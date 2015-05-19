Twitter, yeni arama arayüzünü herkes için hayata geçirdi

Sosyal medyanın önemli isimlerinden Twitter, geçtiğimiz Nisan ayı içerisinde test etmeye başladığı yeni arama arayüzünü herkes için hayata geçirdi.

Eskiye oranla çok daha sade bir şekilde hazırlanan yeni giriş yapmış üyeler için Twitter içi arama arayüzü, daha önce sol tarafta yer alan fotoğraflar, videolar ve kişiler gibi seçenekleri üst bölüme toplayarak rahat bir gezinti vaat ediyor. Yeni tasarımda sayfanın sağ tarafını boş bırakmayı tercih eden popüler mikroblog platformu, tüm kişiler, takip ettiğin kişiler, her yerde ve yakınlarında gibi arama filtreleme seçeneklerini ise "More Option (Daha Fazla Seçenek)" menüsü altında topluyor.

Twitter'ın genel kullanıcı deneyimini geliştirmek adına çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

http://thenextweb.com/twitter/2015/05/19/twitter-rolls-out-new-search-results-interface-on-its-site/