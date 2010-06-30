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Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

USBFever'dan suyun 10 metre altında çalışabilen ve VGA video kaydedebilen kamera

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,1b
1
Video Kameralar
knight
Haber Editörü
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USBfever tarafından satılan ve suyun altında çekim yapanların hedef alındığı video kamera gün yüzüne çıktı.

1/5 inç'lik CMOS sensörden güç alan video kamera, 640x480 piksel (VGA) çözünürlüğünde 8 saate kadar video kaydı yapabiliyor, kameranın pili maksimum 3 saatte şarj edilebiliyor ve kamera suyun 10 metre altına kadar dayanıklılık sergileyebiliyor. 52 derece görüş açısına sahip kamerada karanlıkta çekim için 1 wattlık led ışığa ve 4 GB dahili flash belleğe yer verilmiş. Son olarak 191 x 38 x 46 boyutlarında ve 133 gram ağırlığında tasarlanan kameranın 0 ile 50 derece sıcaklık arasında çalışabildiğini belirtelim. Video kamera 193$ civarında satılmakta. Daha detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

 


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