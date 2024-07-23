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    GÖKBEY yurt dışında ilk uçuşunu yaptı: Yabancı müşterilere tanıtıldı!

    TUSAŞ tarafından geliştirilen yerli ve milli genel maksat helikopteri GÖKBEY, İngiltere'deki bir fuarda gösteri uçuşu yaptı. GÖKBEY 26 Temmuz'a kadar gösteri uçuşları yapacak.
    GÖKBEY yurt dışında uçuşunu yaptı: Yabancı müşterilere tanıtıldı! Tam Boyutta Gör
    Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk genel maksat helikopteri T625 GÖKBEY, İngiltere'de düzenlenen Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda ilk yurt dışı uçuş gösterisini yaptı. GÖKBEY, yabancı müşterilere tanıtıldı.

    GÖKBEY, dün 7 dakikalık gösteri uçuşu yaptı. GÖKBEY, 26 Temmuz’a kadar gösteri uçuşlarına devam edecek.

    TUSAŞ şu ana kadar 26 adet GÖKBEY siparişi aldı. Helikopterin sertifikasyon süreci devam ediyor. İlk teslimatın Ağustos ayı içerisinde Jandarma Genel Komutanlığı’na yapılması planlanıyor. Geçen sene eski TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, bir ülkenin 32 adet GÖKBEY için 1 milyar dolar teklif edeceğini açıklamıştı. Yeni TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, henüz böyle bir resmi teklif almadıklarını ancak alacakları konusunda emin olduklarını açıkladı. Demiroğlu, Türkiye içerisinde Gökbey için öngörülen ihtiyaç sayısının 150 adet civarında olduğunu, en az bu kadar veya daha fazla da yurt dışı talebi olduğunu söyledi. Demiroğlu, en az 500 adet Gökbey helikopteri üretmeyi planladıklarını söyledi.

    GÖKBEY yurt dışında uçuşunu yaptı: Yabancı müşterilere tanıtıldı! Tam Boyutta Gör
    GÖKBEY’in Test Pilotu Arif Ateş, havacılık piyasasında artık yeni tasarım hava araçlarının çok az olduğunu ve TUSAŞ olarak çok şanslı olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

    "Şu anda havacılık dünyasına yeni bir prototip hava aracıyla katılıyoruz. Bu da GÖKBEY helikopterimiz. 6 tonluk bir helikopter ve bu helikopterle burada icra ettiğimiz uçuşlar bize son derece gurur veriyor. Daha önce ATAK helikopteriyle de bu fuara katılmıştık. ATAK'ın da uluslararası satışlarına başladık. İlk defa GÖKBEY helikopteriyle uluslararası havacılık camiasında gösterimizi icra ettik. Helikopterimizi de ilk defa gösterdik. Artık helikopterimiz teslimata hazır."

    Bin saatin üzerinde uçtu

    Şu ana kadar toplam dört prototip helikopter ile 1000 saatin üzerinde test uçuşu gerçekleştirildiğini ifade eden Ateş, sözlerinin devamında şunları söyledi:

    “Şu anda toplam dört prototip helikopterimizle bin saatin üzerinde test uçuşları gerçekleştirdik. Bunu deniz seviyesinde, Ankara'da orta irtifada ve Doğu Anadolu'da yüksek irtifada yaptık. Bir helikopterimiz hala Erzurum'da test faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Helikopterin tüm zarfını açtık, helikopterin 20 bin fite kadar uçuş zarfı ve 4 saate yakın havada kalışı var. 750 kilometreye kadar menzili var. Dolayısıyla, diğer rakipleriyle kıyaslayacak olursak, oldukça rekabet edebilir bir ürün haline getirdik.

    GÖKBEY için yerli motor geliştiriyor

    TUSAŞ Motor Sanayii (TEI), GÖKBEY için TEI-TS1400 isimli yerli ve milli motor geliştiriyor. Kalkışta 1400 beygir güç üreten TEI-TS1400, güç limiti testlerinde 1740 beygir güç üretmeyi başardı.

    GÖKBEY helikopteri sivil ve askeri amaçlarla hizmet verecek. GÖKBEY'in hitap ettiği segmentin son derece yoğun kullanıldığını söyleyen Ateş, helikopterin personel taşıma, arama kurtarma ve ambulans faaliyetlerinde, Karadeniz ve Akdeniz'deki petrol arama platformlarına ulaşım için offshore uçuşlarında, yangın söndürme faaliyetlerinde ve aynı zamanda sivil sektörde birçok alanda kullanılacak.

    Gökbey Helikopteri Teknik Özellikleri

    • Uzunluk (rotorlar dönerken): 15,87 m
    • MTOW: 6050 kg
    • Azami Seyir Sürati: 306 km/h
    • Servis Tavanı: 6069 m
    • Menzil: 740 km (Harici yakıtla 948 km)
    • Havada Kalış: 3,8+ Saat (Harici yakıtla 5+ saat)
    • Ana Rotor Çapı: 13.20 m
    • Standart Yakıt Tankı: 1020 kg
    • Harici Yakıt Tankı: 280 kg
    • Bagaj Hacmi: 1,1 m3
    • Mürettebat: 2
    • Yolcu: 12

    TEI-TS1400 Helikopter Motoru Özellikleri

    • Kalkış Gücü (Deniz Seviyesi Statik): 1.400 shp
    • 30 sn. Tek Motor Gücü (Deniz Seviyesi Statik): 1.660 shp
    • Kalkış Gücü/Ağırlık: 8,54 (shp)/(kg)
    • Servis Yüksekliği: 20.000 ft
    • Çıkış Şaft Hızı: 23.000 rpm
    • Motor Kontrolü: Yedekli Sayısal Motor Kontrol Sistemi (SMKS)
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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