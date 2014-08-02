USB cihazlarında önemli bir açık tespit edildi

Haber Editörü
Günümüzde bilgisayar, tablet ve hatta akıllı telefon kullanıcıları için USB çevre birimleri vazgeçilmezler arasında ve pek çok farklı formatta piyasada bulunuyor. Ancak tespit edilen yeni bir açık format ayırt etmiyor.
İki güvenlik araştırmacısı tarafından yayınlanan rapora göre klavye, fare, bellek gibi yaygın kullanımda olan USB cihazları tamamen hacklenmeye karşı savunmasız ve bu hack işlemi tespit edilemeyecek şekilde saklanabiliyor.
Bu açık herhangi bir kötü niyetli hacker tarafından bulunmuş değil. Bu bakımdan şimdilk tehlike arz etmiyor. Ancak gelecekte büyük bir potansiyel ortaya çıkarabilir.
Araştırmacılar deneylerini bir USB bellek üzerinde gerçekleştirmiş. Belleğin temel iletişim fonksiyonlarını kontrol eden ana yazılımı yeniden programlayan araştırmacılar daha sonra BadUSB adında zararlı bir yazılım geliştirmiş ve bunu ana yazılım içerisine entegre etmiş.
Bellek kısmında değil ana yazılım içerisinde olduğu için BadUSB kesinlikle görülemiyor, disk formatlansa bile etkilenmiyor ve internet trafiği de dahil bilgisayarın tüm fonksiyonlarını ele geçirebiliyor. Sadece USB portlarının açık olması yeterli.
Araştırmacılar bu açığın kronik bir hale gelebileceğini belirtiyor. Zira tüm USB tak-çalıştır aygıtlarının temel tasarım prensibi nedeniyle bu açık varlığını sürdürüyor ve açığı kapatabilecek bir çözüm de yok.
Rapor yeni bir tartışmayı da beraberinde getirecek gibi görünüyor zira USB çevre birimlerinin kontrol yazılımlarını tarayabilecek bir çözüm mevcut değil ve sözkonusu açık kısa sürede büyük bir problem oluşturabilir.
http://www.techweekeurope.co.uk/news/hackers-can-target-usb-devices-warns-researcher-150094 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
O zaman anti virüslerin buradaki iletişimi de denetlemesi gerekiyor.
Ben ne güvenlik yazılımlarına ne de sistemlere güveniyorum. İnsanoğlunun yaptığı hiç bir şey mükemmel değil sonuçta. Senin göremediğini başkası görüyor, kıyamet bundan kopuyor.
En güvenli şey kullanıcının kendisidir.
Gelecekte çıkacak problemlerin çözümü için bir güvenlik programı satabiliriz demenin kibar hali.
Yani sıfır olarak kutusunda aldığımız bir usb bellek güvensiz bir bilgisayara usb portundan bağlandığında kontrolcü yazılımın değiştirilmesi olayı mümkün mü? Yok eğer mümkün değilse, senin benim arkadaşımızın kullandığı usb belleklerde risk yok denecek kadar azdır. Bu belleklerin kontrolcü yazılımı değiştirilmemiştir.
Ama acaba bellek üreticilerinin kontrolcü yazılımlarının içine gömdüğü bir bilgisayara tam erişim yazılımı olabilir mi? Belki de çokça sahtesiyle karşılaşılan usb bellek markalarının tek zararlı yanı kalitesiz ürün, yavaş okuma yazma hızları değil de içindeki bilinmedik kontrolcü yazılımlarıdır! Eşantiyon, promosyon olarak verilen usb bellekler de riskli olabilir!
Hem sadece usb bellek de dememiş, tak çalıştır 1-2 dolarlık kablolu fareler, usb fanlar, soğutucu stantlar, -ahve çay bardağı altlığı ısıtıcılar, belki kablolar bile!?
128Bit şifreleme özellikli usb bellekler (fiziksel şifreleme) bu durumdan etkileniyor mu acaba merak ettim.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
1148 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri, uygulama haber