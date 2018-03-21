Uber, yaşanan saldırı olayları sonrası kullanıcı sayısını 5'e katladı

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Son haftalarda İstanbul’da taksiciler ve Uber arasındaki gerilim gittikçe tırmandı. Öyle ki taksicilerin Uber sürücülerine yönelik saldırıları gittikçe şiddetini yükseltti. Ancak görünen o ki bu durum Uber’e yaradı. Yaşanan her bir üzücü olayın ardından Uber kullanıcıları hatırı sayılır bir şekilde artış gösterdi.

Taksiciler ve Uber arasındaki tansiyon bir türlü düşmezken, yaşanan bu üzücü olayların iki tarafı da etkileyen sonuçları oldu. Düzenlenen saldırılar ve yapılan açıklamalar sonrası taksici cephesinde plaka fiyatlarının 100 bin lira civarında gerilediği görüldü. Uber tarafında ise büyük bir patlama etkisi yarattı.

Rakam 5'e katlandı

7 Mart tarihinde taksicilerin Uber sürücüsüne saldırdığı olaydan sonra geçen 10 günlük süre içerisinde her bir saldırıdan sonra bu hizmeti kullananların sayısında büyük artış oldu. 6 Mart tarihinde Uber’in iOS ve Android telefonlara indirilme sayısı 5 bin iken, saldırıların başladığı 7 Mart’tan itibaren bu rakam 5’e katlanarak 24 bin 500’e ulaştı.





http://www.haberturk.com/uber-kullanicisi-10-gunde-5-kat-artti-1884744-ekonomi