Uçaklar için geliştirilen yerli “kara kutu” tanıtıldı

CTech tarafından geliştirilen ve ilk defa İngiltere’de tanıtılan kazaya dayanıklı, kokpit ses ve görev veri kaydedici cihaz olan kara kutu, maruz kalacağı darbe, sıcaklık, su altı basıncı gibi zorlu dış koşullara rağmen kaydedilen bilgilerin korunmasını sağlayacak. Cihaza monte edilen su altı konum belirleyici verici sayesinde kaza sonrası platformun su altında kalması durumunda konumu kolayca tespit edilebilecek.
Uçuş sırasında kaydedilen veriler, cihazın sahip olduğu ethernet arayüzü ve CTech tarafından geliştirilen yazılım aracı ile uçuş sonrası bilgisayara indirilerek analiz edilebilecek. Cihaz konveksiyon soğutma özelliği sayesinde soğutma için herhangi bir fan veya iklimlendirilmiş ortama ihtiyaç duymayacak, bu sayede her türlü hava aracına (sabit kanat veya döner kanatlı) entegre edilebilecek.
CTech, ürünün çok yakında kullanıma hazır hale geleceğini, hem Türkiye'de üretilen hava platformlarının ihtiyaçlarını karşılayacaklarını hem de uluslararası hava platformlarında yer alarak ülkenin teknoloji ihracatına katkı sağlayacaklarını belirtiyor.
Ufuk hattı ve ötesi ürünler
MESH destekli ufuk hattı haberleşme çözümü olan UfukLink-Mini, adından da anlaşılacağı üzere ufuk hattı haberleşmesi, görüş alanı dışında kalan noktalar arasında haberleşme sağlamak için kullanılıyor. UfukLink-Mini L/S/C bantta çalışan, yüksek veri hızlı, güvenli ve kesintisiz bir haberleşme sistemi sunuyor. Mini İHA’lar, helikopterler, uçaklar ve gemiler gibi hareketli platformlarda kullanılabiliyor.
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.