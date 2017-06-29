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Seat'ın yeni küçük SUV'si Arona resmen tanıtıldı

İspanya merkezli otomobil üreticisi Seat, Ibiza ile Ateca arasında konumlandırılmış yeni crossover modeli Arona'yı tanıttı. Otomobil meydanı Hyundai Kona ve Skoda Karoq'a bırakmayacak gibi görünüyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Seat, Barselona'daki özel bir etkinlikte Arona modelini tanıttı. Ateca SUV'nin altında konumlandırılan yeni crossover modelinin, Eylül ayında gerçekleşecek 2018 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda ilk kez kamuoyu ile buluşması bekleniyor.
Ibiza ile aynı MQB A0 platformu üzerine inşa edilmiş olan Arona, otomobil üreticisinin tanıdık aile yüzünü taşırken, Ibiza ile Ateca arasına yerleştirilmiş gibi görünüyor. Aracın ön kısmına bir çift keskin-üçgen LED far, Seat ızgarası ve geniş hava girişlerinin hakim olduğunu görüyoruz. Ön ve arka kısımda yapay karter muhafazası göze çarparken gövde kaplamalı tavan rayları araca sağlam bir görünüm kazandırmış.
Arona, Ibiza'dan 79 mm daha uzun ve 400 litrelik bir bagaj hacmine sahip. Ayrıca kardeşinden 52 mm daha yüksek bir sürüş deneyimi vadediyor. Seat, Arona'yı 68 farklı renk kombinasyonuyla sunacağını söylüyor ki bu da önemli bir ayrıntı. Tamamiyle siyah renklerin hakim olduğu iç mekandaki orta konsolun sürücüye doğru hafifçe eğik olduğunu görüyoruz. Sekiz inçlik bilgi-eğlence sistemi akıllı telefon bağlantısı ile donatılmış ve ayrıca kablosuz şarj imkanı sunuyor.
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Arona, adaptif hız sabitleyici, yokuş kalkış asistanı, yorgunluk tespit sistemi, ikincil çarpışma freni, anahtarsız giriş/çalıştırma sistemi ve geri görüş kamerası gibi çeşitli sürüş asistanlarıyla birlikte geliyor. Ayrıca arka trafik uyarısı, kör nokta uyarı sistemi ve park yardımı sistemi gibi opsiyonel donanımlar da mevcut.
Yeni crossover aracın üç benzinli ve iki dizel motor seçeneği var. 1.0 litrelik üç silindirli TSI motor, 95 ve 115 beygir olmak üzere iki versiyon olarak sunulacak. Ayrıca 5 ve 6 ileri manuel veya çift kavramalı 7 ileri DSG şanzımanla gelecekler. Bunların dışında FR donanımına özel, silindir kapatma teknolojisine sahip 6 vitesli manuel şanzımanla donatılmış 150 beygir güç üretebilen 1.5 litrelik bir TSI motor var. Dizel olarak ise araca 95 beygir veya 115 beygir gücündeki 1.6 litre TDI motorun güç vereceğini söyleyelim.
Arona'nın Nissan Juke, Renault Captur, Peugeot 2008 ve kısa süre önce piyasaya sürülen Hyundai Kona, Kia Stonic ve Skoda Karoq gibi otomobillerle kıyasıya bir mücadeleye girmesi bekleniyor. Martorell merkezli otomobil üreticisi Seat, önümüzdeki yıllarda seriye Ateca'nın üzerinde konumlandırılmış bir başka tam boy SUV daha ekleyecek.

http://www.theautochannel.com/news/2017/06/27/400808-new-seat-arona-is-here-there.html Yorum Yaz
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The Balance 2 yıl en beğenilen
Alamamak için sabırsızlanıyorum. Malum fiyatlar ve malum asgari ücret ile Dacia bile alınamıyor
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Mojaverok 2 yıl
Kodiaq D - karoq ve ateca C bu da B gibi duruyo .
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double or nothing 2 yıl macromedia21
Yanlış. Karoq ateca ile aynı uzunluk. Kodiaq bir üst segment 7 koltuklu.
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Anxiolytic 1 yıl
Arona geyik testinde çuvallamış:
youtu.be/...
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uzakdağ 1 yıl
normal arabaları 5 cm yükselt oldu suv, 5 cm alçalt oldu spor... fiyatları da "özel model" diyerek şişir, ne güzel dünya.
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yazarbf 1 yıl
Park sensörü, kol dayama, aynaların ısıtması, yağmur sensörü ekstraya girmiyor. Arka kamera, ön park sensörü, led ışıklar ekstraya giriyor.
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Mbiwa 1 yıl
İbiza ile aynı içi kol dayama park sensörü gibi donanımlarda extra ya giriyor hep bunlarıda katıncca zaten araca +3 bin ekliyorsunuz. Aynaların ısıtması ve yağmur sensörüde extradır hep
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eko33 1 yıl
içi ibiza
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yazarbf 1 yıl
Merhaba arkadaşlar,
Aralık ayında Seat Arona Exellence paket 1.0 Otomatik arabamı aldım. Sormak istediğiniz soruları cevaplayabilirim. 1 ay süren çok sıkı bir araştırma sonunda bu araca karar vermiş bulunmaktayım. Hiç pişman değilim şu ana kadar. Araba çok atik, çok hızlı, vites geçişlerini hiç hissettirmiyor. 180'e kadar çıkmama rağmen hızlı sürdüğümü göstergeye bakana kadar fark etmedim bile.
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agah07 1 yıl yazarbf
yazarbf
Merhaba arkadaşlar,
Aralık ayında Seat Arona Exellence paket 1.0 Otomatik arabamı aldım. Sormak istediğiniz soruları cevaplayabilirim. 1 ay süren çok sıkı bir araştırma sonunda bu araca karar vermiş bulunmaktayım. Hiç pişman değilim şu ana kadar. Araba çok atik, çok hızlı, vites geçişlerini hiç hissettirmiyor. 180'e kadar çıkmama rağmen hızlı sürdüğümü göstergeye bakana kadar fark etmedim bile.

Hocam hayırlı olsun Allah kaza bela vermesin kısa genel izlenim vede yakıt tüketimi ile ilgili bilgi verirseniz sevinirim...
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Merdomable 1 yıl
Yıllardır aynı tasarım aynı çizgi , golf de böyle ama tutuluyor :D
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agah07 1 yıl
kullanan arkadaş varsa izlenimlerini paylaşsa iyi olurdu...
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Barni Moloztaş 1 yıl
Mekanik el freni mi kaldı
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ALEXİST 1 yıl
Korkum şu ki, yakında A segmenti araçları da yerden yükseltip SUV diye iteleyecekler ve çok saçma tasarımlar göreceğiz. Küp gibi araçlar...
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