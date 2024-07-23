GÖKBEY yurt dışında ilk uçuşunu yaptı: Yabancı müşterilere tanıtıldı!

- Bin saatin üzerinde uçtu
- GÖKBEY için yerli motor geliştiriyor
- Gökbey Helikopteri Teknik Özellikleri
- TEI-TS1400 Helikopter Motoru Özellikleri
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GÖKBEY, dün 7 dakikalık gösteri uçuşu yaptı. GÖKBEY, 26 Temmuz’a kadar gösteri uçuşlarına devam edecek.
TUSAŞ şu ana kadar 26 adet GÖKBEY siparişi aldı. Helikopterin sertifikasyon süreci devam ediyor. İlk teslimatın Ağustos ayı içerisinde Jandarma Genel Komutanlığı’na yapılması planlanıyor. Geçen sene eski TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, bir ülkenin 32 adet GÖKBEY için 1 milyar dolar teklif edeceğini açıklamıştı. Yeni TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, henüz böyle bir resmi teklif almadıklarını ancak alacakları konusunda emin olduklarını açıkladı. Demiroğlu, Türkiye içerisinde Gökbey için öngörülen ihtiyaç sayısının 150 adet civarında olduğunu, en az bu kadar veya daha fazla da yurt dışı talebi olduğunu söyledi. Demiroğlu, en az 500 adet Gökbey helikopteri üretmeyi planladıklarını söyledi.
"Şu anda havacılık dünyasına yeni bir prototip hava aracıyla katılıyoruz. Bu da GÖKBEY helikopterimiz. 6 tonluk bir helikopter ve bu helikopterle burada icra ettiğimiz uçuşlar bize son derece gurur veriyor. Daha önce ATAK helikopteriyle de bu fuara katılmıştık. ATAK'ın da uluslararası satışlarına başladık. İlk defa GÖKBEY helikopteriyle uluslararası havacılık camiasında gösterimizi icra ettik. Helikopterimizi de ilk defa gösterdik. Artık helikopterimiz teslimata hazır."
Bin saatin üzerinde uçtu
Şu ana kadar toplam dört prototip helikopter ile 1000 saatin üzerinde test uçuşu gerçekleştirildiğini ifade eden Ateş, sözlerinin devamında şunları söyledi:
“Şu anda toplam dört prototip helikopterimizle bin saatin üzerinde test uçuşları gerçekleştirdik. Bunu deniz seviyesinde, Ankara'da orta irtifada ve Doğu Anadolu'da yüksek irtifada yaptık. Bir helikopterimiz hala Erzurum'da test faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Helikopterin tüm zarfını açtık, helikopterin 20 bin fite kadar uçuş zarfı ve 4 saate yakın havada kalışı var. 750 kilometreye kadar menzili var. Dolayısıyla, diğer rakipleriyle kıyaslayacak olursak, oldukça rekabet edebilir bir ürün haline getirdik.
GÖKBEY için yerli motor geliştiriyor
TUSAŞ Motor Sanayii (TEI), GÖKBEY için TEI-TS1400 isimli yerli ve milli motor geliştiriyor. Kalkışta 1400 beygir güç üreten TEI-TS1400, güç limiti testlerinde 1740 beygir güç üretmeyi başardı.
GÖKBEY helikopteri sivil ve askeri amaçlarla hizmet verecek. GÖKBEY'in hitap ettiği segmentin son derece yoğun kullanıldığını söyleyen Ateş, helikopterin personel taşıma, arama kurtarma ve ambulans faaliyetlerinde, Karadeniz ve Akdeniz'deki petrol arama platformlarına ulaşım için offshore uçuşlarında, yangın söndürme faaliyetlerinde ve aynı zamanda sivil sektörde birçok alanda kullanılacak.
Gökbey Helikopteri Teknik Özellikleri
- Uzunluk (rotorlar dönerken): 15,87 m
- MTOW: 6050 kg
- Azami Seyir Sürati: 306 km/h
- Servis Tavanı: 6069 m
- Menzil: 740 km (Harici yakıtla 948 km)
- Havada Kalış: 3,8+ Saat (Harici yakıtla 5+ saat)
- Ana Rotor Çapı: 13.20 m
- Standart Yakıt Tankı: 1020 kg
- Harici Yakıt Tankı: 280 kg
- Bagaj Hacmi: 1,1 m3
- Mürettebat: 2
- Yolcu: 12
TEI-TS1400 Helikopter Motoru Özellikleri
- Kalkış Gücü (Deniz Seviyesi Statik): 1.400 shp
- 30 sn. Tek Motor Gücü (Deniz Seviyesi Statik): 1.660 shp
- Kalkış Gücü/Ağırlık: 8,54 (shp)/(kg)
- Servis Yüksekliği: 20.000 ft
- Çıkış Şaft Hızı: 23.000 rpm
- Motor Kontrolü: Yedekli Sayısal Motor Kontrol Sistemi (SMKS)
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.