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    Milli muharip uçak KAAN’ın tedarik zincirinde sorunlar yaşanıyor

    Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, yaptığı açıklamada milli muharip uçak KAAN’ın tedarik zincirinde sorunlar yaşadığını açıkladı.
    Milli muharip uçak KAAN’ın tedarik zincirinde sorunlar yaşanıyor Tam Boyutta Gör
    İngiltere'de düzenlenen ve havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden olan Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı kapsamında basın mensuplarına açıklama yapan Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, milli muharip uçak KAAN’ın tedarik zincirinde sorunlar yaşadığını açıkladı.

    KAAN’ın tedarik zincirindeki aksaklıklar

    Mehmet Demiroğlu, Farnborough fuarının ikinci gününde düzenlenen basın toplantısında TUSAŞ’ın iki KAAN savaş uçağı prototipinin montajına başladığını, ancak tedarik zinciri sorunları nedeniyle programın yavaşladığını söyledi. Demiroğlu, titanyum ile döküm ve dövme parçalarla ilgili tedarik zinciri sorunlarının önemli üretim gecikmelerine neden olduğunu bildirdi. TUSAŞ, şu anda tedarik zincirinden kaynaklanan aksaklıkları düzeltmeye odaklanmış durumda.

    Milli muharip uçak KAAN’ın tedarik zincirinde sorunlar yaşanıyor Tam Boyutta Gör
    Öte yandan halihazırda montajına başlanan 2 adet KAAN prototipi mevcut Prototip 0'a kıyasla KAAN’ın planlanan nihai konfigürasyonuna daha yakın olacak. Mevcutta test edilen ve ilk uçuşunu 21 Şubat 2024’te yapan KAAN prototipi ise taksi testleri için ve birkaç uçuş gerçekleştirecek şekilde modifiye edilmişti.

    Demiroğlu, yaptığı açıklamada bu konuya değinerek şunları söyledi; “İlk inşa edildiği haliyle uçması amaçlanmamıştı. Ancak pek çok değişiklik yaptık, böylece uçabiliyor, uçuyor ve uçmaya devam edecek... ancak bu uçağı şu anda HÜRJET prototipini uçurduğumuz kadar uçurmayacağız. Bu prototipi zorlamayacağız ... sonraki iki prototip çok daha fazla uçacak

    Bununla birlikte Demiroğlu, uçağın ikinci prototipinin gelecek yıl sonunda çıkacağını ve ilk uçuşunun 2025'in sonuna doğru yapılacağını bildirdi.

    Ukrayna ile resmi motor ortaklığı yakında duyurulabilir

    Milli muharip uçak KAAN’ın tedarik zincirinde sorunlar yaşanıyor Tam Boyutta Gör
    Mevcut KAAN Prototip 0 şu anda F-16’larda da kullanılan General Electric tarafından tedarik edilen bir çift F110 motoruyla çalışıyor. Ancak TUSAŞ, TEI ve TRMotor, aktif bir şekilde yer motorun geliştirilmesi için ortak çalışmalar yürütüyor. Bununla birlikte TUSAŞ, Ukraynalı motor üreticisi Ivchenko Progress ile işbirliği yapmayı da değerlendiriyor ve önümüzdeki haftalarda durumun resmiyet kazanması bekleniyor.

    Demiroğlu, Ukraynalı şirketin motor geliştirme çabalarını desteklediğini çünkü “motor geliştirme yolunda daha önce yürüdüklerini ve biraz yardım alarak geliştirme süresini kısaltmaya çalıştıklarını” söyledi. Ivchenko Progress’i Türk havacılık ve savunma sanayisi yakından tanıyor ve işbirlikleri öncelere dayanıyor. Ivchenko, motor üretimi konusunda kabiliyetli bir firma. Bir süre önce şirketin AI-322F motorunu kullanan Kızılelma art yakıcı motor testi gerçekleştirmişti.

    Şimdilik Ivchenko Progress ile yapılan işbirliğinin detayları belirsiz durumda. Bilindiği üzere TEI, TF-6000 ve onun art yakıcılı versiyonu TF-10000 üzerindeki geliştirme ve test faaliyetlerini sürdürüyor.Ancak bu ikisi de KAAN için yeterli güçte motorlar değiller. Öte yandan bu motorlar KAAN’ın yerli motoruna uzanan yolculukta çok değerli. Ivchenko Progress’in katkısıyla KAAN yerli motorunda Türkiye’nin eli rahatlayabilir.

    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/tusas-genel-muduru-demiroglu-gokbey-yurt-disinda-buyuk-ilgi-goruyor/3283314 https://aviationweek.com/shownews/farnborough-airshow/turkish-aerospace-tackling-supply-chain-issues-kaan-progresses
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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