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Uber, yaşanan saldırı olayları sonrası kullanıcı sayısını 5'e katladı

Taksi-Uber arasında haftalardır süren gerilim Uber'e yaradı. Uygulamanın Türkiye'de Android ve iOS platformlarındaki indirilme sayısı her saldırı ve açıklamanın ardından büyük artış gösterdi.
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Mobil Uygulamalar
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Uber, yaşanan saldırı olayları sonrası kullanıcı sayısını 5'e katladı
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Son haftalarda İstanbul’da taksiciler ve Uber arasındaki gerilim gittikçe tırmandı. Öyle ki taksicilerin Uber sürücülerine yönelik saldırıları gittikçe şiddetini yükseltti. Ancak görünen o ki bu durum Uber’e yaradı. Yaşanan her bir üzücü olayın ardından Uber kullanıcıları hatırı sayılır bir şekilde artış gösterdi.

Taksiciler ve Uber arasındaki tansiyon bir türlü düşmezken, yaşanan bu üzücü olayların iki tarafı da etkileyen sonuçları oldu. Düzenlenen saldırılar ve yapılan açıklamalar sonrası taksici cephesinde plaka fiyatlarının 100 bin lira civarında gerilediği görüldü. Uber tarafında ise büyük bir patlama etkisi yarattı.

Uber, yaşanan saldırı olayları sonrası kullanıcı sayısını 5'e katladı

Rakam 5'e katlandı 

7 Mart tarihinde taksicilerin Uber sürücüsüne saldırdığı olaydan sonra geçen 10 günlük süre içerisinde her bir saldırıdan sonra bu hizmeti kullananların sayısında büyük artış oldu. 6 Mart tarihinde Uber’in iOS ve Android telefonlara indirilme sayısı 5 bin iken, saldırıların başladığı 7 Mart’tan itibaren bu rakam 5’e katlanarak 24 bin 500’e ulaştı.



http://www.haberturk.com/uber-kullanicisi-10-gunde-5-kat-artti-1884744-ekonomi Yorum Yaz
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dış kapının iç mandalı 1 yıl en beğenilen
Ben demiştim demek istemiyorum ama, ben demiştim

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BlackLead 1 yıl
"Keskin sirke küpüne zarar" diye boşuna dememişler atalarımız.
beter olun sarılar.
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Last Troll Bender 1 yıl
Sabah servisi kaçırdığım için Uber çağırdım. Taksinin 40 lira yazdığı yere 27 liraya geldim. Üstelik taksicilerin “karşıya geçemem yaa” geyiğini de çekmemiş oldum.
Sabah servisi kaçırdığım için Uber çağırdım. Taksinin 40 lira yazdığı yere 27 liraya geldim. Üstelik taksicilerin “karşıya geçemem yaa” geyiğini de çekmemiş ol...
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Ghent 1 yıl
Butun taksiler biter insallah. Her yer uber olsun.
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stalker(1979) 1 yıl
Bu uber sürücüsüz taksi yaparsa über taksiyi süren sürücüler bu sefer aracın kendini dövmesin :)
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yücel52 1 yıl
bende taksiye çıkarım hafta sonları
5 yıl olmuştur
ama bu zaman içinde ne birine kötü söz ne bir haksızlık yapmadım
benim durumum kurunun yanındaki yaş hesabı
ama bu durum iki taraflı diyebilirim
herkes şöforden dem vurmuş haklılarda
taksici camiası kazma dolu desem yeridir
mesleğini hakkıyla yapan kişilerin önündeki en büyük engel
bir insan sadece araba kullanıyor diye bu işi yapmamalı
daha doğrusu buna göz yumulmamalı
ama yolcu tarafıda çok temiz değil bunuda belirteyim
burda tek tek yaşadıklarımı anlatmaya kalksam sayfalar dolusu yazarım
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Paetzold 1 yıl
Inadina Uber.
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Lene 1 yıl
Ak Troll olduğunu kabul ediyorsun o zaman. Yine yanılmadım. Aslında sizi varya canlı canlı yakmak lazım.
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yücel52 1 yıl Lene
Lene
Ak Troll olduğunu kabul ediyorsun o zaman. Yine yanılmadım. Aslında sizi varya canlı canlı yakmak lazım.

Tartışacaksan bile edebinle tartış
İki tarafında yobazı hakikaten çekilmiyor
Canlı canlı yakacakmis
Çüş derler adama
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nForcer 1 yıl
Uber - Taksi ilişkisi Süpermarket - Bakkal, Belediye Otobüsü - Dolmuş ilişkisi gibi zaten. Günümüzde bunun gibi enformel sektörler, yapılarında örgütlü hareket etmek ve bir kurumsallık bulunmadığı için kaybetmeye mahkûmlar. Ve bence taksilerin kurtuluşu belediyelerin bünyesinde şirketleşmekten geçiyor. Yani her belediyede bir taksi şirketi bulunmalı ve bu şirketler bir mobil uygulamayla entegre çalışmalı. Ancak o zaman Uber'e rakip olabilirler. Kurumsallaşmadıkları sürece bir hiçler.
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tropik17 1 yıl
Yıllardır taksi kullanmayan ben bile telefonuma uber yükledim.
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LittleHawk 1 yıl
NE DEMİŞLER;
REKLAMIN İYİSİ KÖTÜSÜ OLMAZ
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ImPerspektif 1 yıl
Bu rakamlara ulaşırken çoğu ilde UBER olmadığını belirtmek lazım. Mesela İzmir ve Ankara gibi illerde de aktif duruma geldiklerinde kullanıcı sayısı daha bir artacak. Çoğu il deli gibi uberi bekliyor. İstanbul pazarını resmen kapattılar. Olaylardaki bunaltı geçince daha çok söz sahibi olacaklar. Hatta ben bile uber sürücüsü olsam mı diye düşünmeye başladım bir vito çekip
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huntedman 1 yıl
Taksi, dolmuş, otobüs kullanan insanlar maalesef cahil cüvelek muhatab olunacak insan değiller.
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uber uygulaması, uber kullanıcı sayısı ve
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