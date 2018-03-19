Sürücüsüz Uber aracı ABD’de ölümlü kazaya karıştı! Sürücüsüz araç çalışmaları durduruldu

Uber'in, Birleşik Devletler'in Arizona eyaletinde sürücüsüz araçlar için test ettiği Volvo marka XC90 model aracının bir yayaya çarptığı ve kaza sonucunda kimliği henüz açıklanmayan kadının hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Pazar günü saat 10:00 sularında ABD'nin Tempe şehrinde yaşanan olayda, yolda yürümekte olan 49 yaşındaki bir kadına sürücüsüz Uber aracının çarptığı ve kaza sonrası ağır yaralı kadının bölgedeki en yakın sağlık kuruluşuna sevk edildiği gelen bilgiler arasında. Hastaneye kaldırılan kadının tedavi altına alındığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklanırken Uber; Pittsburgh, Arizona, San Francisco, Toronto ve Phoenix bölgesinde yürütmüş olduğu tüm sürücüsüz araç çalışmalarını askıya aldığını belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ederken Uber aracının "otonom modda" seyir aldığı doğrulandı. Ölümle sonuçlanan kaza sonrası yolcu taşımacılığının önde gelen isimlerinden Uber, resmi Twitter hesabından yayınladığı bir mesaj ile hayatını kaybeden kişinin ailesine, tüm içtenlikle acılarını paylaştıklarını ve yerel yetkililerle iş birliği içerisinde olup olayı araştırdıklarını belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

https://www.cnbc.com/2018/03/19/uber-self-driving-car-fatality-halts-testing-in-all-cities-report-says.html