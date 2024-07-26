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    KAAN, HÜRJET, ANKA 3 ve diğer hava platformlarındaki son durum

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu Farnborough Havacılık Fuarı'nda KAAN, HÜRJET, ANKA 3 ve diğer hava platformlarındaki son durum anlattı.
    KAAN, HÜRJET, ANKA 3 ve diğer hava platformlarındaki son durum Tam Boyutta Gör
    Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, Farnborough Havacılık Fuarı'nda Milli Muharip Uçak KAAN, HÜRJET, ANKA 3, GÖKBEY, ATAK T925 ve diğer TUSAŞ projelerindeki son durum hakkında önemli açıklamalarda bulundu. KAAN’ın asıl 2 prototipinin 2025’te ortaya çıkacağını söyleyen Demiroğlu, GÖKBEY'den 500 tane üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

    KAAN’da son durum

    Dr. Mehmet Demiroğlu, bu açıklamaları Tolga Özbek’e yaptı, röportajın tamamını haberin sonundan izleyebilirsiniz. Türkiye'nin ilk muharip uçağı KAAN’ın halihazırda mevcut prototipiyle iki kere uçtuğunu ve üçüncüye hazırlandığını söyleyen Demiroğlu, KAAN’ın yeni prototipleri P1 ve P2’nin 2025’in ikinci yarısında ortaya çıkacağını söyledi.

    Mevcut prototip daha önceki haberimizde de belirttiğimiz üzere, zaten uçuşlar için tasarlanmış bir model değildi ve daha çok yer ve taksi testlerini yapması amaçlanıyordu. Demiroğlu, halihazırda yeni prototiplerin üretimde olduğunu ve 2025’in sonlarına doğru veya 2026’nın başlarında uçacaklarını söyledi. Yeni P1 ve P2 prototipleri ile birlikte KAAN’ın uçuş temposu da radikal ölçüde hızlanacak. Demiroğlu, her gün olmasa da gün aşırı uçuşlara geçileceğini ifade etti. Önlerinde kısa ve yoğun bir takvim olduğunu aktaran Demiroğlu, 2026’nın KAAN için oldukça yoğun olacağını söyledi.

    Bu arada geçtiğimiz günlerde Demiroğlu, yapmış olduğu açıklamada KAAN’ın tedarik zincirinde sorunlar olduğunu ve gecikmelerin yaşandığını söylemişti. TUSAŞ, bu sorunları çözmek için uğraşıyor.

    HÜRJET’te teslimatlar 2026’da

    KAAN, HÜRJET, ANKA 3 ve diğer hava platformlarındaki son durum Tam Boyutta Gör
    HÜRJET’in birincil olarak eğitim uçağı olarak tasarlandığını ve ilk ihtiyacın buralarda olduğunu belirten Demiroğlu, şu anda 17 tane HÜRJET’in üretildiğini ve sözleşmenin olduğunu söyledi. Bu program tamamlandıktan sonra HÜRJET, Türk Yıldızları'na da verilecek. Ayrıca HÜRJET’in hafif taarruz uçağına dönüştürülme çalışmaları da devam ediyor. Ancak öncelik 17 adetlik eğitim uçağı konseptinin tamamlanması. HÜRJET özelinde yurt dışından talepler olduğuna değinen Demiroğlu, teslimatlar noktasında ise 2026 yılının hedeflendiğini söyledi.

    Demiroğlu’ndan önceki CEO olan Temel Kotil, HÜRJET’in 2025 sonunda teslimatlara başlayacağını söylemişti. Demiroğlu bunun zorlayıcı bir hedef olduğunun altını çizdi.

    GÖKBEY’de hedef 500 adet üretim

    Demiroğlu, TUSAŞ ve Türkiye olarak artık “yapılabilir mi” sorusunu geride bıraktıklarını, bundan sonraki hedefin GÖKBEY'i, ANKA-3'ü, AKSUNGUR'u, HÜRJET'i, HÜRKUŞ-2'yi ve KAAN'ı seri bir şekilde, maliyet etkin bir şekilde üretip teslim etmek olduğunu söyledi.

    Demiroğlu, “TUSAŞ’ı bundan sonra seri üretimi daha çok konuşan, tedarik zincirine önem veren, insan kaynaklarını daha da çok önemseyen bir şirket olarak göreceksiniz” diyor. Önceliklerinin ilk olarak iç pazardaki müşteri ve paydaşların ihtiyaç olduğuna değinen Demiroğlu, bunun yerli olmadığını ve olmaması gerektiğini söyleyerek ihracata vurgu yaptı.

    KAAN, HÜRJET, ANKA 3 ve diğer hava platformlarındaki son durum Tam Boyutta Gör
    GÖKBEY özelinde ise ilk sözleşme zaten Jandarma Genel Komutanlığı ile imzalanmıştı. Buradaki teslimatların 2024’te yapılması planlanmıştı ancak bazı testler nedeniyle biraz gecikme yaşandı. Ancak halihazırdaki takvime göre ilk helikopterin teslimatının 30 Ağustos’ta yapılması hedefleniyor.

    Ağustos ayında toplamda 3 adet GÖKBEY’in teslim edilmesi planlanıyor sonrasında ise 26 tane sözleşeli teslimat taahhüdü bulunuyor. Bunların 3 tanesi 2026’nın ilk çeyreğınde Sağlık Bakanlığı'na teslim edilecek. Kalan 20 adet helikopter ise diğer Kuvvet’lere tahsis edilecek. Bunların teslimatları da 2025’te başlayacak. Bu arada bir sonraki GÖKBEY paketini de Savunma Sanayii Başkanlığı ile konuşmaya başlanmış durumda.

    Satış tarafında ise TUSAŞ, GÖKBEY’e çok güveniyor ve çok satacağını değerlendiriyor. Bu bağlamda da üretim hızı artırılıyor. Mevcut durumda her ay 1 GÖKBEY üretiliyor, bir yıl için bu sayı ayda 2’ye çıkacak.

    2027 hedeflerinde ise TUSAŞ, TEI-TS1400'ün kalifikasyon ve sertifikasyonunu tamamlarsa ayda 3 adet GÖKBEY üretilecek. Sonrasında ise 2028’de ayda 4 adete kadar çıkılacak. Toplam üretim hedefi ise en az 500 adet. TUSAŞ, bunun için başka yerlerde yatırım yapmayı değerlendiriyor, bu sayede seri üretimi sıkılaştırmayı istiyor.

    T-925 için ilk uçuş 2026

    KAAN, HÜRJET, ANKA 3 ve diğer hava platformlarındaki son durum Tam Boyutta Gör
    TUSAŞ aynı zamanda arama-kurtarma ve deniz üstü operasyonlara uygun, askeri konfigürasyona sahip 10+ ton sınıfında Genel Maksat Helikopteri T-925’i de geliştiriyor. Demiroğlu, T-925’in ilk mock-up’ının farklı bir konfigürasyonda yapıldığını ancak bir takım tartışma ve görüşme sonrasında yeni bir tasarıma geçildiğini söyledi.  Yeni T-925 daha çok T-70 tarafına benzeyen ve daha çok kabiliyete hitap eden bir platforma evrildiğini söyleyebiliriz. T-925 için ilk uçuş hedefi ise 2026 ortaları.

    HÜRKUŞ-2, 2025’te kanatlanabilir

    KAAN, HÜRJET, ANKA 3 ve diğer hava platformlarındaki son durum Tam Boyutta Gör
    Demiroğlu, HÜRKUŞ-2’nin güzel bir şekilde ilerlediğini zaten bu uçağın yeni değil, mevcut platformun üzerinde geliştirildiğini söyledi. Artık daha zayıf olan HÜRKUŞ-2’de bazı özellikler kaldırıldı ve bazıları da eklendi. Bu sayede taleplerle aynı sayfaya gelindi.

    Demiroğlu, HÜRKUŞ-2’nin prototiplerinin yoğun şekilde montaj olduğunu ve 2025 çıkacaklarını söyledi. Ayrıca ilk uçuşun 2025 ortaları ve sonları gibi olacak. Ancak bu uçuşlar ilk defa yapıyormuş gibi olmayacak, ilk uçuşlar ile teslimat arası çok kısa tutulacak. HÜRKUŞ-2 için şu anda 55 tane sipariş bulunuyor.

    ANKA 3

    KAAN, HÜRJET, ANKA 3 ve diğer hava platformlarındaki son durum Tam Boyutta Gör
    Anka 3’ün uçuşları iki platformla devam ediyor. Mühimmatlı atış testler için bu yıl hedeflense de manevra ve zarf açma testlerinin tamamlanması gerekiyor. Bu taraftaki testler plana uygun gittiği belirtilirken yıl içerisinde atış testlerine geçilme olasılığı yüksek gibi görünüyor. 2025'in başlarında Türk Hava Kuvvetleri'ne 1 adet ANKA 3'ün teslim edilmesi bekleniyor.

     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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