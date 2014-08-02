USB cihazlarında önemli bir açık tespit edildi





Günümüzde bilgisayar, tablet ve hatta akıllı telefon kullanıcıları için USB çevre birimleri vazgeçilmezler arasında ve pek çok farklı formatta piyasada bulunuyor. Ancak tespit edilen yeni bir açık format ayırt etmiyor.





İki güvenlik araştırmacısı tarafından yayınlanan rapora göre klavye, fare, bellek gibi yaygın kullanımda olan USB cihazları tamamen hacklenmeye karşı savunmasız ve bu hack işlemi tespit edilemeyecek şekilde saklanabiliyor.





Bu açık herhangi bir kötü niyetli hacker tarafından bulunmuş değil. Bu bakımdan şimdilk tehlike arz etmiyor. Ancak gelecekte büyük bir potansiyel ortaya çıkarabilir.





Araştırmacılar deneylerini bir USB bellek üzerinde gerçekleştirmiş. Belleğin temel iletişim fonksiyonlarını kontrol eden ana yazılımı yeniden programlayan araştırmacılar daha sonra BadUSB adında zararlı bir yazılım geliştirmiş ve bunu ana yazılım içerisine entegre etmiş.





Bellek kısmında değil ana yazılım içerisinde olduğu için BadUSB kesinlikle görülemiyor, disk formatlansa bile etkilenmiyor ve internet trafiği de dahil bilgisayarın tüm fonksiyonlarını ele geçirebiliyor. Sadece USB portlarının açık olması yeterli.





Araştırmacılar bu açığın kronik bir hale gelebileceğini belirtiyor. Zira tüm USB tak-çalıştır aygıtlarının temel tasarım prensibi nedeniyle bu açık varlığını sürdürüyor ve açığı kapatabilecek bir çözüm de yok.





Rapor yeni bir tartışmayı da beraberinde getirecek gibi görünüyor zira USB çevre birimlerinin kontrol yazılımlarını tarayabilecek bir çözüm mevcut değil ve sözkonusu açık kısa sürede büyük bir problem oluşturabilir.

http://www.techweekeurope.co.uk/news/hackers-can-target-usb-devices-warns-researcher-150094