USB Tip-C için yeni bir güvenlik standardı geldi

USB standartlarının belirlenmesinden sorumlu olan USB Uygulayıcı Forumu, USB Tip-C standardına yeni bir güvenlik programı ekliyor. USB Type-C Authentication Program çift taraflı bir kontrol imkânı sunuyor.

USB Type-C Authentication Program nedir?

Bugün Apple başta olmak üzere pek çok üretici aslında benzer bir kontrol çözümünü kendi cihazlarında sunuyor. Bunlar aksesuarların onaylanmasından başlayarak şarj akımının kontrolüne kadar farklı fonksiyonları yerine getiriyor.

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USB Tip-C onay programı üreticilerin izinsiz olarak bağlantı girişlerine yapılan hamleleri engellemesini sağlıyor. Ana cihaz tarafına şifrelenmiş olarak eklenen bir onay mekanizması üçüncü taraf kablo, adaptör ve cihazların kontrolünü yaparak bağlantı veya enerji aktarım izni veriyor.

Sistem henüz kablo bağlandığı anda onay mekanizmasını çalıştırıyor ve herhangi bir aktarım olmadan önce onaylamayı tamamlıyor. Böylece üçüncü taraf sistemlerin onay almadan bağlantı kurmasının önüne geçiliyor.

Bu program sayesinde üreticiler hem kötü niyetli sistemlerin USB Tip-C üzerinden herhangi bir saldırı düzenlemesini engelleyecek hem de sertifikalı aksesuar satışlarına da imkân bulacak. 128-bitlik tüm şifreleme yöntemlerine uyumlu olan programın yürütülmesi işini ise DigiCert firması üstlendi.