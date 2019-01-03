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USB Tip-C için yeni bir güvenlik standardı geldi

USB Type-C Authentication Program ile USB Tip-C üzerinden her türlü bağlantı girişiminde bir onay süreci gerçekleştirilecek. Aktarım ise onayın ardından başlayacak.
4 ay
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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USB standartlarının belirlenmesinden sorumlu olan USB Uygulayıcı Forumu, USB Tip-C standardına yeni bir güvenlik programı ekliyor. USB Type-C Authentication Program çift taraflı bir kontrol imkânı sunuyor.

USB Type-C Authentication Program nedir?

Bugün Apple başta olmak üzere pek çok üretici aslında benzer bir kontrol çözümünü kendi cihazlarında sunuyor. Bunlar aksesuarların onaylanmasından başlayarak şarj akımının kontrolüne kadar farklı fonksiyonları yerine getiriyor.

Ayrıca Bkz. "GDDR6 bellekler yüzde 70 daha maliyetli"

USB Tip-C onay programı üreticilerin izinsiz olarak bağlantı girişlerine yapılan hamleleri engellemesini sağlıyor. Ana cihaz tarafına şifrelenmiş olarak eklenen bir onay mekanizması üçüncü taraf kablo, adaptör ve cihazların kontrolünü yaparak bağlantı veya enerji aktarım izni veriyor.

Sistem henüz kablo bağlandığı anda onay mekanizmasını çalıştırıyor ve herhangi bir aktarım olmadan önce onaylamayı tamamlıyor. Böylece üçüncü taraf sistemlerin onay almadan bağlantı kurmasının önüne geçiliyor.

Bu program sayesinde üreticiler hem kötü niyetli sistemlerin USB Tip-C üzerinden herhangi bir saldırı düzenlemesini engelleyecek hem de sertifikalı aksesuar satışlarına da imkân bulacak. 128-bitlik tüm şifreleme yöntemlerine uyumlu olan programın yürütülmesi işini ise DigiCert firması üstlendi.

 

https://www.businesswire.com/news/home/20190102005063/en/USB-IF-Launches-USB-Type-C%E2%84%A2-Authentication-Program Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mereras 4 ay
temassızlık sorunu 3 telefonumda da olmuştu. veri aktarma esnasında sürekli kopma uyarısı alıyorum. neden telefon üreticileri bu bağlantı türünü kullanıyor? sony z3, HTC s9, samsung s4 mini bu sorunu yaşadı.
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ipli jeton 4 ay mereras
Küçücük konnektöre 24 pin sığdırmışlar. Bu ileride çok temassızlık sorunlarına gebedir. Apple gibi 8 pin yapsalardı keşke.
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maxmania 4 ay
son kullanıcıya faydasından çok zararı olacak. lisanslama ayağına daha çok para isteyecekler.
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Rachsuchtig 4 ay
Bunun sonu nereye varır acaba, Samsung şarj aletiyle sadece Samsung telefonu şarj edebilirsin gibi bir şey olmasın da
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Greylights 4 ay
Yok abi şu usb 3 ü bırakmıyorlar ki yaygınlaşsın. Sonuna kadar piyasayı sömürecekler anlaşılan.
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ezimuse 4 ay
Apple MFi programını 3. parti üreticilere parayla sattığı gibi android ve diğer bileşen dünyası da bunu tadacak sanırım :(
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