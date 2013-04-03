Twitter yeni Kartlar hizmetini duyurdu





Sosyal ağ pazarında kullanıcı yelpazesini sürekli genişleten rekabeti sıcak tutmaya çalışan Twitter, yeni bir hizmeti daha devreye sokuyor.





San Fransisco'daki genel merkezden yapılan duyuruda, Twitter üç yeni içerik görüntüleme kartını hizmete sunduğunu bildirdi. Haberlere verilen linklerin önizlemesi sistemine benzeyen Kartlar hizmetinde içeriğe göre 3 farklı kart bulunuyor.





Bunlardan ilki Google Play veya App Store linklerine gösterilen Uygulama Kartı. Bu kartta uygulamanın adı, ikonu, açıklaması, puanlaması ve fiyatı gösterilecek. İkincisi Ürün Kartı. Bu kartta ürünle ilgili linklere göre görsel, fiyatlandırma, puan ve ürün uygulamadan gönderilmiş ise uygulamanın indirme adresi yer alıyor. Üçüncüsü ise Galeri Kartı. Eğer bir resim galerisinden linkler varsa birden fazla görsel bu kartta sunuluyor.





Kullanıcıların mesajlarında yer verebileceği Kartlar hizmeti için Flickr, Foursquare, Path, Vine gibi ortaklar çalışmalara başlamış durumda. Yarından itibaren bölge bölge Kartlar hizmeti dağıtılmaya başlayacak ve mesajlar böylece daha ilgi çekici bir hale gelmiş olacak. Hizmet hem web hem de mobil platformlarda kullanıma sunulacak.



