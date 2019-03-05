USB 4.0 ile 40Gbps veri aktarım hızları geliyor

Henüz 20Gbps hızlara ulaşan USB 3.2 standardını kullanıma sunan USB Birliği aradan kısa süre geçmeden USB 4.0 standardının da duyurusunu yaptı. Yeni standart ile USB bağlantılarda 40 Gbps hızlarını görebileceğiz.

USB4 neler sunuyor?

USB4 olarak duyurulan yeni standardın temel taşı Intel diyebiliriz. USB Birliği ile ortaklığa giden yonga devi, sahip olduğu Thunderbolt protokolünü birliğin kullanımına sundu. Yani USB 4.0 standardı aslında Thunderbolt 3 teknolojisini temel alıyor.

Intel geçtiğimiz aylarda Thunderbolt 3 teknolojisinin daha yaygın bir kullanım alanı bulması için çalışmalar yaptığını açıklamıştı. Normalde Thunderbolt 3 için bir lisans bedeli ödenmesi gerekiyor ve bu da teknolojiyi çok pahalı bir hale getirmişti.

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USB4 ile birlikte Thunderbolt 3 teknolojisi artık lisans bedeli olmadan dağıtılabilecek. Üreticiler teknik özelliklerin tamamlanması ile birlikte USB4 standardını ürünlerinde kullanmaya başlayabilecekler. USB4 standardı USB Tip-C üzerinden uyumlu kablolarla sunulacak.

Henüz USB4 ne zaman kullanıma sunulacak bilinmiyor ancak yaz aylarında teknik özelliklerin yayınlanacağı açıklandı. Böylece ilk hazırlıklar yapılabilecek. Bununla birlikte USB 3.2 standardının kullanıma sunulması 2 yılı bulmuştu. Yani en geç 2021 yılını görebiliriz.

Diğer taraftan Intel kendi yol haritasını hazırlamış durumda. 10nm sürecindeki Ice Lake tabanlı Intel işlemciler USB4 uyumlu ilk ürünler olacak. İlk anakartlarla birlikte kullanıcılar işlemci aramak zorunda kalmayacak.