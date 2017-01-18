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Google Haritalar artık uygun park yerlerini gösterecek

Google özellikle büyük şehirlerdeki park yeri bulma sorununa çözüm getirmeye kararlı görünüyor. Şirket Haritalar uygulamasında bulunduğunuz konumdaki uygun park yerlerini göstermeye başladı.
2 yıl
5,2b
1
17
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Google, kullanıcılara Haritalar uygulamasında yeni özellikler sunma konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Teknoloji devi yakında bulunduğunuz konumdaki uygun park yerlerini göstermeye başlayacak. Yeni özellik Haritalar'ın 9.44 sürümünde bazı kullanıcılara sunulmaya başlandı bile.
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Google Haritalar, park yerlerini rota süresi tahmininin yanında küçük yuvarlak P simgesi olarak gösterecek. Bu özellik kesinlikle park yerlerinin sınırlı olması nedeniyle büyük şehirlerde yaşayanlar için oldukça faydalı olacaktır. Buna ek olarak uygulama park yeri durumunu Sınırlı, Orta ve Kolay olmak üzere üç seviyede görüntüleyecek. Konumda sınırlı park yeri olduğunda, kullanıcılar kırmızı renkte P simgesi görecek. Google Haritalar kullanıcıları hedeflerine doğru ilerledikçe park yeri durumuyla ilgili daha detaylı bir açıklamaya sahip olabilecekler.

AVM'ler ve havaalanları için park yeri gösterilecek

Uygulama, şu anda pek çok insanın günlük olarak ziyaret ettiği alışveriş merkezleri, havaalanları vb. gibi yerlerdeki park yeri durumunu gösterebiliyor. Ancak şu an için Google Haritalar 9.44 beta sürümünü kullanan herkes bu özelliği göremiyor. Bu nedenle yeni park durumu özelliğinin hangi ülkelerde kullanıma sunulacağını söylemek zor. Google bu özelliği test ediyor ve yakın zamanda mutlaka daha detaylı bilgilere sahip olabileceğiz.

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Front-Back 2 yıl en beğenilen
2 kişilik yere park edenleri tespit edip, uygulamayı kullanmasını engellesinler.
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xmen121 2 yıl
Faydalı buldum
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DH Misafiri 2 yıl
Türkiye'de çalışmayacak bir özellik daha :)
Ballandıra ballandıra anlatın Amerikanların ellerindeki imkanları. Biz de burdan Google'ı övelim.
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mavizaman 2 yıl
ya google maps uydu görüntüleri bulanık sizde durum nedir?
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9unkarekoku 2 yıl
Antalya'da görmedim böyle bir şey, demek başka şehirlerdekilerde varmış teşekkürler.
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Nip 2 yıl 9unkarekoku
9unkarekoku
Antalya'da görmedim böyle bir şey, demek başka şehirlerdekilerde varmış teşekkürler.

MarkAntalya otoparkında mevcut
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9unkarekoku 2 yıl
Antalya'da görmedim böyle bir şey, demek başka şehirlerdekilerde varmış teşekkürler.
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kadirirdem 2 yıl
özellikle büyük şehirler de hayat kurtarıcı olabilir...
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9unkarekoku 2 yıl
Herşeyin akıllısını yaptılar da şu park yerlerinin akıllısını yapamadılar hayret. Geçenlerde hafta sonu AVMnin parkında boş yer ararken nedense bunu geldi aklıma. Çok mu zor her slota sensör vs bir şeyler yerleştirip boş olan yerlere yönlendirmek merak ediyorum.
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WiLdNesS 2 yıl 9unkarekoku
9unkarekoku
Herşeyin akıllısını yaptılar da şu park yerlerinin akıllısını yapamadılar hayret. Geçenlerde hafta sonu AVMnin parkında boş yer ararken nedense bunu geldi aklıma. Çok mu zor her slota sensör vs bir şeyler yerleştirip boş olan yerlere yönlendirmek merak ediyorum.

Ankarada bir çok avm de var zaten bu uygulama
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Piêr Dé Sans 2 yıl 9unkarekoku
Bir çok avm de var bu olay. Park yerlerinde ufak yeşil-kırmızı lambalar var. O alanın dolu veya boş olduğunu gösteriyor. Hatta maltepe carrefour park da o sırada kaç araçlık alan olduğunu da gösteriyor.
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BekirTemel 2 yıl
Google haritalar TR de zorlanacaktır.
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KNTLG 2 yıl
Bende geçen fark ettim, arabayı park ettiğim yeri gösteriyordu, şaşırdım valla, teknoloji çok gelişti
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drjacob 2 yıl
bizim caddede pek çalışmaz bence :)
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kesbi 2 yıl
Önce bi uydu görünümünü açabilsin de. Aylardır düzgün çalışmıyor. Ne telefonda ne nette.
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uygulama haber, google maps ve
6 etiket daha google haritalar özellik park yeri Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Onur Seven
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