Uber yolcuları artık puanlarını kolayca öğrenebilecek





Kişisel taksi uygulaması Uber de yolcuların sürücülere paun verdiği gibi sürücüler de yolculara puan verebiliyor. Birçok yolcunun bilmediği bu sistem sayesinde Uber, hem şoförünü hem de yolcunun birbirlerine karşı daha saygılı davranmalarını sağlayarak uygulamayı adil bir hale getirirken yolcuların puanlarını öğrenmek için uygulamayı biraz kurcalamaları gerekiyordu. Şimdi ise şirket yeni güncelleme ile yolcuların kolayca puanlarını görmelerini ve davranışlarını buna göre şekillendirmelerini sağlayacak.





Yolcular artık uygulamayı açtıklarında sağ üst kısımda bulunan menü simgesine tıklayarak isimlerinin altında puanlarını da görebilecek. Uber bu yeni güncelleme ile uygulamayı kullanan kişilerin farkındalığını artırmayı ve bir sonraki yolculukta sürücüyle olan iletişimini daha sağlıklı hale getirmesini planlıyor.





Kullanıcıların büyük bir kısmı Uber ve benzeri platformlardaki asıl sorunun şoförlerin davranışlarından kaynaklandığını düşünse de Uber, şoförlerin de hakkını korumak için yeni bir sisteme daha geçti. UberPool yolculuklarında, mesafenin uzun olması ve yolculuk esnasında şoförün neden olmadığı bazı problemler(yol çalışması gibi) yüzünden yolcuların şoförlere düşük puanlar verebileceğini düşünen Uber, UberPool kullanan yolcuların yolculuğa düşük puan verdikleri taktirde onlara yolcuların neden düşük puan verdiklerini soracak ve sorun sürücüyle ilgili değilse sürücünün puanı etkilenmeyecek.

Bu yeniliklerle platformun daha iyi bir hal alacağını belirten Uber, hem yolcuların hem de şoförleri yıldızları konusunda daha dikkatli davranmaya davet ediyor.

https://newsroom.uber.com/ratingsupdate/