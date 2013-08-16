US3 Drive projesi ile kapasitif kalem, USB bellek ve stand bir arada

Bugüne kadar pek çok önemli projeye ev sahipliği yapan Kickstarter platformunu, ses getirici olmaktan ziyade yaşamı kolaylaştırıcı projelerin de tercih ettiğini görüyoruz. Bir süre önce yayına başlayan US3 Drive projesi de bunlardan birisi.





Proje daha çok dokunmatik ekranlı cihazlara hitap ediyor. Ürün bir USB mini bellek, bir kapasitif ekran kalemi ve küçük boyutlu cihazlar için bir stand görevi görebiliyor. Boyutları nedeniyle de cebinizde taşımanız da kolaylaşıyor. Ürün su geçirmez olduğu için kazara cebinizde yıkanması bir sorun teşkil etmiyor. Ürünün depolama yongası Samsung'dan tedarik ediliyor.





Ürün 8GB'den başlayarak farklı kapasitelerde tüketiciye ulaştırılacak. 15$'dan başlayan bağışlarda 8GB kapasiteli US3 Drive hediye ediliyor. 30 gün sonra sona erecek projenin gerçekleşmesi için 11 000$'a ihtiyaç var. Ürünlerin Kasım ayında sevkiyata başlaması bekleniyor.