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    HÜRJET, İspanya Hava Kuvvetleri ihalesine hazırlanıyor!

    Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim uçağı HÜRJET, İspanya Hava Kuvvetleri'nin ihalesi için önümüzdeki günlerde İspanya'ya uçacak. HÜRJET, en gelişmiş aday olarak dikkat çekiyor.
    HÜRJET, İspanya'da ihaleye katılmaya hazırlanıyor! Tam Boyutta Gör
    Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), İngiltere'de düzenlenen Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda ürünlerini sergiliyor. GÖKBEY’in ilk kez yurt dışında gösteri uçuşuna sahne olan fuara Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim uçağı HÜRJET getirilmedi. HÜRJET’in getirilmeme nedeni ortaya çıktı.

    TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, HÜRJET’in ismi açıklanmayan bir Avrupa ülkesinin ihalesi için ilgili ülkeye gideceğini açıkladı. Bu nedenle İngiltere’deki Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'na getirilmedi.

    HÜRJET’in Avrupa’da ihaleye katılacağı ülkenin İspanya olduğunu tahmin ediyoruz. Aviation Week’in haberine göre HÜRJET, İspanya Hava Kuvvetleri'nin F-5 uçaklarının yerini alacağı yeni nesil jet eğitim uçağı ihalesi için adaylar arasında yer alıyor. HÜRJET, TSK’nın akrotim gösterilerinde kullandığı F-5 uçaklarının ve jet tekamül eğitimlerinde kullanılan T-38 uçaklarının yerini alması için tasarlandı. HÜRJET, İspanya’nın ihalesi için en gelişmiş özelliklere sahip adaylardan biri olarak gösteriliyor.

    İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin Yeni Nesil Silah Sistemi çalışmalarından sorumlu operasyonel başkan yardımcısı Yarbay Hugo Garcia Galán, geçtiğimiz Mayıs ayında yaptığı açıklamada F-5'in yerini alacak uçaklar için seçeneklerinin HÜRJET, Boeing T-7, Korea Aerospace Industries T-50 ve Leonardo M-346 olduğunu açıklamıştı.

    HÜRJET, İspanya'da ihaleye katılmaya hazırlanıyor! Tam Boyutta Gör
    HÜRJET’in 2025 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilmesi hedefleniyor. İspanya Hava Kuvvetleri ise 2030’dan itibaren yeni nesil bir ileri seviye jet eğitim uçağı tedarik etmek istiyor. İspanya, yeni ve gelişmiş özelliklere sahip olacağı için HÜRJET’i tercih edebilir.

    HÜRJET özellikleri neler?

    TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET, Türkiye’nin ilk jet motorlu uçağı olacak. TSK’nın jet tekamül eğitimlerinde kullandığı T-38 ve akrotim gösterilerinde kullandığı F-5 uçaklarının yerini alması için tasarlandı.

    HÜRJET sınıfına göre gelişmiş tasarım özellikleri, yüksek performansı ve modern teknolojilere sahip kokpiti ile öne çıkacak. HÜRJET, General Electric tarafından üretilen F404 motorundan güç alıyor. General Electric F404 motoru; F-117 Nighthawk, F/A-18 Hornet, F-20 Tigershark ve T-50 Golden Eagle uçaklarında kullanılıyor.

    HÜRJET, 25 Nisan 2023'te ilk uçuşunu yaptı. İlk uçuşunda 26 dakika havada kalarak emniyetli şekilde uçuşunu tamamladı. HÜRJET’in 2025 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilmesi hedefleniyor. HÜRJET’in TCG Anadolu’dan iniş ve kalkışı için çalışmalar yapılacak. Böylelikle HÜRJET, kısa pistli gemilere inebilecek.

    HÜRJET Teknik Özellikleri

    • Uzunluk: 13,6 m / 44,6 ft
    • Kanat açıklığı: 9,5 m / 31 ft
    • Yükseklik: 5,1 m / 16,7 ft
    • Kanat Alanı: 35 m2 / 270 ft2
    • İtki: 17.600 lb
    • Servis Tavanı: 13.716 m / 45.000 ft
    • Kesintisiz Dönüş: 5,5 g @ 15.000 ft < 0.9 Mach
    • Tırmanma Oranı: 39.000 fpm
    • Menzil: 2222 km / 1200 nm
    • Yük Kapasitesi: 2721 kg / 6000 lbs
    • Azami Hız: 1,4 Mach
    • G Limitleri: +8g / -3g

    Hürjet'in Öne Çıkan Yetenekleri

    • Yüksek AoA kontrolü
    • Baş Üstü (Head-up) Göstergesi (HUD)
    • Kaska Monteli Gösterge (Koşullu)
    • Tam Otorite, Dijital Kontrollü Uçuş Sistemi
    • Gelişmiş İnsan Makine Arayüzü, F-35 ve MMU için Asgari Alışma Zamanı
    • Intra & Inter Veri Linki
    • Gece Görüşüne Uyumlu (AJT, LIFT)
    • Havada Yakıt İkmali (AJT için Kuru, LCA için Sıvı)
    • Rahat İdare
    • Gömülü Taktik Eğitimi ve Canlı Sanal Yapıcı Eğitim Sistemleri
    • Otonom Operasyonlar için APU
    • Hava-Hava, Hava-Yer Atış Kabiliyeti
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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