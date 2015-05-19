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Twitter, yeni arama arayüzünü herkes için hayata geçirdi

4 yıl
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Can Tunçer
Haber Editörü
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Twitter, yeni arama arayüzünü herkes için hayata geçirdi
 
Sosyal medyanın önemli isimlerinden Twitter, geçtiğimiz Nisan ayı içerisinde test etmeye başladığı yeni arama arayüzünü herkes için hayata geçirdi.
Eskiye oranla çok daha sade bir şekilde hazırlanan yeni giriş yapmış üyeler için Twitter içi arama arayüzü, daha önce sol tarafta yer alan fotoğraflar, videolar ve kişiler gibi seçenekleri üst bölüme toplayarak rahat bir gezinti vaat ediyor. Yeni tasarımda sayfanın sağ tarafını boş bırakmayı tercih eden popüler mikroblog platformu, tüm kişiler, takip ettiğin kişiler, her yerde ve yakınlarında gibi arama filtreleme seçeneklerini ise "More Option (Daha Fazla Seçenek)" menüsü altında topluyor.
Twitter'ın genel kullanıcı deneyimini geliştirmek adına çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Twitter, yeni arama arayüzünü herkes için hayata geçirdi
 

http://thenextweb.com/twitter/2015/05/19/twitter-rolls-out-new-search-results-interface-on-its-site/ Yorum Yaz
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ardabeyim 4 yıl
Twitter keşfet ve etkinliği neden kapattı bilen var mı acaba
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Tripping 4 yıl ardabeyim
Bende çok özlüyorum
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Rumpel Von Stiltskin 4 yıl ardabeyim
ardabeyim

Twitter keşfet ve etkinliği neden kapattı bilen var mı acaba

aynen keşfet neden kapatıldı ??
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FreeRun 4 yıl
ben özellikle facebook denen illetten nefret ediyorum, sırf telefon alsınlar diye telefondan girsinler diye masaüstü sitesini rezil hale getirdiler..
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Guest-BE73ABCD2 4 yıl
Bu tarz şeyler boş adam işidir , koyun olmayın her akıma kapılmayın. Sosyal platfom denilen ve insanı tam aksine asosyal yapan bu tarz oluşumlara karşıyım.
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