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USB cihazlarında önemli bir açık tespit edildi

4 yıl
1,1b
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26
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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USB cihazlarında önemli bir açık tespit edildi

Günümüzde bilgisayar, tablet ve hatta akıllı telefon kullanıcıları için USB çevre birimleri vazgeçilmezler arasında ve pek çok farklı formatta piyasada bulunuyor. Ancak tespit edilen yeni bir açık format ayırt etmiyor. 

İki güvenlik araştırmacısı tarafından yayınlanan rapora göre klavye, fare, bellek gibi yaygın kullanımda olan USB cihazları tamamen hacklenmeye karşı savunmasız ve bu hack işlemi tespit edilemeyecek şekilde saklanabiliyor. 

Bu açık herhangi bir kötü niyetli hacker tarafından bulunmuş değil. Bu bakımdan şimdilk tehlike arz etmiyor. Ancak gelecekte büyük bir potansiyel ortaya çıkarabilir. 

Araştırmacılar deneylerini bir USB bellek üzerinde gerçekleştirmiş. Belleğin temel iletişim fonksiyonlarını kontrol eden ana yazılımı yeniden programlayan araştırmacılar daha sonra BadUSB adında zararlı bir yazılım geliştirmiş ve bunu ana yazılım içerisine entegre etmiş. 

Bellek kısmında değil ana yazılım içerisinde olduğu için BadUSB kesinlikle görülemiyor, disk formatlansa bile etkilenmiyor ve internet trafiği de dahil bilgisayarın tüm fonksiyonlarını ele geçirebiliyor. Sadece USB portlarının açık olması yeterli. 

Araştırmacılar bu açığın kronik bir hale gelebileceğini belirtiyor. Zira tüm USB tak-çalıştır aygıtlarının temel tasarım prensibi nedeniyle bu açık varlığını sürdürüyor ve açığı kapatabilecek bir çözüm de yok. 

Rapor yeni bir tartışmayı da beraberinde getirecek gibi görünüyor zira USB çevre birimlerinin kontrol yazılımlarını tarayabilecek bir çözüm mevcut değil ve sözkonusu açık kısa sürede büyük bir problem oluşturabilir. 

http://www.techweekeurope.co.uk/news/hackers-can-target-usb-devices-warns-researcher-150094 Yorum Yaz
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Rachsuchtig 4 yıl en beğenilen
Şimdi bunlar bu bilgiyi vererek hackerleri uyandırmış olmuyorlar mı
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s_mail 4 yıl
donanim daha standarda oturmadan eminim derin devletler bunlar içinde açık bilerek bırakıyorlar. sadece kendi bildikleri açıklar...
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borhanebru6 4 yıl
ben kullanmadım ama arkadşlarımda var ve memnunlar :)
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csheer 4 yıl
usb bellekler zararlı yazılımlarla sistemdeki bozulmalar meydana geliyor bu yazarlı yazılımları önleyebilmek için bir yazılım geliştirilmeli diye düsünüyorum
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BARIŞ55 4 yıl
Adam yazılımı belleğin kontrolcüsüne entegre etmiş. Bu yapılabilir bir şeydi zaten ama oturup birinin yapması lazımdı.


O zaman anti virüslerin buradaki iletişimi de denetlemesi gerekiyor.

Ben ne güvenlik yazılımlarına ne de sistemlere güveniyorum. İnsanoğlunun yaptığı hiç bir şey mükemmel değil sonuçta. Senin göremediğini başkası görüyor, kıyamet bundan kopuyor.

En güvenli şey kullanıcının kendisidir.
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karayulun 4 yıl
Bilişimde güvenlik çağı yeni ilerlemekte. Toplumsal bilinçlenme yavaşta olsa sürmekte. Bilgisayarlar 2000'li yıllarda önemli derecede hayatın parçası olmuştur. Bu nedenle küresel güçler ve aç gözlü sermayeciler kullanıcılar uyanana ve güvenlik çağı başlayana kadar işi pişirmektedirler. Bunları düşünür iken de güvenli bilişim çağı başladığında, nasıl bilgi toplamaya devam edeceklerinin hesabını da şüphesiz yapmakta ve yapmakta olacaklardır.
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pcwolf28 4 yıl
"Bu açık herhangi bir kötü niyetli hacker tarafından bulunmuş değil. Bu bakımdan şimdilk tehlike arz etmiyor. Ancak gelecekte büyük bir potansiyel ortaya çıkarabilir. "
Gelecekte çıkacak problemlerin çözümü için bir güvenlik programı satabiliriz demenin kibar hali.
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doctor_bey 4 yıl
Beni izleseler hayattan soğurlar
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Volkanbaba 4 yıl
Her adımda izleniyoruz zaten artık bıktırdılar insanı yakında gopro takıp canlı yayın yapıcak herkes rahat rahat izlesinler
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keskin53 4 yıl
yahu giren giriyor bu bilindik bir sey onemlı olan bu acıkları kapatabiliyorlar mı
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FTX58 4 yıl
istedikleri kadar izlesinler dinlesin çokta tın..
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fuckulteli 4 yıl
Belleğin ana yazılımına bellek USB porta takılı haldeyken müdahale edilebilir mi yoksa farklı bir donanımla mı bellek içindeki kontrol yazılımına erişilebiliyor?
Yani sıfır olarak kutusunda aldığımız bir usb bellek güvensiz bir bilgisayara usb portundan bağlandığında kontrolcü yazılımın değiştirilmesi olayı mümkün mü? Yok eğer mümkün değilse, senin benim arkadaşımızın kullandığı usb belleklerde risk yok denecek kadar azdır. Bu belleklerin kontrolcü yazılımı değiştirilmemiştir.
Ama acaba bellek üreticilerinin kontrolcü yazılımlarının içine gömdüğü bir bilgisayara tam erişim yazılımı olabilir mi? Belki de çokça sahtesiyle karşılaşılan usb bellek markalarının tek zararlı yanı kalitesiz ürün, yavaş okuma yazma hızları değil de içindeki bilinmedik kontrolcü yazılımlarıdır! Eşantiyon, promosyon olarak verilen usb bellekler de riskli olabilir!
Hem sadece usb bellek de dememiş, tak çalıştır 1-2 dolarlık kablolu fareler, usb fanlar, soğutucu stantlar, -ahve çay bardağı altlığı ısıtıcılar, belki kablolar bile!?
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acbold 4 yıl
İşletim sistemine bir güncelleme ile bu hata giderilir.Yeni üretilen usb 3.0 ürünleri de buna göre güvenlik önemli alınarak üretilir. Sıkıntı olacağını sanmıyorum.
128Bit şifreleme özellikli usb bellekler (fiziksel şifreleme) bu durumdan etkileniyor mu acaba merak ettim.
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E_Aydin35 4 yıl
Ana yazılım neden salt okunur bir ROM bellek içinde gelmiyor o halde? Ana yazılıma müdahale ederek olduğu yerde USB yakarsın, istediğini USB yönetim merkezinden yapması elbette kolay. Yazma/Okuma işlemlerinin yönetim merkezi ama benim anlamadığım bu noktalar salt okunur değilmi?
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