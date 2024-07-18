Bayraktar TB3 535 saat uçuş süresine ulaştı: Bir test daha başarıyla tamamlandı

Tam Boyutta Gör Türkiye, savunma sanayiinin göz bebeklerinden olan insansız hava aracı teknolojisinde attığı adımlar ile tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Baykar tarafından yerli ve milli imkanlar ile üretilen Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı başarılı testlerini sürdürüyor.

Toplam uçus süresi 535 saati aştı

Yapılan açıklamada Bayraktar TB3'ün orta irtifa sistem tanımlama ve performans uçuş testini başarıyla tamamladığı ve toplam uçuş süresinin 535 saate ulaştığı ifade edildi. Bayraktar TB3, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk SİHA olacak.

Bayraktar TB3 SİHA yerli motoruyla yeni irtifa rekoru kırdı 3 hf. önce eklendi

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı. Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki İHA'lar açısından da önemli bir yenilik olacak.

Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

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Bayraktar TB3 535 saat uçuş süresine ulaştı