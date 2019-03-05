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HTC marka hakkını devredebilir

Bir dönemin en popüler akıllı telefon üreticisi HTC yakında üretimden tamamen çekilebilir. Firmanın marka devri için Hint akıllı telefon üreticileri ile görüşmeler yaptığı ifade ediliyor.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında görkemli günlerinden uzaklaşan üreticilerin marka hakkı devri yaparak ayakta kalmaya çalıştığını görüyoruz. BlackBerry hali hazırda üretimi tamamen Çinli TCL firmasına devretmiş durumda.

Üretimden çıkıyor

Sektörden gelen bilgiler HTC’nin akıllı telefon tarafında bir marka devri planı yaptığını gösteriyor. Bu konu daha önce de dile getirilmişti ancak şimdi ortada potansiyel adaylar da bulunuyor. Firmanın Hindistan’da Micromax, Lava ve Karbonn ile görüşmeler yaptığı ifade ediliyor.

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Ortaklık kapsamında ne tür maddeler olacak şimdilik bilinmiyor ancak genelde bu tür durumlarda marka sahibi satılan telefon başına belirli bir telif hakkı alıyor. Cihazın üretimi ve dağıtımı ise devri alan üretici tarafından yapılıyor. Bu noktada HTC’nin tasarıma müdahale edebileceği tahmin ediliyor.

Firma uzun süredir sıkıntı yaşadığı akıllı telefon pazarından böylece marka anlamında devam ederken üretim anlamında çıkmış olacak. Bu sayede kaynaklarını sanal gerçeklik projelerine ayıracağı ifade ediliyor.

HTC’nin neden kısıtlı bir pazar olan Hindistan’a yöneldiği ise bilinmiyor. Çinli TCL firması Alcatel markasını da yönettiği için BlackBerry telefonlarını global pazara yayabilmişti. Bununla birlikte Micromax gibi firmalar sadece Hindistan içerisinde güçlü. Bu durumda HTC’nin global pazarda etkinliği azalabilir.

 

https://www.phonearena.com/news/HTC-brand-licensing-agreement-talks-India_id114249 Yorum Yaz
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danlabilic 2 ay en beğenilen
türkiyeden biri alsa aslında hem global bi firmamız olmuş olur tanınmışlık açısından çokta iyi olur
3 Yanıt Yanıtla +24
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Symbianist 2 ay
Yazık piyasayı Xiaomi, Huawei, Oppo gibi kalitesiz Çinliler işgal ettiği için HTC gibi kaliteli firmalar maalesef bu piyasadan siliniyor. Keşke şu Çinliler silinip gitseler de piyasa Samsung’a Apple’a, Sony’e kalsa.
Yazık piyasayı Xiaomi, Huawei, Oppo gibi kalitesiz Çinliler işgal ettiği için HTC gibi kaliteli firmalar maalesef bu piyasadan siliniyor. Keşke şu Çinliler sil...
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6 Yanıt Yanıtla +18
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sreylare 2 ay
Her sene "HTC batıyor!" diyenlerin duaları galiba kabul oluyor, hayırlı olsun sizlere.
Edit: imla.
1 Yanıt Yanıtla +9
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hamza5806 2 ay
Adın yeter be htc param olsa ben alır duzgun stratejilerle sirketin belini dogrulturdum
Herkes bilirki htc=quality
Her seyini elestirebilirsiniz kalitesini asla sesse ses kameraysa kamera tasarimsa tasarim malzeme kalitesiyse malzeme kalitesi
Ama insanlar kalitenin degil reklamin pesinde telefonun degil s10unun cakasini kullanma pesinde
Zamaninda samsungla vs atardi ilk android cihazi yapan firma bee
Ölümü sovyetlerin ölümüyle ayni sey
youtu.be/...
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foreveriphone 2 ay
Xiaomi Huawei neyse de oppo vivo ve one plus'a çöp diyen adamın teknolojiden anladığı fb ve whatsapptır
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tesbihcekenhoroz 2 ay
Her zaman soylerim HTC benim gozumde iphone falan takla attirirdi ama pazar payi cok dusuktu m7 kullandim bende hala ikinci telefon olarak kullanirim batarya ve kamera harici suan hala piyasadaki cogu telefona fark atar 2013 te ilk çıktığında almıştım bir kere bile donmadi müzik ve kulaklık kalitesini söylemek bile istemiyorum . Kaderi nokiaya benzedi cok kotu oldu.
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ali.kose 2 ay tesbihcekenhoroz
yeniliğin ve teknolojinin gerisinde kalıp ayak uyduramazsan malesef yok oluyorsun
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elLbufFer 2 ay
Yazık markaya gerçekten . HTC sensation ve HTC M7 kullandım iki telefonu toplam 8 sene kullandım . Gerçekten sağlamlık ve tasarım olarak harika bir marka idi , yazık olmuş . Yeni telefonumda ( imzamdan görebilirsiniz ) şans verilebilir bir marka aklınızda bulunsun .
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Ömerayhan 2 ay
O fiyat politikasıyla normal. Sevindim batmasına. Örnek olsun. Piyasada rekabet çok fiyatı abartrısanız böyle olur görsün herkes.
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DH Misafiri 2 ay
Herşey için çok teşekkürler HTC. İyiki vardın. ??
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erol einstein 2 ay
U 11 kullanıyorum ve çok memnunum, 5 ile 7 yıl dayansın yeter ancak daha sonra bu kadar yüksek kategoride bir telefona ihtiyaç duymayacağımı düşünüyorum ve dünya genelinde yüksek kategori telefonlarda satış hacmi düşeceğini, yani orta ve alt modeller hariç çok düşük talep olacağını tahmin ediyorum.
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T Square 2 ay
Htc kendi kendini bu hale getirdi. Bir türlü sorunlarını düzeltemedi her serisinde aynı şeyler devam etti, ayrıca fiyatlarıda hep uçuktu.
M serisinde bitmeyen pil, anakart, ekran sararma, pembe kamera sorunları yüzünden millet parasıyla rezil oldu. Örneğin HTC 10'nun konusunun son sayfalarına göz atarsanız durumu anlarsınız.
M serisi gerçekten kulaklık ses kalitesi olarak efsaneydi, son kullandığım Htc 10 da cortlayınca artık Xiaomi ye geçiş yaptım ve Htc nin saçma sapan sorunlarından kurtuldum.
Bir daha Htc mi? Asla.
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sanatairum 2 ay
M7, M8 ve 10'u uzun süreler kullanmış sıkı bir HTC fanı olarak yok olmalarına üzülüyorum.
Ancak Türkiye pazarındaki faaliyetlerini düşününce beter olsunlar diyorum.
Çok severek kullandım telefonlarını ama çok çektirdiler be.
M7'de ekran sorunları. M8 ve 10'da çözülemeyen pil ve reset sorunları...
Htc'yi her zaman müzik kalitesi için tercih ettim.
Şuan Huawei'nin saçma bir telefonunu kullanıyorum. Müzik Htc'de müzikmiş.
Elimde 10'dan kalan 3 adet kulaklık var onlarla idare etmeye çalışıyorum..
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T Square 2 ay sanatairum
Huaweinin kulaklık çıkışı 5 TL lik Mp3 çalarlarla ancak kapışır böyle rezalet görmedim ben
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SixSixSix 2 ay
Bu mesajı HTC 10 cihazımdan yazıyorum.
Nisan 2016'da tanıtılan bu cihazı, Temmuz 2016'da HTC Türkiye garantili olarak satın aldım. Cihazı aldığım gün boya atması problemi yaşadım, ertesi gün servise verdim. Değişim kararı verildi. 22 Temmuz 2016'da servise verdim; değişim cihazı 28 Eylül 2016'da bana ulaştırıldı. Bir defa garanti olarak bu işi yapamadılar. En azından Türkiye'de böyle oldu.
Kutudan Android 6 ile çıktı. Yaklaşık 1 sene önce de Android 8 geldi ve öylece de kaldı. Android ekosistemi için normal sayılabilir. Fakat güvenlik yaması konusunda bayağı geride kaldık: Aralık 2017.
Cihaz ilk aldığım günkü gibi. Yalnızca bataryası eski performansında değil, o da normal bir şey zaten.
HTC'nin mobil tarafı kafasından silmesi yeni bir şey değil, son 3-5 senedir kıvranarak bu işi yapıyorlardı zaten. Google'a yapılan satış ve elemanların büyük bölümünün Google'a geçmesi her şeyi açıklıyordu zaten.
Bir arkadaş yazmış "Çinlilere kaldık" diye. Haklı aslında. Fiyat/performans olarak iyi şeyler ortaya koyuyorlar ama bir HTC, bir Sony değiller bence de.
Teknoloji dünyasında hiçbir şeye şaşırmamak gerektiğini anlamışızdır umarım. Nokia bunun en büyük örneklerinden biri. Çok eskiye gitmiyorum; Mayıs 2013'te ABD'de operatörler kanalıyla 1.2 milyon adet HTC One (M7) satıldığını okumuştum. Yalnızca mayıs ayında, yalnızca operatörler kanalıyla, yalnızca ABD'de satılan cihaz sayısı bu. Nereden nereye...
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