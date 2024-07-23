GÖKBEY yurt dışında ilk uçuşunu yaptı: Yabancı müşterilere tanıtıldı!

Tam Boyutta Gör Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk genel maksat helikopteri T625 GÖKBEY, İngiltere'de düzenlenen Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda ilk yurt dışı uçuş gösterisini yaptı. GÖKBEY, yabancı müşterilere tanıtıldı.

GÖKBEY, dün 7 dakikalık gösteri uçuşu yaptı. GÖKBEY, 26 Temmuz’a kadar gösteri uçuşlarına devam edecek.

TUSAŞ şu ana kadar 26 adet GÖKBEY siparişi aldı. Helikopterin sertifikasyon süreci devam ediyor. İlk teslimatın Ağustos ayı içerisinde Jandarma Genel Komutanlığı’na yapılması planlanıyor. Geçen sene eski TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, bir ülkenin 32 adet GÖKBEY için 1 milyar dolar teklif edeceğini açıklamıştı. Yeni TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, henüz böyle bir resmi teklif almadıklarını ancak alacakları konusunda emin olduklarını açıkladı. Demiroğlu, Türkiye içerisinde Gökbey için öngörülen ihtiyaç sayısının 150 adet civarında olduğunu, en az bu kadar veya daha fazla da yurt dışı talebi olduğunu söyledi. Demiroğlu, en az 500 adet Gökbey helikopteri üretmeyi planladıklarını söyledi.

Tam Boyutta Gör GÖKBEY’in Test Pilotu Arif Ateş, havacılık piyasasında artık yeni tasarım hava araçlarının çok az olduğunu ve TUSAŞ olarak çok şanslı olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Şu anda havacılık dünyasına yeni bir prototip hava aracıyla katılıyoruz. Bu da GÖKBEY helikopterimiz. 6 tonluk bir helikopter ve bu helikopterle burada icra ettiğimiz uçuşlar bize son derece gurur veriyor. Daha önce ATAK helikopteriyle de bu fuara katılmıştık. ATAK'ın da uluslararası satışlarına başladık. İlk defa GÖKBEY helikopteriyle uluslararası havacılık camiasında gösterimizi icra ettik. Helikopterimizi de ilk defa gösterdik. Artık helikopterimiz teslimata hazır."

Bin saatin üzerinde uçtu

Şu ana kadar toplam dört prototip helikopter ile 1000 saatin üzerinde test uçuşu gerçekleştirildiğini ifade eden Ateş, sözlerinin devamında şunları söyledi:

“Şu anda toplam dört prototip helikopterimizle bin saatin üzerinde test uçuşları gerçekleştirdik. Bunu deniz seviyesinde, Ankara'da orta irtifada ve Doğu Anadolu'da yüksek irtifada yaptık. Bir helikopterimiz hala Erzurum'da test faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Helikopterin tüm zarfını açtık, helikopterin 20 bin fite kadar uçuş zarfı ve 4 saate yakın havada kalışı var. 750 kilometreye kadar menzili var. Dolayısıyla, diğer rakipleriyle kıyaslayacak olursak, oldukça rekabet edebilir bir ürün haline getirdik.

Bayraktar Kızılelma art yakıcı motor testi gerçekleştirdi 44 dk. önce eklendi

GÖKBEY için yerli motor geliştiriyor

TUSAŞ Motor Sanayii (TEI), GÖKBEY için TEI-TS1400 isimli yerli ve milli motor geliştiriyor. Kalkışta 1400 beygir güç üreten TEI-TS1400, güç limiti testlerinde 1740 beygir güç üretmeyi başardı.

GÖKBEY helikopteri sivil ve askeri amaçlarla hizmet verecek. GÖKBEY'in hitap ettiği segmentin son derece yoğun kullanıldığını söyleyen Ateş, helikopterin personel taşıma, arama kurtarma ve ambulans faaliyetlerinde, Karadeniz ve Akdeniz'deki petrol arama platformlarına ulaşım için offshore uçuşlarında, yangın söndürme faaliyetlerinde ve aynı zamanda sivil sektörde birçok alanda kullanılacak.

Gökbey Helikopteri Teknik Özellikleri

Uzunluk (rotorlar dönerken): 15,87 m

MTOW: 6050 kg

Azami Seyir Sürati: 306 km/h

Servis Tavanı: 6069 m

Menzil: 740 km (Harici yakıtla 948 km)

Havada Kalış: 3,8+ Saat (Harici yakıtla 5+ saat)

Ana Rotor Çapı: 13.20 m

Standart Yakıt Tankı: 1020 kg

Harici Yakıt Tankı: 280 kg

Bagaj Hacmi: 1,1 m3

Mürettebat: 2

Yolcu: 12

TEI-TS1400 Helikopter Motoru Özellikleri

Kalkış Gücü (Deniz Seviyesi Statik): 1.400 shp

30 sn. Tek Motor Gücü (Deniz Seviyesi Statik): 1.660 shp

Kalkış Gücü/Ağırlık: 8,54 (shp)/(kg)

Servis Yüksekliği: 20.000 ft

Çıkış Şaft Hızı: 23.000 rpm

Motor Kontrolü: Yedekli Sayısal Motor Kontrol Sistemi (SMKS)

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.