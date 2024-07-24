Milli muharip uçak KAAN’ın tedarik zincirinde sorunlar yaşanıyor

- KAAN’ın tedarik zincirindeki aksaklıklar
- Ukrayna ile resmi motor ortaklığı yakında duyurulabilir
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KAAN’ın tedarik zincirindeki aksaklıklar
Mehmet Demiroğlu, Farnborough fuarının ikinci gününde düzenlenen basın toplantısında TUSAŞ’ın iki KAAN savaş uçağı prototipinin montajına başladığını, ancak tedarik zinciri sorunları nedeniyle programın yavaşladığını söyledi. Demiroğlu, titanyum ile döküm ve dövme parçalarla ilgili tedarik zinciri sorunlarının önemli üretim gecikmelerine neden olduğunu bildirdi. TUSAŞ, şu anda tedarik zincirinden kaynaklanan aksaklıkları düzeltmeye odaklanmış durumda.
Demiroğlu, yaptığı açıklamada bu konuya değinerek şunları söyledi; “İlk inşa edildiği haliyle uçması amaçlanmamıştı. Ancak pek çok değişiklik yaptık, böylece uçabiliyor, uçuyor ve uçmaya devam edecek... ancak bu uçağı şu anda HÜRJET prototipini uçurduğumuz kadar uçurmayacağız. Bu prototipi zorlamayacağız ... sonraki iki prototip çok daha fazla uçacak”
Bununla birlikte Demiroğlu, uçağın ikinci prototipinin gelecek yıl sonunda çıkacağını ve ilk uçuşunun 2025'in sonuna doğru yapılacağını bildirdi.
Ukrayna ile resmi motor ortaklığı yakında duyurulabilir
Demiroğlu, Ukraynalı şirketin motor geliştirme çabalarını desteklediğini çünkü “motor geliştirme yolunda daha önce yürüdüklerini ve biraz yardım alarak geliştirme süresini kısaltmaya çalıştıklarını” söyledi. Ivchenko Progress’i Türk havacılık ve savunma sanayisi yakından tanıyor ve işbirlikleri öncelere dayanıyor. Ivchenko, motor üretimi konusunda kabiliyetli bir firma. Bir süre önce şirketin AI-322F motorunu kullanan Kızılelma art yakıcı motor testi gerçekleştirmişti.
Şimdilik Ivchenko Progress ile yapılan işbirliğinin detayları belirsiz durumda. Bilindiği üzere TEI, TF-6000 ve onun art yakıcılı versiyonu TF-10000 üzerindeki geliştirme ve test faaliyetlerini sürdürüyor.Ancak bu ikisi de KAAN için yeterli güçte motorlar değiller. Öte yandan bu motorlar KAAN’ın yerli motoruna uzanan yolculukta çok değerli. Ivchenko Progress’in katkısıyla KAAN yerli motorunda Türkiye’nin eli rahatlayabilir.Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/tusas-genel-muduru-demiroglu-gokbey-yurt-disinda-buyuk-ilgi-goruyor/3283314 https://aviationweek.com/shownews/farnborough-airshow/turkish-aerospace-tackling-supply-chain-issues-kaan-progresses Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.