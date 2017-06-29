Seat'ın yeni küçük SUV'si Arona resmen tanıtıldı

Seat, Barselona'daki özel bir etkinlikte Arona modelini tanıttı. Ateca SUV'nin altında konumlandırılan yeni crossover modelinin, Eylül ayında gerçekleşecek 2018 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda ilk kez kamuoyu ile buluşması bekleniyor.

Ibiza ile aynı MQB A0 platformu üzerine inşa edilmiş olan Arona, otomobil üreticisinin tanıdık aile yüzünü taşırken, Ibiza ile Ateca arasına yerleştirilmiş gibi görünüyor. Aracın ön kısmına bir çift keskin-üçgen LED far, Seat ızgarası ve geniş hava girişlerinin hakim olduğunu görüyoruz. Ön ve arka kısımda yapay karter muhafazası göze çarparken gövde kaplamalı tavan rayları araca sağlam bir görünüm kazandırmış.

Arona, Ibiza'dan 79 mm daha uzun ve 400 litrelik bir bagaj hacmine sahip. Ayrıca kardeşinden 52 mm daha yüksek bir sürüş deneyimi vadediyor. Seat, Arona'yı 68 farklı renk kombinasyonuyla sunacağını söylüyor ki bu da önemli bir ayrıntı. Tamamiyle siyah renklerin hakim olduğu iç mekandaki orta konsolun sürücüye doğru hafifçe eğik olduğunu görüyoruz. Sekiz inçlik bilgi-eğlence sistemi akıllı telefon bağlantısı ile donatılmış ve ayrıca kablosuz şarj imkanı sunuyor.

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Arona, adaptif hız sabitleyici, yokuş kalkış asistanı, yorgunluk tespit sistemi, ikincil çarpışma freni, anahtarsız giriş/çalıştırma sistemi ve geri görüş kamerası gibi çeşitli sürüş asistanlarıyla birlikte geliyor. Ayrıca arka trafik uyarısı, kör nokta uyarı sistemi ve park yardımı sistemi gibi opsiyonel donanımlar da mevcut.

Yeni crossover aracın üç benzinli ve iki dizel motor seçeneği var. 1.0 litrelik üç silindirli TSI motor, 95 ve 115 beygir olmak üzere iki versiyon olarak sunulacak. Ayrıca 5 ve 6 ileri manuel veya çift kavramalı 7 ileri DSG şanzımanla gelecekler. Bunların dışında FR donanımına özel, silindir kapatma teknolojisine sahip 6 vitesli manuel şanzımanla donatılmış 150 beygir güç üretebilen 1.5 litrelik bir TSI motor var. Dizel olarak ise araca 95 beygir veya 115 beygir gücündeki 1.6 litre TDI motorun güç vereceğini söyleyelim.

Arona'nın Nissan Juke, Renault Captur, Peugeot 2008 ve kısa süre önce piyasaya sürülen Hyundai Kona, Kia Stonic ve Skoda Karoq gibi otomobillerle kıyasıya bir mücadeleye girmesi bekleniyor. Martorell merkezli otomobil üreticisi Seat, önümüzdeki yıllarda seriye Ateca'nın üzerinde konumlandırılmış bir başka tam boy SUV daha ekleyecek.

http://www.theautochannel.com/news/2017/06/27/400808-new-seat-arona-is-here-there.html