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Twitter videoları da artık başka noktalara eklenebilecek

4 yıl
735
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1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Twitter videoları da artık başka noktalara eklenebilecek
Popüler sosyal ağlardan Twitter ile atılan tweetler bildiğiniz üzere başka internet sitelerine "Embed Tweet" yani gömme özelliği ile eklenebiliyor. Twitter'ın resmi blog site üzerine eklenen son haber göre bu özellik artık sosyal ağa yüklenen videolar için de aktif olarak kullanılabilecek.
Tweetlerin üst bölümüne konumlandırılan üç nokta simgesi üzerinden erişilebilen "Embed Video" özelliği, kişilerin belirledikleri videolu tweetleri üzerine basıldığı zaman direkt olarak oynatılabilir şekilde başka noktalara koyabilmesine imkan tanıyor. Oldukça basit şekilde gerçekleştirilebilen bu işlem sayesinde de Twitter dışa açılma konusunda önemli bir adım daha atmış bulunuyor.
Konu hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 
 
Twitter videoları da artık başka noktalara eklenebilecek

https://blog.twitter.com/2015/embed-twitter-hosted-video-on-your-website Yorum Yaz
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