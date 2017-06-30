Uber, 5 milyarıncı yolculuğu geride bıraktı

Son dönemde yaşadığı soruşturma ve dava süreçleriyle adından sıkça söz ettiren Uber’de son olarak geçtiğimiz hafta şirketin kurucusu ve CEO’su Travis Kalanick, CEO’luk görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Tüm bu yaşananlar popüler yolculuk paylaşım uygulaması için işlerin kötü gittiği yönünde bir izlenim oluştursa da Uber önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Şirket dün yaptığı açıklama ile Uber sürücülerinin, şirketin faaliyete başladığı 2010 yılından bu yana 5 milyarın üstünde yolculuk yaptığını duyurdu.

Geçtiğimiz yıl 2 milyar yolculuk barajını aşmayı başaran Uber sadece bir yıl içinde, 2010-2016 yılları arasında Uber araçları ile yapılan tüm yolculukların 2 katından fazla yolculuk yapılmasını sağladı ve rakiplerinin sayısı her geçen gün artsa da bu alanda lider olduğunu gösterdi. Şirket açıklamayı dün yaptı ancak açıklamaya göre 5 milyarıncı yolculuk 20 Mayıs tarihinde yapıldı. 20 Mayıs günü aynı anda yolculuğu başlatan 156 Uber sürücüsü, 5 milyarıncı yolculuğu gerçekleştirirken şirket bu sürücülere 500$’lık ikramiye vereceğini açıkladı.

Şirket ayrıca 6 kıtada, 76 ülkede 450’nin üzerinde şehirde faaliyet gösterdiği bilgisini de paylaştı. 70 milyar doların üstünde olduğu tahmin edilen piyasa değeriyle pek çok otomobil üreticisinden daha değerli bir şirket haline gelen Uber, şirketin eski CEO’su Kalanick’e bugüne kadar 7.1 milyar dolarlık gelir kazandırmıştı.

http://www.reuters.com/article/us-uber-trips-idUSKBN19K2HT