Google Haritalar artık uygun park yerlerini gösterecek

Google, kullanıcılara Haritalar uygulamasında yeni özellikler sunma konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Teknoloji devi yakında bulunduğunuz konumdaki uygun park yerlerini göstermeye başlayacak. Yeni özellik Haritalar'ın 9.44 sürümünde bazı kullanıcılara sunulmaya başlandı bile.

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Google Haritalar, park yerlerini rota süresi tahmininin yanında küçük yuvarlak P simgesi olarak gösterecek. Bu özellik kesinlikle park yerlerinin sınırlı olması nedeniyle büyük şehirlerde yaşayanlar için oldukça faydalı olacaktır. Buna ek olarak uygulama park yeri durumunu Sınırlı, Orta ve Kolay olmak üzere üç seviyede görüntüleyecek. Konumda sınırlı park yeri olduğunda, kullanıcılar kırmızı renkte P simgesi görecek. Google Haritalar kullanıcıları hedeflerine doğru ilerledikçe park yeri durumuyla ilgili daha detaylı bir açıklamaya sahip olabilecekler.

AVM'ler ve havaalanları için park yeri gösterilecek

Uygulama, şu anda pek çok insanın günlük olarak ziyaret ettiği alışveriş merkezleri, havaalanları vb. gibi yerlerdeki park yeri durumunu gösterebiliyor. Ancak şu an için Google Haritalar 9.44 beta sürümünü kullanan herkes bu özelliği göremiyor. Bu nedenle yeni park durumu özelliğinin hangi ülkelerde kullanıma sunulacağını söylemek zor. Google bu özelliği test ediyor ve yakın zamanda mutlaka daha detaylı bilgilere sahip olabileceğiz.