KAAN, HÜRJET, ANKA 3 ve diğer hava platformlarındaki son durum

- KAAN’da son durum
- HÜRJET’te teslimatlar 2026’da
- GÖKBEY’de hedef 500 adet üretim
- T-925 için ilk uçuş 2026
- HÜRKUŞ-2, 2025’te kanatlanabilir
- Yorumlar
KAAN’da son durum
Dr. Mehmet Demiroğlu, bu açıklamaları Tolga Özbek’e yaptı, röportajın tamamını haberin sonundan izleyebilirsiniz. Türkiye'nin ilk muharip uçağı KAAN’ın halihazırda mevcut prototipiyle iki kere uçtuğunu ve üçüncüye hazırlandığını söyleyen Demiroğlu, KAAN’ın yeni prototipleri P1 ve P2’nin 2025’in ikinci yarısında ortaya çıkacağını söyledi.
Mevcut prototip daha önceki haberimizde de belirttiğimiz üzere, zaten uçuşlar için tasarlanmış bir model değildi ve daha çok yer ve taksi testlerini yapması amaçlanıyordu. Demiroğlu, halihazırda yeni prototiplerin üretimde olduğunu ve 2025’in sonlarına doğru veya 2026’nın başlarında uçacaklarını söyledi. Yeni P1 ve P2 prototipleri ile birlikte KAAN’ın uçuş temposu da radikal ölçüde hızlanacak. Demiroğlu, her gün olmasa da gün aşırı uçuşlara geçileceğini ifade etti. Önlerinde kısa ve yoğun bir takvim olduğunu aktaran Demiroğlu, 2026’nın KAAN için oldukça yoğun olacağını söyledi.
Bu arada geçtiğimiz günlerde Demiroğlu, yapmış olduğu açıklamada KAAN’ın tedarik zincirinde sorunlar olduğunu ve gecikmelerin yaşandığını söylemişti. TUSAŞ, bu sorunları çözmek için uğraşıyor.
HÜRJET’te teslimatlar 2026’da
Demiroğlu’ndan önceki CEO olan Temel Kotil, HÜRJET’in 2025 sonunda teslimatlara başlayacağını söylemişti. Demiroğlu bunun zorlayıcı bir hedef olduğunun altını çizdi.
GÖKBEY’de hedef 500 adet üretim
Demiroğlu, TUSAŞ ve Türkiye olarak artık “yapılabilir mi” sorusunu geride bıraktıklarını, bundan sonraki hedefin GÖKBEY'i, ANKA-3'ü, AKSUNGUR'u, HÜRJET'i, HÜRKUŞ-2'yi ve KAAN'ı seri bir şekilde, maliyet etkin bir şekilde üretip teslim etmek olduğunu söyledi.
Demiroğlu, “TUSAŞ’ı bundan sonra seri üretimi daha çok konuşan, tedarik zincirine önem veren, insan kaynaklarını daha da çok önemseyen bir şirket olarak göreceksiniz” diyor. Önceliklerinin ilk olarak iç pazardaki müşteri ve paydaşların ihtiyaç olduğuna değinen Demiroğlu, bunun yerli olmadığını ve olmaması gerektiğini söyleyerek ihracata vurgu yaptı.
Ağustos ayında toplamda 3 adet GÖKBEY’in teslim edilmesi planlanıyor sonrasında ise 26 tane sözleşeli teslimat taahhüdü bulunuyor. Bunların 3 tanesi 2026’nın ilk çeyreğınde Sağlık Bakanlığı'na teslim edilecek. Kalan 20 adet helikopter ise diğer Kuvvet’lere tahsis edilecek. Bunların teslimatları da 2025’te başlayacak. Bu arada bir sonraki GÖKBEY paketini de Savunma Sanayii Başkanlığı ile konuşmaya başlanmış durumda.
Satış tarafında ise TUSAŞ, GÖKBEY’e çok güveniyor ve çok satacağını değerlendiriyor. Bu bağlamda da üretim hızı artırılıyor. Mevcut durumda her ay 1 GÖKBEY üretiliyor, bir yıl için bu sayı ayda 2’ye çıkacak.
2027 hedeflerinde ise TUSAŞ, TEI-TS1400'ün kalifikasyon ve sertifikasyonunu tamamlarsa ayda 3 adet GÖKBEY üretilecek. Sonrasında ise 2028’de ayda 4 adete kadar çıkılacak. Toplam üretim hedefi ise en az 500 adet. TUSAŞ, bunun için başka yerlerde yatırım yapmayı değerlendiriyor, bu sayede seri üretimi sıkılaştırmayı istiyor.
T-925 için ilk uçuş 2026
HÜRKUŞ-2, 2025’te kanatlanabilir
Demiroğlu, HÜRKUŞ-2’nin prototiplerinin yoğun şekilde montaj olduğunu ve 2025 çıkacaklarını söyledi. Ayrıca ilk uçuşun 2025 ortaları ve sonları gibi olacak. Ancak bu uçuşlar ilk defa yapıyormuş gibi olmayacak, ilk uçuşlar ile teslimat arası çok kısa tutulacak. HÜRKUŞ-2 için şu anda 55 tane sipariş bulunuyor.
ANKA 3
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.