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UBER’den Anadolu Yakası’na %50 indirimli promosyon kodu

UBER, yeni yıldaki ilk büyük kampanyasını Anadolu Yakası’na yapıyor. Ocak 2017’ye kadar sürecek kampanya ile Anadolu Yakası’na transferler %50 indirimli olacak. İşte detaylar:
2 yıl
5,5b
1
6
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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UBER’den Anadolu Yakası’na %50 indirimli promosyon kodu
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Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de başı zaman zaman yasal birimlerle derde giren UBER, kullanıcılara dönük pozitif adımlarına devam ediyor. Şirket cephesinden yeni yılın ilk kampanyası ise İstanbul Anadolu Yakası’na özel olarak geldi.

Ocak ayı sonuna kadar hafta içi günlerde Anadolu Yakası’ndan başlayıp yine Anadolu Yakası içindeki herhangi bir noktada biten yolculuklar %50 indirimli olarak ücretlendirilecek. uberXL araçları kapsayan kampanya kapsamında yolculuklar 6,50TL’den başlıyor. Kullanıcılar ANADOLU50 promosyon kodunu kullanarak indirimlerden faydalanabiliyor.

Promosyon Pazartesi ve Cuma günleri geçerli ve 24 saat boyunca kullanılabiliyor. Kullanıcı başına 2 adet yolculuk kampanya kapsamında. Maksimum indirim miktarı ise tek yolculukta 30TL ile sınırlandırılmış. Hali hazırda İstanbul’da 2000’den fazla kayıtlı sürücüsü bulunan UBER’in 6 kişiye kadar kullanılabilen uberXL araçları ile bazı standart yolculuk tarifeleri şöyle: 

  • Kozyatağı – Kadıköy: 16TL
  • Ataşehir – Kadıköy: 19TL
  • Kadıköy – Kartal: 52TL
  • Kozyatağı – Ümraniye: 37TL
  • Üsküdar – Pendik: 80TL
  • Kadıköy - Bostancı: 21TL
  • Kadıköy -Caddebostan: 19TL
  • Üskdar - Kadıköy: 34TL

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aycibin 2 yıl en beğenilen
şu uber'e musallat olmayı bıraksınlar artık.taksi plakası sahibi açgözlüler bu karambolde indi-bindiyi de 8.5TL yaptılar zaten.kaydı olan,vergi veren araçtan ceza kesmek ne demek?o araçları trafiğe çıkarana kadar elli yerden onay alınıyor,bir dolu para veriliyor.korsan bir durum yok.
şu uber'e musallat olmayı bıraksınlar artık.taksi plakası sahibi açgözlüler bu karambolde indi-bindiyi de 8.5TL yaptılar zaten.kaydı olan,vergi veren araçtan c...
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dr20mouse 2 yıl
Hani ubere binene ayrı sürece ayrı ceza kesiliyordu? Anlaşıldı mı düzeldi mi devletle aralarındaki sorun?
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susesa 2 yıl
Abowwww. Satın plakaları :)
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belekbeach 2 yıl
Bi yerde gelir elde ediliyorsa vergiside verilmeli herkes parasını istediği gibi harcaya bilir ama herkes her işi kayıtsız vergisiz yapamaz.
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aycibin 2 yıl en beğenilen
şu uber'e musallat olmayı bıraksınlar artık.taksi plakası sahibi açgözlüler bu karambolde indi-bindiyi de 8.5TL yaptılar zaten.kaydı olan,vergi veren araçtan ceza kesmek ne demek?o araçları trafiğe çıkarana kadar elli yerden onay alınıyor,bir dolu para veriliyor.korsan bir durum yok.
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Mianfei 2 yıl
Taksiden ucuz.
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dr20mouse 2 yıl
Hani ubere binene ayrı sürece ayrı ceza kesiliyordu? Anlaşıldı mı düzeldi mi devletle aralarındaki sorun?
1 Yanıt Yanıtla +5
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karaköy_soğancısı 2 yıl dr20mouse
dr20mouse

Hani ubere binene ayrı sürece ayrı ceza kesiliyordu? Anlaşıldı mı düzeldi mi devletle aralarındaki sorun?

teoride kesebilir insanları korkutmak için ama itiraz edersin iptal ettirirsin para senin kardeş istediğini yaparsın devlet şuna binceksin diye zorlayamaz

herkesin evinde dvd rw var mesela ozaman herkes korsancımı oluyo cd kopyaladığı için ?

birisi mahkemeye giderse iptal ettirilir o saçmalık
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