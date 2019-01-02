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GDDR6 bellekler yüzde 70 daha maliyetli

Nvidia Turing ekran kartları ile birlikte sunulan GDDR6 bellekler oldukça yüksek maliyete sahip. GDDR5 bellekler ile arasında yüzde 70 civarında maliyet farkı var.
4 ay
5,5b
1
17
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk olarak Nvidia’nın Turing tabanlı ekran kartlarında sunulan GDDR6 grafik belleği standardının önümüzdeki yıllarda yaygınlaşması bekleniyor. Bununla birlikte ilk dönemleri olduğu için üretim maliyetleri ciddi anlamda yüksek.

Ciddi farklar var

Sektörden gelen bilgilere göre DigiKey tedarikçisinin sattığı Micron imzalı 14Gbps GDDR6 bellek liste fiyatı aynı yoğunluktaki 8Gbps GDDR5 bellek modülü fiyatından yüzde 70 daha fazla. 13 Gbps ve 12 Gbps modüllerinin maliyeti biraz daha düşük olmasına rağmen Nvidia 14Gbps modülleri tercih ediyor.

Ayrıca Bkz. "Windows 10 Ekim güncellemesine geçenlerin oranı yüzde 6.6"

Listede 7Gbps GDDR5 bellek modülünün fiyatı 6.5$ seviyesinde. En ucuzu bu. GDDR6 belleklere geçildiğinde ise fiyat bir anda fırlıyor. 13Gbps bellek modülü 9.25$ iken 14Gbps bellek modülü 11.7$ seviyesine kadar çıkıyor. 6 yongalı bir sistemde GDDR5 bellek kullanan üreticilerin 22$ tasarruf edebileceği ifade ediliyor.

GDDR6 bellek kullanımının bir süre üst düzeyde seyretmesi zaten bekleniyordu ancak aradaki büyük maliyet farkları uzun bir süre daha yaygınlaşmasının önüne geçebilir. Zaten Nvidia’nın RTX 2060 ekran kartında GDDR5 bellek versiyonlarının olması bunun en büyük işareti.

Diğer taraftan AMD Navi 12 ekran kartlarının da GDDR6 bellek ile sunulması bekleniyordu ancak yüksek maliyetler bazı değişiklikleri de beraberinde getirebilir. Yani bazı kartlarda GDDR6 ve GDDR5 şeklinde bir ayrım olabilir veya iki versiyonlu kartlar görebiliriz.

 

https://www.techpowerup.com/251108/gddr6-memory-costs-70-percent-more-than-gddr5 Yorum Yaz
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Celonfix 4 ay en beğenilen
Birde üretim fabrikasının üstüne yıldırım çarpıp,sel vurduğu zaman görün siz maliyeti

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ozakin70 4 ay
Yapmayın o zaman, daha maliyetisiz teknolojiyi geliştirin
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intel7mix 4 ay
Fiyat hep artarken neden hiç düşmez.
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agent1453 4 ay
Bu parçaları ucuza üretmeseler dünyaya nasıl satacaklar.
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cgdincer 4 ay
üretim maliyeti teknolojinin gelişmesiyle aksine artmaz azalır. nanometrik küçülme sayesinde aynı hammadde ile daha çok ürün ortaya çıkarılır. Ancak sen o teknolojiye ulaşana kadar bedavadan gelmedin arge ve yatırım yaptın, yeni cihazlar satın aldın vs. Bunların maaliyetini tabiki fiyata yansıtmak zorundasın ama nereye kadar ¿ ta ki rekabet ortamı oluşana kadar. Karşısında alternatifi bulunmayan her hizmet ve ürün için firmalar istedikleri fiyatı istemekte özgürler. Bu yüzden tekelleşmeye ve firmaların aşırı büyümesine karşıyız.
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Seyrim 4 ay
Para mı var.. :)
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jimhendrix 4 ay
Didiray3 neyinize yetmiyor fakirler demiş.
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Mars Portakalı 4 ay
Çıkarmayın o zaman kardeşim.
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DH Misafiri 4 ay
yav he he, sürekli mimari değiştiren işlemcilerde bu yalanı atmadılar be. ucuza satmayacak ya salla meydan boş...
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serafon 4 ay
nvidia digikey de satılan fiyatın yarısına belki 3 te birine alıyordur o belleği!
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m.can123 4 ay
Kardeşim zaten alamıyoruz :D
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Adoring 4 ay
Yakinda bi araba parasi ekran kartı goruruz hey allahim
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burakdc 4 ay
Maliyetler degılde ben eskının kral kartı geforce-9800gx2 dekı aynı mımarı korunup gunumuz nano metresı ıle ve uretım teknıklerı ıle uretılıp destekleyecegı maxımum ram mıktarı ıle ramdekı en son teknolojıler olarak hbm2 veya gddr6 ıle gelse 3 lu slı yapılsa ve kartlar sıvı sogutma ıle hzı asırtılsa elde edılecek performans gunumuz kartlarında neye es deger olurdu merak ettım. nıye boyle dusunuyorsun dersenız. bence nanometre kucultmek yenı bısey degıl var olanın daha ıyısını yapıp sıstemı var olabılecek potansıyalene yaklastırmak tır keza bellek gelısımıde oyleç OC ve SLI tum bu gelısmelerı bır adımdaha oteye tasıyacak kullnıcı tarafından da yapıla bılır degısımlerç bu sıstem ıcın gunumuz ıhtıyaclarına uygun guncel drıverda cıkacak olsa bır cok noktada yeterı kadar performans verırı tabı yakacagı elektrıgı saymazsak.
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