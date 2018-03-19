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Sürücüsüz Uber aracı ABD’de ölümlü kazaya karıştı! Sürücüsüz araç çalışmaları durduruldu

Sürücüsüz Uber aracı, otonom modda seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmekte olan bir kadına çarptı. Olay sonucu kadın hayatını kaybederken şirket, tüm sürücüsüz araç çalışmalarını durdurdu.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Uber'in, Birleşik Devletler'in Arizona eyaletinde sürücüsüz araçlar için test ettiği Volvo marka XC90 model aracının bir yayaya çarptığı ve kaza sonucunda kimliği henüz açıklanmayan kadının hayatını kaybettiği belirtiliyor. 
Pazar günü saat 10:00 sularında ABD'nin Tempe şehrinde yaşanan olayda, yolda yürümekte olan 49 yaşındaki bir kadına sürücüsüz Uber aracının çarptığı ve kaza sonrası ağır yaralı kadının bölgedeki en yakın sağlık kuruluşuna sevk edildiği gelen bilgiler arasında. Hastaneye kaldırılan kadının tedavi altına alındığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklanırken Uber; Pittsburgh, Arizona, San Francisco, Toronto ve Phoenix bölgesinde yürütmüş olduğu tüm sürücüsüz araç çalışmalarını askıya aldığını belirtti. 
 
Kazayla ilgili soruşturma devam ederken Uber aracının "otonom modda" seyir aldığı doğrulandı. Ölümle sonuçlanan kaza sonrası yolcu taşımacılığının önde gelen isimlerinden Uber, resmi Twitter hesabından yayınladığı bir mesaj ile hayatını kaybeden kişinin ailesine, tüm içtenlikle acılarını paylaştıklarını ve yerel yetkililerle iş birliği içerisinde olup olayı araştırdıklarını belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

https://www.cnbc.com/2018/03/19/uber-self-driving-car-fatality-halts-testing-in-all-cities-report-says.html Yorum Yaz
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senged 1 yıl en beğenilen
Bizde olsa bu olayın üzerine taksiciler 2-3 tane otonom araç parçalardı.
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dark dragon 1 yıl
İnsan sürücüler yüzünden her yıl 10.000’lerce kişi hayatını kaybediyor, neden o zaman durdurmuyorlar acaba!
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drfree1 1 yıl
bi videoları çıksın anlaşılır bazen otobüslerin yanından geçerken birden yayalar atlayabiliyor yola öyle bir şey olduysa durması zor vsauce bir video çekmişti 5 kişiyi ölümden kurtarmak için 1 kişiyi öldürmeyi tercih etmelimi yapay zeka diye aslında olay oraya geliyor belki araç kaçmak için hamle yapabilirdi fakat bu seferde karşıdan gelen sürücüye vuracaktı belki yazık olmuş
bi videoları çıksın anlaşılır bazen otobüslerin yanından geçerken birden yayalar atlayabiliyor yola öyle bir şey olduysa durması zor vsauce bir video çekmişti 5...
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interwap 1 yıl
Bir kaç bilgi ekleyelim.
-Kaza sonucu ölen 49 yaşındaki evsiz kadın bisikletiyle seyir halindeyken aniden aracın önünde duruyor. Araç fren yapmaya dahi vakit bulamıyor. Araç operatörüde müdahale edemiyor.
-Araç hızı, 61 km/s ve bölgedeki hız sınırı 54 km/s. Google maps te hız sınırı 72 km/s görünüyor.
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312 . 1 yıl
O değilde bizim ülkede ki Uber'ler şöförsüz olsa taksiciler ne yapar çok merak ediyorum. Robotlar işimizi aldı diye ne masallar uydurur araçlara nasıl saldırırlar film çıkar. Geçen dinledim taksicilerdeki zeka seviyesi şu durumda. Kendilerini bitirmelerinin sebebi de bu net. Bizim mazotumuz vergimiz vs. sayıyor. Uber ne diyor. Ne benzin parası verir ne vergi tamamen cebe atıyor kazancını diyor. Uber'i yakıtsız giden araç falan sanıyorlar herhalde.
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Emin KOÇ 1 yıl
Bir kişinin ölmüş olması üzücü bir durum ama bu teknolojinin de bir an önce olabilecek en iyi seviyelere gelmesi gerekiyor günlük hayatta da bir çok kaza oluyor diye normal sürücüleri mi yoldan kaldıracaz.
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Zorkof 1 yıl
İstanbullu bir taksici o kadını Über in önüne itmiştir kesin )
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MaDMaxiBo 1 yıl
O değil de Volvo nasıl yan yatmış !
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CoreXXX 1 yıl
dünde Toyota otonom japonyada bir kadına çarptı ve ölüm oldu . tesadüfmü bu?
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amadeus99 1 yıl
Otonom araçlar test sırasında sürücüsüz değil ki. İçinde bir şoför bekliyor zaten bir sorun çıkarsa diye. O da kurtaramamış.
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The Time Lord 1 yıl
Sokağa çıkmadan hazır olamaz.
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celeroni 1 yıl
devletler nükleer silah deneylerinde yüzbinlerce insanı öldürebiliyorlar. ve yine yüzbinleride kanser ile cezalandırabiliyorlar. sürücüsüz otonom araç ile ilgili çalışmalarda 1 kişi ölmüş pek te kabul edilemeyecek bir zarar sayılmaz. keşke insanlar ölmese...
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JQKER 1 yıl
bu tür testler olmadan da geleceğin teknolojileri olamaz. tek sorun ölümlü kaza olması.
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