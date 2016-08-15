USS Gerald R. Ford: Dünyanın en gelişmiş savaş gemisi

Haber Editörü
Kasım 2013 tarihinde yapımına başlanan ve dünyanın en gelişmiş savaş gemisi olarak adlandırılan 13 milyar dolarlık USS Gerald R. Ford uçak gemisi, bu ay itibariyle suya indirilecek. Gemi ayrıca dünyanın en pahalısı olma özelliğini de taşıyor.
USS Gerald R. Ford, Ford sınıfı uçak gemilerinin en iyisi konumunda. Ford sınıfı, ABD’nin nükleer enerji ile çalışan önceki Nimitz sınıfındaki bazı gemilerin yerini almaya hazırlanıyor. Her iki sınıfta genelde benzer ancak Ford sınıfı daha teknolojik yenilikler sunması ile biliniyor.
USS Gerald R. Ford, iki adet Bechtel A1B nükleer reaktöründen güç alıyor. Reaktörler toplamda 600MW enerji üretiyor. Bu rakam Nimitz sınıfındakilerden 3 katı daha fazla. Böylece sürekli izleme ve bakım gereksinimleri yüzde 30 oranında azalıyor. Elde edilen verimliliği ölçmek gerekirse, gemi üretilen gücün sadece yarısıyla tüm sistemlerini çalıştırabiliyor.
4500 civarında personel alabilen geminin ağırlığı 90000 ton. 75 adet her an uçuşa hazır uçağın yanı sıra ağır makineli silahlar ve toplar mevcut. Hali hazırda gemide 2600 personel çalışacak ve bu yeterli bir sayı. Bu sayının, ömrü boyunca gemiye 4 milyar dolarlık tasarruf yaptırması bekleniyor.
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Gemide dikkat çeken yenilikler, EMALS adı verilen elektromanyetik uçak kalkış pistleri. Önceki buharlı versiyonların aksine, elektromanyetik güç ile itiş yapan EMALS sistemi, yüzde 25 daha hızlı ve her 45 saniyede bir uçak kaldırabiliyor. Ayrıca bu sistem, drone tipi ve diğer insansız hava araçlarının kalkışı için de ideal bir hale geliyor.
AESA radar sistemi, hareketli parçası olmadığı için bakım maliyetlerini azaltıyor. Ayrıca en güçlü sinyalleri fark edilmeyecek şekilde gemi ve uçaklar arasında iletebiliyor. ESSM savunma sistemi, çok hızlı bir şekilde anti-gemi füzelerine karşı manevra yapabiliyor.
Geminin diğer bir önemli özelliği lazer silahı. Yakıcı ve elektronik sistemleri tahrip edici lazer silahlar, tek atışta 10MW enerji harcıyor ve sadece bir kaç dolara mal oluyor. Bu açıdan USS Gerald R. Ford, hücum gücü ve kapasitesi çok yüksek bir uçak gemisi olarak öne çıkıyor.
http://www.marketwatch.com/story/the-us-navys-new-13-billion-aircraft-carrier-will-dominate-the-seas-2016-03-09?link=sfmw_tw Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Not: geminin 9000 ton olduğu yazılmış. Genelde destroyerler o ağırlıkta olmuyor mu? Muhripler ve uçak gemileri en az 100000 ton değil midir? Yoksa mini uçak gemisi mi yapmışlar?
Not2: artan 300 MW güç bence iklim silahı için ayrılmıştır. Gemiyi yollayıp bol yıldırımlı fırtına çıkartabilirler mesela. Belki de kazı çalışması yapacaklardır. Kara sahasına giremedikleri ülkelere yaklaşıp çaprazlamasına yeri delerek tüm hammedeleri çıkartabilirler 300 MW ile. Şimdi sadece elektrik enerjisiyle nasıl delerler diyeceksiniz. O 300 MW belki de elektrik olarak değil de hızlandırılmış atomaltı parçacıklar olarak çıkartılıyor da olabilir.
Helal bilgiler 10 numara. Diğer yorumlarda çok kalite. Sanki bilim teknik dergisi okuyor gibi oldum. Müslümanım ama her teknolojik gelişmeye sure ile yorum atmayınca bilgi kalitesi artmış sanki. Çünkü o konularda da dediğim gibi Allah ilk emriyle oku oku oku demiş. Sadece Kuran'ı oku sonra ömrün boyunca kitap falan okuma cahil cühela kal dememiş. Hatta bunları elin yabancıları yapacağına sen yap icat et demiş, te kime demiş.
Devir fena derecede bilgi çağı. Kendimizi hızla okuyup geliştirmezsek, elimize telefonları verdikleri gibi daha elimize neler verirler neler.