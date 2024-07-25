HÜRJET, İspanya Hava Kuvvetleri ihalesine hazırlanıyor!

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Tam Boyutta Gör Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), İngiltere'de düzenlenen Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda ürünlerini sergiliyor. GÖKBEY’in ilk kez yurt dışında gösteri uçuşuna sahne olan fuara Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim uçağı HÜRJET getirilmedi. HÜRJET’in getirilmeme nedeni ortaya çıktı.

TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, HÜRJET’in ismi açıklanmayan bir Avrupa ülkesinin ihalesi için ilgili ülkeye gideceğini açıkladı. Bu nedenle İngiltere’deki Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'na getirilmedi.

HÜRJET’in Avrupa’da ihaleye katılacağı ülkenin İspanya olduğunu tahmin ediyoruz. Aviation Week’in haberine göre HÜRJET, İspanya Hava Kuvvetleri'nin F-5 uçaklarının yerini alacağı yeni nesil jet eğitim uçağı ihalesi için adaylar arasında yer alıyor. HÜRJET, TSK’nın akrotim gösterilerinde kullandığı F-5 uçaklarının ve jet tekamül eğitimlerinde kullanılan T-38 uçaklarının yerini alması için tasarlandı. HÜRJET, İspanya’nın ihalesi için en gelişmiş özelliklere sahip adaylardan biri olarak gösteriliyor.

İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin Yeni Nesil Silah Sistemi çalışmalarından sorumlu operasyonel başkan yardımcısı Yarbay Hugo Garcia Galán, geçtiğimiz Mayıs ayında yaptığı açıklamada F-5'in yerini alacak uçaklar için seçeneklerinin HÜRJET, Boeing T-7, Korea Aerospace Industries T-50 ve Leonardo M-346 olduğunu açıklamıştı.

Tam Boyutta Gör HÜRJET’in 2025 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilmesi hedefleniyor. İspanya Hava Kuvvetleri ise 2030’dan itibaren yeni nesil bir ileri seviye jet eğitim uçağı tedarik etmek istiyor. İspanya, yeni ve gelişmiş özelliklere sahip olacağı için HÜRJET’i tercih edebilir.

HÜRJET özellikleri neler?

TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET, Türkiye’nin ilk jet motorlu uçağı olacak. TSK’nın jet tekamül eğitimlerinde kullandığı T-38 ve akrotim gösterilerinde kullandığı F-5 uçaklarının yerini alması için tasarlandı.

HÜRJET sınıfına göre gelişmiş tasarım özellikleri, yüksek performansı ve modern teknolojilere sahip kokpiti ile öne çıkacak. HÜRJET, General Electric tarafından üretilen F404 motorundan güç alıyor. General Electric F404 motoru; F-117 Nighthawk, F/A-18 Hornet, F-20 Tigershark ve T-50 Golden Eagle uçaklarında kullanılıyor.

HÜRJET, 25 Nisan 2023'te ilk uçuşunu yaptı. İlk uçuşunda 26 dakika havada kalarak emniyetli şekilde uçuşunu tamamladı. HÜRJET’in 2025 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilmesi hedefleniyor. HÜRJET’in TCG Anadolu’dan iniş ve kalkışı için çalışmalar yapılacak. Böylelikle HÜRJET, kısa pistli gemilere inebilecek.

HÜRJET, ABD'nin jet eğitim uçağı ihalesine katılabilir 2 hf. önce eklendi

HÜRJET Teknik Özellikleri

Uzunluk : 13,6 m / 44,6 ft

: 13,6 m / 44,6 ft Kanat açıklığı: 9,5 m / 31 ft

9,5 m / 31 ft Yükseklik : 5,1 m / 16,7 ft

: 5,1 m / 16,7 ft Kanat Alanı : 35 m2 / 270 ft2

: 35 m2 / 270 ft2 İtki : 17.600 lb

: 17.600 lb Servis Tavanı : 13.716 m / 45.000 ft

: 13.716 m / 45.000 ft Kesintisiz Dönüş : 5,5 g @ 15.000 ft < 0.9 Mach

: 5,5 g @ 15.000 ft < 0.9 Mach Tırmanma Oranı: 39.000 fpm

Oranı: 39.000 fpm Menzil : 2222 km / 1200 nm

: 2222 km / 1200 nm Yük Kapasitesi : 2721 kg / 6000 lbs

: 2721 kg / 6000 lbs Azami Hız : 1,4 Mach

: 1,4 Mach G Limitleri: +8g / -3g

Hürjet'in Öne Çıkan Yetenekleri

Yüksek AoA kontrolü

Baş Üstü (Head-up) Göstergesi (HUD)

Kaska Monteli Gösterge (Koşullu)

Tam Otorite, Dijital Kontrollü Uçuş Sistemi

Gelişmiş İnsan Makine Arayüzü, F-35 ve MMU için Asgari Alışma Zamanı

Intra & Inter Veri Linki

Gece Görüşüne Uyumlu (AJT, LIFT)

Havada Yakıt İkmali (AJT için Kuru, LCA için Sıvı)

Rahat İdare

Gömülü Taktik Eğitimi ve Canlı Sanal Yapıcı Eğitim Sistemleri

Otonom Operasyonlar için APU

Hava-Hava, Hava-Yer Atış Kabiliyeti

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