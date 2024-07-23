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    Uçaklar için geliştirilen yerli “kara kutu” tanıtıldı

    Bir TUSAŞ iştiraki olan CTech, İngiltere'de gerçekleştirilen Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı kapsamında yerli olarak geliştirilen kara kutu çözümünü tanıttı.
    Uçaklar için geliştirilen yerli “kara kutu” tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Havacılık sektörünün en önemli ve en büyük etkinliklerinden olan İngiltere'deki Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye’nin de önde gelen havacılık şirketlerinin yer aldığı etkinlikte çeşitli platformlar ilgililerine gösteriliyor. Bir TUSAŞ iştiraki olan deniz, kara, hava ve uzay platformlarına yüksek teknoloji ürünleri üreticisi CTech de burada boy gösteriyor. Firma, etkinlik kapsamında ise hava araçları için geliştirilen yerli "kara kutu" çözümünü ilk defa burada tanıttı.

    Yerli kara kutu neler sunuyor?

    CTech tarafından geliştirilen ve ilk defa İngiltere’de tanıtılan kazaya dayanıklı, kokpit ses ve görev veri kaydedici cihaz olan kara kutu, maruz kalacağı darbe, sıcaklık, su altı basıncı gibi zorlu dış koşullara rağmen kaydedilen bilgilerin korunmasını sağlayacak. Cihaza monte edilen su altı konum belirleyici verici sayesinde kaza sonrası platformun su altında kalması durumunda konumu kolayca tespit edilebilecek.

    Uçuş sırasında kaydedilen veriler, cihazın sahip olduğu ethernet arayüzü ve CTech tarafından geliştirilen yazılım aracı ile uçuş sonrası bilgisayara indirilerek analiz edilebilecek. Cihaz konveksiyon soğutma özelliği sayesinde soğutma için herhangi bir fan veya iklimlendirilmiş ortama ihtiyaç duymayacak, bu sayede her türlü hava aracına (sabit kanat veya döner kanatlı) entegre edilebilecek.

    CTech, ürünün çok yakında kullanıma hazır hale geleceğini, hem Türkiye'de üretilen hava platformlarının ihtiyaçlarını karşılayacaklarını hem de uluslararası hava platformlarında yer alarak ülkenin teknoloji ihracatına katkı sağlayacaklarını belirtiyor.

    Ufuk hattı ve ötesi ürünler

    Uçaklar için geliştirilen yerli “kara kutu” tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    CTech fuarda ayrıca ufuk hattı ve ufuk ötesi haberleşme ürünlerini de sergiliyor. CTech Genel Müdürü Cüneyd Fırat, yaptığı açıklamada Türkiye'de ve dünyada kendini ispatlamış UfukLink-Mini, SCOFUS, SkyARX, HeliARX ve SecureARX ürünlerini sergileme fırsatı yakaladıklarına da dikkat çekti.

    MESH destekli ufuk hattı haberleşme çözümü olan UfukLink-Mini, adından da anlaşılacağı üzere ufuk hattı haberleşmesi, görüş alanı dışında kalan noktalar arasında haberleşme sağlamak için kullanılıyor. UfukLink-Mini L/S/C bantta çalışan, yüksek veri hızlı, güvenli ve kesintisiz bir haberleşme sistemi sunuyor. Mini İHA’lar, helikopterler, uçaklar ve gemiler gibi hareketli platformlarda kullanılabiliyor.

    Ctech SCOFUS Tam Boyutta Gör
    Taktik Bütünleşik Haberleşme ve BVLOS çözümü olan SCOFUS ile RF-LOS, LTE/5G gibi tüm iletişim kaynakları tek bir genişbant kanalı olarak işlev görüyor. Otonom Hava, Kara ve Deniz Platformları için yalnızca tek bir iletişim kanalına dayanmak, kesintilere ve operasyonel sorunlara neden olabiliyor. CTech’in SCOFUS teknolojisi, tüm iletişim kanallarını aktif olarak kullanarak kesintisiz iletişim için tek bir genişbant kanalı oluşturmak için geliştirilmiş durumda.
    Ctech SecureARX
    Ufuk ötesi haberleşme ürünler arasında yer alan SecureARX Karıştırmaya Karşı Dayanıklı Uydu Haberleşme Modemleri, başta askeri ve devlet uygulamaları olmak üzere ufuk ötesi güvenli haberleşmenin gerektiği tüm uygulamalarda kullanılacak. Sabit ve hareketli kara, deniz ve hava araçlarının uydu haberleşmesi (SATCOM) kullanım durumları ve senaryoları için de tüm gereklilikleri karşılayabiliyor. Sabit, taşınabilir ve hareketli terminallerin bir karışımını aynı anda kullanarak, zorlu koşullar altında güvenilir, esnek, sağlam ve kolayca kurulabilir, yönetilebilir ve işletilebilir bir sisteme sahip.
    Ctech SkyARX Tam Boyutta Gör
    SkyARX Terminal, hava platformları ile çift yönlü veri iletişimi sağlayan kompakt, yüksek hassasiyette uydu takip kapasitesi ve 200 bin saatin üzerindeki uçuş deneyimi ile kendini tüm operasyonel şartlarda ispatlamış bir uydu haberleşme anten sistemi olarak görev yapıyor. Bu Ku bant terminal sayesinde sivil ve resmi kurum kullanıcıları, uçuş sırasında canlı, tam hareketli yüksek çözünürlüklü video gönderebilir, güvenli veri iletişimi yapabilir ve görev kritik iletişimleri gerçekleştirebiliyor. 12 inç ve 18 inç versiyonları olan sistem 20 Mbps’ye kadar veri hızları sağlıyor.
    Ctech HeliARX Tam Boyutta Gör
    Son olarak ise helikopter pallerinin sinyal kesici etkisine karşı geliştirilen özel dalga şekli sayesinde kesintisiz haberleşme sağlayan HeliARX bulunuyor. Modem, kompakt bir SOTM anteni ve bir yer kontrol ünitesinden oluşan terminal, dünya genelinde herhangi bir yere anında ses, video, görüntü, radar ve sensör veri paketleri iletebiliyor.
    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/yerli-kara-kutu-gun-yuzune-cikti/3282838 https://ctech.com.tr/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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