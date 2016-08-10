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JDI, neredeyse çerçevesiz yeni LCD ekranını duyurdu

Firmanın yeni tanıttığı 5.5 inçlik Full HD çözünürlüğündeki LCD ekran, neredeyse çerçevesiz bir tasarıma sahip. Üstelik 4 kenarında da aynı çerçeve kalınlığı yer alıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,4b
1
20
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefonların boyut ve dış görünümünde büyük etkisi olan ekran kenarları, son dönemde daha fazla ilgi görmeye başladı. Üreticiler, özellikle üst seviye modellerinde ekran çerçevelerini ince tutmaya gayret gösteriyor. Japan Display, bu noktada ilginç bir ürüne imza attı.

Firmanın yeni tanıttığı 5.5 inçlik Full HD çözünürlüğündeki LCD ekran, neredeyse çerçevesiz bir tasarıma sahip. Üstelik 4 kenarında da aynı çerçeve kalınlığı yer alıyor. Yani alıştığımız üst ve alt kenarların ya da en azından alt kenarın daha kalın bir çerçeveye sahip olması durumu, bu çözümde yer almıyor.

Ayrıca Bkz. "Bir milyar monitör saldırıya açık"

Normalde, çeşitli bileşenlerin ve anakarta bağlantı kablolarının yerleştirilmesi için ekranın bir kenarının mutlaka daha kalın bir çerçeveye sahip olması gerekiyor. JDI, yeni modül birleştirme teknolojileri ve yoğun kablolama yaparak, bağlantıları arka kısımda toplamayı başarmış.

Peki ön kamera, ahize, mikrofon, yakınlık sensörü, ışık sensörü gibi bileşenler ekranın ne tarafına yerleştirilecek? İşte bu noktada, akıllı telefon üreticilerinin farklı çözümler üretmeleri gerekiyor. JDI, yeni çerçevesiz ekranını gelecek yılın Mart ayında hacimli üretime sokacak. 

 

http://www.androidpolice.com/2016/08/09/jdis-new-lcd-panel-has-razor-thin-bezels-on-all-sides-including-the-top-and-bottom/ Yorum Yaz
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Sharparrow 3 yıl en beğenilen
Bir tane telefon alın ve bozuluncaya kadar kullanın bu kapitalist düzenin sahte ihtiyaçlarına kanmayın tuzaklarına düşmeyin.. Kaptalist düzenin günümüzdeki en iyi hüneri sahte ihtiyaç yaratmak.. en moda konu günümüzde bu.. gerçekten ihtiyacı olmadığı halde insanlara birşeyler sattırabilmek günümüz dev şirketlerinin üzerinde en fazla kafa patlattığı konu. Bunlar tamamen elinizdeki parayı söğüşlemek için yaratılan sahte ihtiyaçlar. yaratılmış ihtiyaç doğal ihtiyaç değil. birilerini zengin etmek için çalıştırılıyoruz, elimize verilen 2 kuruşuda yaratılan sahte ihtiyaçlar için harcıyoruz ve parasız kalınca yine el açıp onları tekrardan zengin etmek için çalışıyoruz. tekrar başa alıyoruz aynı şeyleri yaşıyoruz ve her seferinde biz birilerini daha da zengin ederken biz hala aynı kalıyoruz. çünkü elimize geçen zaten bize yetmeyen para birileri tarafından yaratılmış sahte ihtiyaçlara gitmiş oluyor. işte bu düzene kapitalist düzen diyoruz ve bu düzen kendini böyle devam ettiriyor. bizi uyutarak.. yani ilk söylediğimi söylicem yine alın bir telefon bozuluncaya kadar kullanın.. gerçek hayatı yaşayın sahtesini değil, yaratılmış suni gerçeklikleri değil.
Bir tane telefon alın ve bozuluncaya kadar kullanın bu kapitalist düzenin sahte ihtiyaçlarına kanmayın tuzaklarına düşmeyin.. Kaptalist düzenin günümüzdeki en i...
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2 Yanıt Yanıtla +56
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kucukyenici 3 yıl
Sony onu kalınlaştırmanın yolunu bulur!
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zf2 3 yıl
adamlar çerçeve olayını nerdeyse bitirmiş ben de hala ekranının çevresinde pimapen olan asus zenfone 2nin servisten tamir edilmemiş bir şekilde gelmesini bekliyorum.
adamlar çerçeve olayını nerdeyse bitirmiş ben de hala ekranının çevresinde pimapen olan asus zenfone 2nin servisten tamir edilmemiş bir şekilde gelmesini bekliy...
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ssbrutality 3 yıl
Sharp Aquos da Zaten Vardı Bu.Yeni Değil Ki.
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keremak35 3 yıl
Lcd devri bitiyor artık amoled zamanı geliyor
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Greylights 3 yıl keremak35
keremak35

Lcd devri bitiyor artık amoled zamanı geliyor

Amoledi boşver oled ekran istiyoruz. Oledlerin kullanım süresi daha iyi olsaydı kesinlikle oled daha iyi. Samsug bile son seri televizyonlarında amoledi bıraktı quantum dot lu oled alıyor lg den.
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silversmith 3 yıl
Edge serileri zaten çerçevesiz gibi görünüyor. Alt ve üst kısmın da tamamen çerçevesiz ekran olabilmesi için; ekranın hem ses iletimi hem de kamera, sensörler gibi bileşenleri de içerecek apayrı bir teknolojiyle üretilmesi gerekir!
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alito 3 yıl
Kamera, sensör, hoparlör işin içine girince bu çerçeve oranının korunması imkansız gibi bir şey.
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stalker(1979) 3 yıl
Bunun ekran kasa oranı herhalde yüzde 98'dir :D
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kadirirdem 3 yıl
Hemen verin Sony'e nasıl kalınlaşıyor...
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0MG90 3 yıl
Sony bunu seneye kullanır bence
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wolf silver 3 yıl
Siz onu sony ve Appleye verin en çokta onların ihtiyacı var. ????
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virtue28 3 yıl
öncelik kırılmayan bir ekran yapsalar, şu flexible olanlar hala hayata geçemedi gitti...


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kucukyenici 3 yıl
Sony onu kalınlaştırmanın yolunu bulur!
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atilasat 3 yıl
boş işler bunlar JDI. kendini kurtarmak istiyorsan OLED'e yatırım yapmalısın
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