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USB 4.0 ile 40Gbps veri aktarım hızları geliyor

USB 3.2 ile erişeceğimiz 20Gbps veri aktarım hızları yetersiz kalıyorsa USB4 standardını bekleyin. Intel’in katkısıyla hazırlanan USB4 standardı 40Gbps hızlarına erişebilecek.
2 ay
6,1b
1
20
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Henüz 20Gbps hızlara ulaşan USB 3.2 standardını kullanıma sunan USB Birliği aradan kısa süre geçmeden USB 4.0 standardının da duyurusunu yaptı. Yeni standart ile USB bağlantılarda 40 Gbps hızlarını görebileceğiz.

USB4 neler sunuyor?

USB4 olarak duyurulan yeni standardın temel taşı Intel diyebiliriz. USB Birliği ile ortaklığa giden yonga devi, sahip olduğu Thunderbolt protokolünü birliğin kullanımına sundu. Yani USB 4.0 standardı aslında Thunderbolt 3 teknolojisini temel alıyor.

Intel geçtiğimiz aylarda Thunderbolt 3 teknolojisinin daha yaygın bir kullanım alanı bulması için çalışmalar yaptığını açıklamıştı. Normalde Thunderbolt 3 için bir lisans bedeli ödenmesi gerekiyor ve bu da teknolojiyi çok pahalı bir hale getirmişti.

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USB4 ile birlikte Thunderbolt 3 teknolojisi artık lisans bedeli olmadan dağıtılabilecek. Üreticiler teknik özelliklerin tamamlanması ile birlikte USB4 standardını ürünlerinde kullanmaya başlayabilecekler. USB4 standardı USB Tip-C üzerinden uyumlu kablolarla sunulacak.  

Henüz USB4 ne zaman kullanıma sunulacak bilinmiyor ancak yaz aylarında teknik özelliklerin yayınlanacağı açıklandı. Böylece ilk hazırlıklar yapılabilecek. Bununla birlikte USB 3.2 standardının kullanıma sunulması 2 yılı bulmuştu. Yani en geç 2021 yılını görebiliriz.

Diğer taraftan Intel kendi yol haritasını hazırlamış durumda. 10nm sürecindeki Ice Lake tabanlı Intel işlemciler USB4 uyumlu ilk ürünler olacak. İlk anakartlarla birlikte kullanıcılar işlemci aramak zorunda kalmayacak.

 

https://www.guru3d.com/news-story/usb-promoter-group-announces-usb4-specification.html Yorum Yaz
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IhtiyarDelikanli 2 ay en beğenilen AskN0More
merkez bankaları çatır çatır para çoğaltırken fiyatların ucuzlaması diye birşey sözkonusu olamaz
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tahir40 2 ay
Intel çıkarı olmadan günahını vermez. Thunderbolt yaygınlaşmadı, Apple hariç kullananı yok, piyasada Thunderbolt destekli taşınabilir disk, klavye fare, kulaklık vs hiçbir ürün yok, herkes USB kullanıyor.
Muhtemelen Intel Thunderbolt 4.ü hazırlamışlardır, USB 4 adı altında piyasaya yayılmasını, kabul görmesini sağlayıp tb4ü lisansla satmanın hesabındadırlar...
Intel çıkarı olmadan günahını vermez. Thunderbolt yaygınlaşmadı, Apple hariç kullananı yok, piyasada Thunderbolt destekli taşınabilir disk, klavye fare, kulaklı...
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medverdev 2 ay
kısa sürede geldi iyi de oldu
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ipli jeton 2 ay
Not düşüyorum.
USB 4.0 Gen1
USB 4.0 Gen 2
USB 4.0 Gen 2x2
USB 4.0 Gen 3
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opysium 2 ay
40Gbps'yi bir an 40Gb/s sandım GTA 5 kaç saniyede kopyalayıp diye düşündüm, ama tabii 8'e böldüğümüzde 5Gb/s oluyor.
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maxmania 2 ay
thunderbolttaki belleğe doğrudan ulaşılabilme açığını da eklemek lazım görsele, ne de olsa usb standardında olmayan ekstra bir özellik oluyor.
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scorpion20 2 ay
3.2 daha yeni standart olmuştu, hızına yetişemiyoruz
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savasserter 2 ay
Dosyanın aktarılıp aktarılmadığını kontrol etmek bile daha uzun sürer :)
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kesbi 2 ay
İsmi önce usb 3.1 gen 7, sonra da usb 3.2 gen 38 filan olur kesin.
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Hasan07-36 2 ay
USB 4.0 ne ya? Fazla basit olmuş. Onun adı USB 3.3 Gen 3 ya da USB 4.0 Gen 3 olmalı. Önceki USB sürümlerinin adlarını da güncellediler mi iş tamam. Böylece kimse ne aldığını bilemez.
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fhrstw 2 ay
Şu type c den vazgeçin tasarımı o kadar dandik o kadar narin ki daha şimdiden 2 tane type cihazımın portu bozuldu. Hani yerleşik sistemlerde pc tv gibi çok sorun olmaz belki ama tak çıkar tak çıkar anası ağlıyor lightning ve thunderbolt tasarımında ki sağlam bişey yapsalar keşke...
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interwap 2 ay fhrstw
Aynen, Hiç olmazsa dişi ile erkek soketler yer değiştirse daha iyi, cihazdaki soket içindeki kısım daha kırılmaya müsait, kablo içindeki kırılsa yeni kablo al geç.
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tahir40 2 ay
Intel çıkarı olmadan günahını vermez. Thunderbolt yaygınlaşmadı, Apple hariç kullananı yok, piyasada Thunderbolt destekli taşınabilir disk, klavye fare, kulaklık vs hiçbir ürün yok, herkes USB kullanıyor.
Muhtemelen Intel Thunderbolt 4.ü hazırlamışlardır, USB 4 adı altında piyasaya yayılmasını, kabul görmesini sağlayıp tb4ü lisansla satmanın hesabındadırlar...
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