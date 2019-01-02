GDDR6 bellekler yüzde 70 daha maliyetli

İlk olarak Nvidia’nın Turing tabanlı ekran kartlarında sunulan GDDR6 grafik belleği standardının önümüzdeki yıllarda yaygınlaşması bekleniyor. Bununla birlikte ilk dönemleri olduğu için üretim maliyetleri ciddi anlamda yüksek.

Ciddi farklar var

Sektörden gelen bilgilere göre DigiKey tedarikçisinin sattığı Micron imzalı 14Gbps GDDR6 bellek liste fiyatı aynı yoğunluktaki 8Gbps GDDR5 bellek modülü fiyatından yüzde 70 daha fazla. 13 Gbps ve 12 Gbps modüllerinin maliyeti biraz daha düşük olmasına rağmen Nvidia 14Gbps modülleri tercih ediyor.

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Listede 7Gbps GDDR5 bellek modülünün fiyatı 6.5$ seviyesinde. En ucuzu bu. GDDR6 belleklere geçildiğinde ise fiyat bir anda fırlıyor. 13Gbps bellek modülü 9.25$ iken 14Gbps bellek modülü 11.7$ seviyesine kadar çıkıyor. 6 yongalı bir sistemde GDDR5 bellek kullanan üreticilerin 22$ tasarruf edebileceği ifade ediliyor.

GDDR6 bellek kullanımının bir süre üst düzeyde seyretmesi zaten bekleniyordu ancak aradaki büyük maliyet farkları uzun bir süre daha yaygınlaşmasının önüne geçebilir. Zaten Nvidia’nın RTX 2060 ekran kartında GDDR5 bellek versiyonlarının olması bunun en büyük işareti.

Diğer taraftan AMD Navi 12 ekran kartlarının da GDDR6 bellek ile sunulması bekleniyordu ancak yüksek maliyetler bazı değişiklikleri de beraberinde getirebilir. Yani bazı kartlarda GDDR6 ve GDDR5 şeklinde bir ayrım olabilir veya iki versiyonlu kartlar görebiliriz.