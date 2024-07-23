Bayraktar Kızılelma yeni prototipiyle art yakıcı motor testi gerçekleştirdi

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Tam Boyutta Gör Geliştirilmesi için 1 milyar dolarlık devasa bir kaynak ayrılan insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, Baykar tarafından geliştirilmeye devam ediliyor. Öte yandan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, kısa bir süre önce yeni motor ve prototipe dair bir fotoğraf paylaşmıştı. Aradan çok geçmeden ise Bayraktar Kızılelma’nın 3’üncü prototipi için motor çalıştırma testi yapıldı.

Bayraktar Kızılelma art yakıcı motorunu ateşledi

TC-OZB3 kuyruk numaralı Bayraktar Kızılelma’nın 3’üncü prototipi hem tasarımsal hem de yapısal değişikliklerden geçmiş durumda. Yeni prototip ile birlikte yeni bir motora da geçildiği görülüyor. Baykar, yaptığı paylaşımda bu motorun yerde tam kapasite çalışma testinin başarıyla tamamlandığına dikkat çekti.

Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere uçağın ilk konfigürasyonlarında Ukrayna üretimi Ivchenko Al-25 Turbofan motoru kullanılıyordu. Bu motorda art yakıcı (afterburner) kabiliyeti ve dolayısıyla süpersonik uçuş yeteneği bulunmuyordu.

Ancak yeni prototip ile birlikte resmi olarak doğrulanmamış olsa da Ivchenko AI-322F motoruna geçiş yapıldığı değerlendiriliyor. Bu motor 2.500 kgf (24,5 kN; 5.511,6 lbf) itki sağlayabiliyor. Art yakıcı devreye alındığında ise itki 4.200 kgf (41,2 kN; 9.259,4 lbf) seviyesine çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Bilmeyenler için art yakıcı (afterburner), özellikle jet uçaklarında kalkışta ve tırmanışta ivmelenmeyi artırmak ya da ses hızını aşmak amacıyla kullanılan bir itiş sistemidir. Art yakıcı uzun süreli olarak kullanılmamakta zira açıldığı andan itibaren yakıt tüketimi radikal bir şekilde artış göstermekte. AI-322F özelinde afterburner aktif olduğunda yakıt tüketimi 3 kattan fazla artış gösteriyor. AI-322F, halihazırda Çin’in jet eğitim uçağı Hongdu L-15 Falcon’da (Hongdu JL-10) kullanılıyor.

Yerli motorlar da geliştiriliyor

Öte yandan Baykar, kendi jet motoru üzerinde de çalışıyor. Şirket bünyesindeki motorun 4 yıl içinde hazır hale gelmesi hedefleniyor. TEI ise TF-6000 ve onun art yakıcılı versiyonu TF-10000 üzerindeki geliştirme ve test faaliyetlerini sürdürüyor.

TF-6000’in 6.000 lbf itki sağlaması amaçlanıyor. TEI-TF10000 turbofan motorunda se hedef 10.000 lbf itki. TEI’nin bu iki motorları TUSAŞ’ın insansız savaş uçakları ve Kızılelma için de değerlendirilebilir. Ayrıca bu motorların üretimi KAAN’ın motoruna uzanan yolda kritik bir kazanım olacak.

Bayraktar Kızılelma özellikleri

Türkiye’nin ilk jet motorlu insansız savaş uçağı

5 saat havada kalış süresi

1.500 kg faydalı yük kapasitesi

0,6 mach seyir hızı

6.000 kg maks. kalkış ağırlığı

35.000 feet operasyonel irtifa

500 Nm Görev Yarı Çapı

TCG Andolu’dan ve kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyeti

Otonom kalkış ve iniş

Radarda düşük görünürlük

Yüksek manevra kabiliyeti

Görüş hattı ve görüş hattı ötesi haberleşme

AESA radar ile yüksek durumsal farkındalık

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Bayraktar Kızılelma art yakıcı motor testi gerçekleştirdi