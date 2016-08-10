JDI, neredeyse çerçevesiz yeni LCD ekranını duyurdu

Akıllı telefonların boyut ve dış görünümünde büyük etkisi olan ekran kenarları, son dönemde daha fazla ilgi görmeye başladı. Üreticiler, özellikle üst seviye modellerinde ekran çerçevelerini ince tutmaya gayret gösteriyor. Japan Display, bu noktada ilginç bir ürüne imza attı.

Firmanın yeni tanıttığı 5.5 inçlik Full HD çözünürlüğündeki LCD ekran, neredeyse çerçevesiz bir tasarıma sahip. Üstelik 4 kenarında da aynı çerçeve kalınlığı yer alıyor. Yani alıştığımız üst ve alt kenarların ya da en azından alt kenarın daha kalın bir çerçeveye sahip olması durumu, bu çözümde yer almıyor.

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Normalde, çeşitli bileşenlerin ve anakarta bağlantı kablolarının yerleştirilmesi için ekranın bir kenarının mutlaka daha kalın bir çerçeveye sahip olması gerekiyor. JDI, yeni modül birleştirme teknolojileri ve yoğun kablolama yaparak, bağlantıları arka kısımda toplamayı başarmış.

Peki ön kamera, ahize, mikrofon, yakınlık sensörü, ışık sensörü gibi bileşenler ekranın ne tarafına yerleştirilecek? İşte bu noktada, akıllı telefon üreticilerinin farklı çözümler üretmeleri gerekiyor. JDI, yeni çerçevesiz ekranını gelecek yılın Mart ayında hacimli üretime sokacak.