USBFever'dan suyun 10 metre altında çalışabilen ve VGA video kaydedebilen kamera

USBfever tarafından satılan ve suyun altında çekim yapanların hedef alındığı video kamera gün yüzüne çıktı.

1/5 inç'lik CMOS sensörden güç alan video kamera, 640x480 piksel (VGA) çözünürlüğünde 8 saate kadar video kaydı yapabiliyor, kameranın pili maksimum 3 saatte şarj edilebiliyor ve kamera suyun 10 metre altına kadar dayanıklılık sergileyebiliyor. 52 derece görüş açısına sahip kamerada karanlıkta çekim için 1 wattlık led ışığa ve 4 GB dahili flash belleğe yer verilmiş. Son olarak 191 x 38 x 46 boyutlarında ve 133 gram ağırlığında tasarlanan kameranın 0 ile 50 derece sıcaklık arasında çalışabildiğini belirtelim. Video kamera 193$ civarında satılmakta. Daha detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.