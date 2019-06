USS Gerald R. Ford: Dünyanın en gelişmiş savaş gemisi

Kasım 2013 tarihinde yapımına başlanan ve dünyanın en gelişmiş savaş gemisi olarak adlandırılan 13 milyar dolarlık USS Gerald R. Ford uçak gemisi, bu ay itibariyle suya indirilecek. Gemi ayrıca dünyanın en pahalısı olma özelliğini de taşıyor.

Gemide dikkat çeken yenilikler, EMALS adı verilen elektromanyetik uçak kalkış pistleri. Önceki buharlı versiyonların aksine, elektromanyetik güç ile itiş yapan EMALS sistemi, yüzde 25 daha hızlı ve her 45 saniyede bir uçak kaldırabiliyor. Ayrıca bu sistem, drone tipi ve diğer insansız hava araçlarının kalkışı için de ideal bir hale geliyor.

Geminin diğer bir önemli özelliği lazer silahı. Yakıcı ve elektronik sistemleri tahrip edici lazer silahlar, tek atışta 10MW enerji harcıyor ve sadece bir kaç dolara mal oluyor. Bu açıdan USS Gerald R. Ford, hücum gücü ve kapasitesi çok yüksek bir uçak gemisi olarak öne çıkıyor.

USS Gerald R. Ford, Ford sınıfı uçak gemilerinin en iyisi konumunda. Ford sınıfı, ABD’nin nükleer enerji ile çalışan önceki Nimitz sınıfındaki bazı gemilerin yerini almaya hazırlanıyor. Her iki sınıfta genelde benzer ancak Ford sınıfı daha teknolojik yenilikler sunması ile biliniyor.USS Gerald R. Ford, iki adetnükleer reaktöründen güç alıyor. Reaktörler toplamda 600MW enerji üretiyor. Bu rakam Nimitz sınıfındakilerden 3 katı daha fazla. Böylece sürekli izleme ve bakım gereksinimleri yüzde 30 oranında azalıyor. Elde edilen verimliliği ölçmek gerekirse, gemi üretilen gücün sadece yarısıyla tüm sistemlerini çalıştırabiliyor.4500 civarında personel alabilen geminin ağırlığı 90000 ton. 75 adet her an uçuşa hazır uçağın yanı sıra ağır makineli silahlar ve toplar mevcut. Hali hazırda gemide 2600 personel çalışacak ve bu yeterli bir sayı. Bu sayının, ömrü boyunca gemiye 4 milyar dolarlık tasarruf yaptırması bekleniyor.Geminin kontrol kulesinin olduğu kısım daha modern bir tasarıma bürünmüş. Ayrıca 3 adet taşıma asansörü, çok daha hızlı ve çok daha güçlü. Nimitz sınıfında 4 adet asansör olmasına rağmen, verimlilik olarak Ford sınıfının asansörleri daha fazla uçak transfer edebiliyor. Tüm bu gelişmeler, yapılan sortilerin sayısını arttıracak ve bu gerçekten hayati önem taşıyor.radar sistemi, hareketli parçası olmadığı için bakım maliyetlerini azaltıyor. Ayrıca en güçlü sinyalleri fark edilmeyecek şekilde gemi ve uçaklar arasında iletebiliyor. ESSM savunma sistemi, çok hızlı bir şekilde anti-gemi füzelerine karşı manevra yapabiliyor.