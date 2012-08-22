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Twitterrific'in geliştiricisi IconFactory, Twitter'ın yeni kurallarından artık endişe duymuyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta duyurusu yapılan Twitter'ın yeni yazılım yönergeleri, sosyal ağ için uygulama geliştiren birçok geliştiricinin olumsuz yönde etkileneceklerine dair bir etki bırakmıştı.

Tweetbot ve Twittelator uygulamalarının geliştiricileri ise yeni kurallar ile ilgili iyimser tavrını korumaya devam etmişti. Son olarak konuya iyimser yaklaşanlardan biride Twitterrific'in geliştiricisi IconFactory oldu. Son birkaç aydır büyük bir güncelleme üzerinde çalıştıklarını belirten geliştirici, Twitterrific'e bu büyük güncellemeyi getirmeye çalıştıklarını da dile getirdi. Yeni versiyonun Twitter'ın yapmış olduğu duyuruya bağlı olarak etkilenmesinden endişe duyulduğu da ifade edildi. Ancak, Twitter ile gerçekleşen görüşmeler sonrasında tüm planların değişikliğe gidilmeksizin ilerlediği ve bunun kendilerini memnun ettiği dile getirildi.

IconFactory her ne kadar endişelerinin giderildiğini dile getirmiş olsa da güncellemenin içeriğine veya yayınlanma dair ise herhangi bir bilgi vermedi. 2007 yılından beri hizmet veren Mac ve iOS platformlarında köklü bir geçmişe sahip olan Twitterrific'e resmi sitesi aracılığı ile buradan ulaşabilirsiniz

http://iconfactory.com/home/permalink/2379 Yorum Yaz
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Önder 7 yıl
Ana uygulama gibisi yok. Diger yan uygulamaların hep bir eksiği var.
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