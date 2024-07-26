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    Yunanistan, 20 adet F-35 alıyor: Türkiye’ye etkisi ne olacak?

    Yunanistan Savunma Bakanlığı 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın 3,5 milyar dolar karşılığında en az 20 adet F-35 satın almayı kabul ettiğini açıkladı.
    Yunanistan, 20 adet F-35 alıyor: Türkiye’ye etkisi ne olacak? Tam Boyutta Gör
    Yunanistan Savunma Bakanlığı, 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın 3,5 milyar dolar karşılığında en az 20 adet F-35 satın almayı kabul ettiğini ve toplamda 8,6 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla 40 adede kadar savaş uçağı opsiyonu bulunduğunu duyurdu. Yunanistan, 2028’den itibaren uçakları alamaya başlayacak.

    Yunanistan, 20 adet F-35 alıyor

    Yunanistan artık F-35 programına resmi olarak katılan 19. ülke ve Avrupa'da bunu yapan 12. ülke oldu. Aslında ülkenin F-35 programına katılımı daha erken olacaktı ancak mali kriz nedeniyle alımlar gecikti.

    Anlaşma kapsamında 20 adet F-35A (CTOL) ve 20 adet de opsiyonlu satışa ek olarak en az 42 motorun yanı sıra elektronik harp ekipmanı, iletişim, eğitim ve lojistik destek de satın alınmış olunacak.

    Yunanistan, 20 adet F-35 alıyor: Türkiye’ye etkisi ne olacak? Tam Boyutta Gör
    Yunanistan, bu satın alma ile birlikte özellikle hava kuvvetlerinde kapsamlı bir revizyona gidiyor. Ülke, F-16 Blok 52 ve Mirage 2000 ve Rafale'lerden oluşan filolarını güncelleyecek. F-16’ların çoğu F-16V (Viper) konfigürasyonuna yükseltilecek. Fransız uçakların bir kısmı da satılacak. Savunma Bakanı Nikos Dendias yaptığı açıklamada F-35'lerin “bölgemizde güçlü bir caydırıcı unsur” olacağını söyledi.

    Lockheed yaptığı basın açıklamasında, 2030'lara kadar 10 Avrupa ülkesinin F-35 kullanacağını ve toplamda 600'den fazla uçağa sahip olacaklarını söyledi. Bununla birlikte halihazırda 1.000 adet F-35 dünya çapında operasyonel olarak konuşlandırılmış durumda.

    Türkiye ve Yunanistan rekabeti

    Yunanistan’ın F-35 alımı Türkiye ile Ege’de uzunca bir süredir devam eden anlaşmazlıklar için büyük önem taşıyor. Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri satın almaktan vazgeçmeyi reddetmesinin ardından 2019'da programdan çıkarılmadan önce bu jetlerden en az 100 adet satın almayı planlıyordu.

    Yunanistan, 20 adet F-35 alıyor: Türkiye’ye etkisi ne olacak? Tam Boyutta Gör
    Öte yandan S-400 tehdidinin yanı sıra Türkiye, savaş uçakları açısından da sayısal bir üstünlüğe sahip. Türk Hava Kuvvetleri F-35'leri almayabilir - her ne kadar ABD’nin bu konudaki pozisyonunun değişebileceğine dair işaretler olsa da – ancak milli muharip uçak KAAN, ANKA-3 ve Bayraktar Kızılelma dahil olmak üzere gelişmiş kabiliyetleri önümüzdeki yıllarda (2028 ve sonrası) devreye alacak.

     

    Yunanistan, 20 adet F-35 alıyor: Türkiye’ye etkisi ne olacak? Tam Boyutta Gör
    Türkiye ayrıca Yunan Rafale'lerini dengeleyecek ancak F-35'in çok yönlü yetenekleriyle boy ölçüşemeyecek Eurofighter Typhoon'ları da satın almak istiyor. Türkiye ayrıca 40 adet son block F-16 satın alma ve mevcut 80 uçağını Viper seviyesine yükseltecek kitler için ABD ile anlaşma varmıştı. Çok çeşitli kalemleri içeren bu anlaşmanın üst sınırı 23 milyar dolardı. Ancak Türkiye’nin burada isteklerini düşürdüğü ve daha az alım yapacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti sırasında gündeme gelmişti.
    Yunanistan, 20 adet F-35 alıyor: Türkiye’ye etkisi ne olacak? Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Yunanistan’ın 10 yıllık savunma programı dikkatli okunmalıdır. Yunanistan, modernize edilmiş F-16’lar, Rafale ve F-35’ler ile Ege ve Akdeniz’de her türlü görevlerde kullanılabilecek çok yönlü bir kabiliyete ulaşacak.  Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in "Türkiye havacılıkta sıfır. F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz." sözleri ülkenin bu kabiliyete ulaşacağını bilmesinden kaynaklanmakta.
    Yunanistan, 20 adet F-35 alıyor: Türkiye’ye etkisi ne olacak? Tam Boyutta Gör
    Bu kabiliyet Türkiye ve çıkarları için bir risk oluştursa ve bir kuvvet çarpanı olarak masada yer etse de Türkiye, hem hava savunma sistemleri ve hem de deniz platformları ile baskın olmayı sürdürecektir. Fakat, Yunanistan’ın da bu açıkları kapatmaya çalıştığını belirtelim. Kısa ve öz şekilde Türkiye’nin F-35’in karşısına koyacağı bir platformu bulunmadığını bilmek gerek. Bu nedenle eğer mümkünse F-35 programına geri dönüş veya KAAN projesinde daha büyük yatırımların yapılması gerekebilir.
    Kaynakça https://www.voanews.com/a/greece-signs-deal-to-buy-20-us-made-f-35-jets-in-major-military-overhaul/7712857.html https://www.airandspaceforces.com/greece-to-buy-f-35s/ https://news.lockheedmartin.com/2024-07-25-Greece-Becomes-Newest-Member-of-the-F-35-Lightning-II-Global-Alliance
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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