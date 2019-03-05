HTC marka hakkını devredebilir

Akıllı telefon pazarında görkemli günlerinden uzaklaşan üreticilerin marka hakkı devri yaparak ayakta kalmaya çalıştığını görüyoruz. BlackBerry hali hazırda üretimi tamamen Çinli TCL firmasına devretmiş durumda.

Üretimden çıkıyor

Sektörden gelen bilgiler HTC’nin akıllı telefon tarafında bir marka devri planı yaptığını gösteriyor. Bu konu daha önce de dile getirilmişti ancak şimdi ortada potansiyel adaylar da bulunuyor. Firmanın Hindistan’da Micromax, Lava ve Karbonn ile görüşmeler yaptığı ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz.

"Meitu T9 özçekim DxoMark puanı amiral gemileri ile yarışıyor"

Ortaklık kapsamında ne tür maddeler olacak şimdilik bilinmiyor ancak genelde bu tür durumlarda marka sahibi satılan telefon başına belirli bir telif hakkı alıyor. Cihazın üretimi ve dağıtımı ise devri alan üretici tarafından yapılıyor. Bu noktada HTC’nin tasarıma müdahale edebileceği tahmin ediliyor.

Firma uzun süredir sıkıntı yaşadığı akıllı telefon pazarından böylece marka anlamında devam ederken üretim anlamında çıkmış olacak. Bu sayede kaynaklarını sanal gerçeklik projelerine ayıracağı ifade ediliyor.

HTC’nin neden kısıtlı bir pazar olan Hindistan’a yöneldiği ise bilinmiyor. Çinli TCL firması Alcatel markasını da yönettiği için BlackBerry telefonlarını global pazara yayabilmişti. Bununla birlikte Micromax gibi firmalar sadece Hindistan içerisinde güçlü. Bu durumda HTC’nin global pazarda etkinliği azalabilir.