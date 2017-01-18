UBER’den Anadolu Yakası’na %50 indirimli promosyon kodu

Tam Boyutta Gör



Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de başı zaman zaman yasal birimlerle derde giren UBER, kullanıcılara dönük pozitif adımlarına devam ediyor. Şirket cephesinden yeni yılın ilk kampanyası ise İstanbul Anadolu Yakası’na özel olarak geldi.

Ocak ayı sonuna kadar hafta içi günlerde Anadolu Yakası’ndan başlayıp yine Anadolu Yakası içindeki herhangi bir noktada biten yolculuklar %50 indirimli olarak ücretlendirilecek. uberXL araçları kapsayan kampanya kapsamında yolculuklar 6,50TL’den başlıyor. Kullanıcılar ANADOLU50 promosyon kodunu kullanarak indirimlerden faydalanabiliyor.

Promosyon Pazartesi ve Cuma günleri geçerli ve 24 saat boyunca kullanılabiliyor. Kullanıcı başına 2 adet yolculuk kampanya kapsamında. Maksimum indirim miktarı ise tek yolculukta 30TL ile sınırlandırılmış. Hali hazırda İstanbul’da 2000’den fazla kayıtlı sürücüsü bulunan UBER’in 6 kişiye kadar kullanılabilen uberXL araçları ile bazı standart yolculuk tarifeleri şöyle:

Kozyatağı – Kadıköy: 16TL

Ataşehir – Kadıköy: 19TL

Kadıköy – Kartal: 52TL

Kozyatağı – Ümraniye: 37TL

Üsküdar – Pendik: 80TL

Kadıköy - Bostancı: 21TL

Kadıköy -Caddebostan: 19TL

Üskdar - Kadıköy: 34TL