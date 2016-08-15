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USS Gerald R. Ford: Dünyanın en gelişmiş savaş gemisi

Kasım 2013 tarihinde yapımına başlanan ve dünyanın en gelişmiş savaş gemisi olarak adlandırılan 13 milyar dolarlık USS Gerald R. Ford uçak gemisi, bu ay itibariyle suya indirilecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
19,8b
1
34
Savunma Sanayi
Ekrem71
Haber Editörü
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Kasım 2013 tarihinde yapımına başlanan ve dünyanın en gelişmiş savaş gemisi olarak adlandırılan 13 milyar dolarlık USS Gerald R. Ford uçak gemisi, bu ay itibariyle suya indirilecek. Gemi ayrıca dünyanın en pahalısı olma özelliğini de taşıyor.

USS Gerald R. Ford, Ford sınıfı uçak gemilerinin en iyisi konumunda. Ford sınıfı, ABD’nin nükleer enerji ile çalışan önceki Nimitz sınıfındaki bazı gemilerin yerini almaya hazırlanıyor. Her iki sınıfta genelde benzer ancak Ford sınıfı daha teknolojik yenilikler sunması ile biliniyor.

USS Gerald R. Ford, iki adet Bechtel A1B nükleer reaktöründen güç alıyor. Reaktörler toplamda 600MW enerji üretiyor. Bu rakam Nimitz sınıfındakilerden 3 katı daha fazla. Böylece sürekli izleme ve bakım gereksinimleri yüzde 30 oranında azalıyor. Elde edilen verimliliği ölçmek gerekirse, gemi üretilen gücün sadece yarısıyla tüm sistemlerini çalıştırabiliyor.

4500 civarında personel alabilen geminin ağırlığı 90000 ton. 75 adet her an uçuşa hazır uçağın yanı sıra ağır makineli silahlar ve toplar mevcut. Hali hazırda gemide 2600 personel çalışacak ve bu yeterli bir sayı. Bu sayının, ömrü boyunca gemiye 4 milyar dolarlık tasarruf yaptırması bekleniyor.


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Gemide dikkat çeken yenilikler, EMALS adı verilen elektromanyetik uçak kalkış pistleri. Önceki buharlı versiyonların aksine, elektromanyetik güç ile itiş yapan EMALS sistemi, yüzde 25 daha hızlı ve her 45 saniyede bir uçak kaldırabiliyor. Ayrıca bu sistem, drone tipi ve diğer insansız hava araçlarının kalkışı için de ideal bir hale geliyor.
Geminin kontrol kulesinin olduğu kısım daha modern bir tasarıma bürünmüş. Ayrıca 3 adet taşıma asansörü, çok daha hızlı ve çok daha güçlü. Nimitz sınıfında 4 adet asansör olmasına rağmen, verimlilik olarak Ford sınıfının asansörleri daha fazla uçak transfer edebiliyor. Tüm bu gelişmeler, yapılan sortilerin sayısını arttıracak ve bu gerçekten hayati önem taşıyor.

AESA radar sistemi, hareketli parçası olmadığı için bakım maliyetlerini azaltıyor. Ayrıca en güçlü sinyalleri fark edilmeyecek şekilde gemi ve uçaklar arasında iletebiliyor. ESSM savunma sistemi, çok hızlı bir şekilde anti-gemi füzelerine karşı manevra yapabiliyor.

Geminin diğer bir önemli özelliği lazer silahı. Yakıcı ve elektronik sistemleri tahrip edici lazer silahlar, tek atışta 10MW enerji harcıyor ve sadece bir kaç dolara mal oluyor. Bu açıdan USS Gerald R. Ford, hücum gücü ve kapasitesi çok yüksek bir uçak gemisi olarak öne çıkıyor.
USS Gerald R. Ford: Dünyanın en gelişmiş savaş gemisi
 

http://www.marketwatch.com/story/the-us-navys-new-13-billion-aircraft-carrier-will-dominate-the-seas-2016-03-09?link=sfmw_tw Yorum Yaz
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Tugrul_512bit 3 yıl en beğenilen
10MW enerji değil güç birimindedir. 10MJ enerji çıkarmıştır veya 10MW güç ile ateş etmiştir ama lazerin atış süresi verilmemiş. 10 saniye boyunca mı 10MW yoksa 1 milisaniye boyunca mı 10MW? Arada kocaman bir fark var. Mesela ben de 15kW gücünde hapşırabiliyorum ama sadece 0.3 saniye sürüyor. Nükleer reaktörüyle bu silahın 30 katı gücünde lazer de yapabilirdi ama soğutma sorunları var galiba, belki de bu silahtan 30 tane vardır gemide.

Not: geminin 9000 ton olduğu yazılmış. Genelde destroyerler o ağırlıkta olmuyor mu? Muhripler ve uçak gemileri en az 100000 ton değil midir? Yoksa mini uçak gemisi mi yapmışlar?

Not2: artan 300 MW güç bence iklim silahı için ayrılmıştır. Gemiyi yollayıp bol yıldırımlı fırtına çıkartabilirler mesela. Belki de kazı çalışması yapacaklardır. Kara sahasına giremedikleri ülkelere yaklaşıp çaprazlamasına yeri delerek tüm hammedeleri çıkartabilirler 300 MW ile. Şimdi sadece elektrik enerjisiyle nasıl delerler diyeceksiniz. O 300 MW belki de elektrik olarak değil de hızlandırılmış atomaltı parçacıklar olarak çıkartılıyor da olabilir.
10MW enerji değil güç birimindedir. 10MJ enerji çıkarmıştır veya 10MW güç ile ateş etmiştir ama lazerin atış süresi verilmemiş. 10 saniye boyunca mı 10MW yoksa...
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4 Yanıt Yanıtla +35
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Nz9 3 yıl
Avrupa bizi kıskanıyor.
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Spiderhip 3 yıl Tugrul_512bit
Tugrul_512bit

10MW enerji değil güç birimindedir. 10MJ enerji çıkarmıştır veya 10MW güç ile ateş etmiştir ama lazerin atış süresi verilmemiş. 10 saniye boyunca mı 10MW yoksa 1 milisaniye boyunca mı 10MW? Arada kocaman bir fark var. Mesela ben de 15kW gücünde hapşırabiliyorum ama sadece 0.3 saniye sürüyor. Nükleer reaktörüyle bu silahın 30 katı gücünde lazer de yapabilirdi ama soğutma sorunları var galiba, belki de bu silahtan 30 tane vardır gemide.

Not: geminin 9000 ton olduğu yazılmış. Genelde destroyerler o ağırlıkta olmuyor mu? Muhripler ve uçak gemileri en az 100000 ton değil midir? Yoksa mini uçak gemisi mi yapmışlar?

Not2: artan 300 MW güç bence iklim silahı için ayrılmıştır. Gemiyi yollayıp bol yıldırımlı fırtına çıkartabilirler mesela. Belki de kazı çalışması yapacaklardır. Kara sahasına giremedikleri ülkelere yaklaşıp çaprazlamasına yeri delerek tüm hammedeleri çıkartabilirler 300 MW ile. Şimdi sadece elektrik enerjisiyle nasıl delerler diyeceksiniz. O 300 MW belki de elektrik olarak değil de hızlandırılmış atomaltı parçacıklar olarak çıkartılıyor da olabilir.

Helal bilgiler 10 numara. Diğer yorumlarda çok kalite. Sanki bilim teknik dergisi okuyor gibi oldum. Müslümanım ama her teknolojik gelişmeye sure ile yorum atmayınca bilgi kalitesi artmış sanki. Çünkü o konularda da dediğim gibi Allah ilk emriyle oku oku oku demiş. Sadece Kuran'ı oku sonra ömrün boyunca kitap falan okuma cahil cühela kal dememiş. Hatta bunları elin yabancıları yapacağına sen yap icat et demiş, te kime demiş.

Devir fena derecede bilgi çağı. Kendimizi hızla okuyup geliştirmezsek, elimize telefonları verdikleri gibi daha elimize neler verirler neler.
Tugrul_512bit10MW enerji değil güç birimindedir. 10MJ enerji çıkarmıştır veya 10MW güç ile ateş etmiştir ama lazerin atış süresi verilme...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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DH Misafiri 6 ay
uçak kalkamıyor çünkü emasl sistemi çalışmıyor.. uçak inemiyor çünkü yakalayıcı sistemini yapmayı unutmuşlar.. ayrıca uçak ve mühimmat için asansör de yok.. sadece yüzüyor şimdilik..
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AirSupport 2 yıl
Kalibr füzesinden bahsetmiş sanırım da amerika o füze daha bizim hava sahamızdan geçmeden düşürür :)
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DaVinci 3 yıl
Geminin yapımına 2013'de değil 2009'da başlandı, 2013'de denize indirildi, donanmaya katılımı için Kasım 2016 ön görülmekte.
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DH Misafiri 3 yıl
Ruslar Hazar denizindeki gemilerinden bi tane S 400 füzesi gönderse denizin dibini boylar yada bizim F 16 lar iki füze atsa balıklara ev olur:))):))))
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Guest-BF8E9B238 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Ruslar Hazar denizindeki gemilerinden bi tane S 400 füzesi gönderse denizin dibini boylar yada bizim F 16 lar iki füze atsa balıklara ev olur:))):))))

Ohh içim rahatladı kardeş. Ben de düşünüyordum bu gemiyle bize saldırırlarsa ne yaparız diye. Olmadı hücum botla yanına yaklaşır rpg sallayıp batırırız bak o da olur.
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paramedical 3 yıl

DH Misafiri
Ruslar Hazar denizindeki gemilerinden bi tane S 400 füzesi gönderse denizin dibini boylar yada bizim F 16 lar iki füze atsa balıklara ev olur:))):))))

Rusya o gemiye bomba atsa,Abd o bombayi Turkiye uzerinde dusurmesse bende bisey bilmiyom
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vezir101 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Ruslar Hazar denizindeki gemilerinden bi tane S 400 füzesi gönderse denizin dibini boylar yada bizim F 16 lar iki füze atsa balıklara ev olur:))):))))

Arkadaş bilmiyorsan yazma bari.
1-s400 hava savunma sistemi. saldırı değil.
2-s400 ler karada konulşu sistemler.
3-ABD nin füze sistemleri bir bütün olarak ele alınca Rusya dan kat kat üstün
4-rusların elinde tek uçak gemisi var ve oda ABD nin Nimitz sınıfı uçak gemilerinden bile eski teknolojiye sahip
5-Geral Ford uçak gemisi ile ABD 1975 ten sonra yeni uçak gemisi sınıfına geçiyor. Daha büyük, daha ekonomik daha güçlü.
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DH Misafiri 3 yıl
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Keşke Dünya İnsanlıkta GELİŞSE savaşta kan da mezalimde değil de
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bafbaf 3 yıl
13 milyar dolara afrikanın 20 yıllık ihtiyacı karşılanır. Ama öyle yapsalar o kadar mazlumu kim öldürecek değil mi ?
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fatsa52 3 yıl
Bizim ucak gemimiz ne alemde acaba. Bir ara konusuluyordu.
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cakalll 3 yıl
zaten canakkalede tam donanımlı 100 ucak gemimiz vardıya, ondan yenemdilerdi bizi,, mazallah o gemilerimiz olmasaydı canakkaleyi çoktaan kaybetmiştik,,
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Krone 3 yıl
75 tane uçak ve 2600 personel. yüzen bir ordu.
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Nz9 3 yıl
Avrupa bizi kıskanıyor.
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tobepeople 3 yıl
2 adet nükleer reaktörü var geminin tek bir nükleer reaktör ile çalışan bir uçak gemisi de vardı ve hatırladığım kadarıyla ekstra enerjiye ihtiyaç duymadan 25 yıl çalışabiliyordu bunda 2 adet olduğuna göre birisi silahları besleyecektir bu da demektir ki bu cihazları çok uzun süre ateşleyebilirler süre vermek bir kusurdur onu açıklayacaklarını sanmıyorum ancak bence kaç saniye olduğunu vermemelerinin sebebi silahın yapıldığı malzemenin dayanıklılığı ellerinde zaten sınırsız güç var ancak ne kadar dayanabileceği sorun o silahların ısıya yine de en az 10 dk en çok 1 saat ateşleyebileceğini düşünüyorum bu kadar büyük olduğuna göre...
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