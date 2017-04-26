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Araçlarda cam filmi kullanımı yasal hale geldi

Bugün yürürlüğe giren Araçların İmal, Tadil ve Montajı (AİTM) Yönetmeliği ile birlikte araçlara cam filmi taktırmak serbest oldu. İşte cam filmi takmak için uyulması gereken şartlar...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Araç sahipleri tarafından büyük talep gören cam filmi uygulaması, Resmi Gazete kararıyla bugünden itibaren bazı şartlar dahilinde yasal hale geldi. Bildiğiniz üzere daha önce, araçlarına cam filmi taktıranlara trafik kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle cezai yaptırım uygulanıyordu.
Ancak 6 ay önce Resmi Gazete'de yayınlanan ve bugün yürürlüğe giren Araçların İmal, Tadil ve Montajı (AİTM) Yönetmeliği ile birlikte araçlara cam filmi taktırmak artık serbest oldu. 26 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de cam filmiyle ilgili bölümde şu ifadelere yer verilmişti:
MADDE 14 – (1) 107 sayılı BM/AEK Regülasyonu kapsamındaki araçlar hariç olmak üzere; M, N ve O kategorisi araçlarda cam filmi uygulaması yapılabilir. Anılan araçlara bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten altı ay sonra cam filmi takılması halinde, cam filmi ile ilgili uygulama Ek VI ve Ek XV’teki hükümlere uygun olmak zorundadır.
Ayrıca Bkz. "Fisker yeni elektrikli aracının lansman tarihini duyurdu"
Yönetmelikte cam filmi üreticileri, araç sahipleri ve uygulamayı yapan işyerlerinin uyması gereken bazı şartlar bulunuyor. Örneğin ön cama hiçbir şekilde cam filmi uygulaması yapılamayacak. Yapılması halinde araç sahibine 189 TL'lik bir ceza kesilecek. Ayrıca cam filmlerinin üretiminde PVC malzeme kullanımı da yasak.
26 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de cam filmi uygulamasının Ek VI ve Ek XV’teki hükümlere uygun olması gerektiği yazıyor. Ancak liste bir hayli uzun olduğundan buraya tıklayarak indirebileceğiniz PDF dosyasının 39. ve özellikle 135. sayfalarından bu şartların neler olduğunu öğrenebilirsiniz.

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Duratec 2 yıl en beğenilen
Yanliz fotograftaki passat benim eski aracim fotografida ben çekmiştim nerden bulup koydunuz
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apodur 2 yıl
bence film çok koyu olmamalı ve araç içinin mutlaka görünmesi lazım zira illegal bir durum olduğunda çevredekilerin görmesinde fayda var kanaatindeyim.
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DnR 2 yıl
Nasıl ki evimizin içi mahremiyet alanımız ve biz gerektiginde perdelerimizi cekiyorsak araç içi de mahremiyet alanidir. Yoldaki okuzlerin aracin icine bön bön bakmalarini istemiyorum. Esim dostum arkadasim rahat rahat seyehat etsin istiyorum. Mumkunse aynali film bile takarim. Kaldiki UV korumasi vs vs gibi faydalarida var.
Nasıl ki evimizin içi mahremiyet alanımız ve biz gerektiginde perdelerimizi cekiyorsak araç içi de mahremiyet alanidir. Yoldaki okuzlerin aracin icine bön bön b...
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Sarper 77 2 yıl
eylül ekim ayları gibi onaylı firmalarla ilgili yeni düzenleme olacak demişti antalya ziebart bayiindeki bayan arkadaş bir gelişme oldumu bu son çıkan torba yasa yada benzeri mevzuatlarla dair bilgisi olan varmı arkadaşlar...
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ecrasniann 2 yıl
ben ön cama da yaptırdım, yazarsa yazsın cezayı, öderim 200 tl yi devam.
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TheNewAtilla 2 yıl
milletinde aklı fikri seks be. kardeşim kolum, bacağım yanıyor arabada. içerisi cehenneme dönüyor güneşin altında kalınca.
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mllm 2 yıl
Geçen tartıştık yasal mı değil mi diye. Bir arkadaş trafik polisi abisini aradı sordu.
Cevap: Çok koyu olursa, aracın içinde gençler varsa yazıyoruz. Aile arabası olur da 2 numarayı geçmeyen film olursa yazmıyoruz.
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S,W,A,T 2 yıl
Yol verdigim araba beni gecerken egilip bakiyor, isikta yanimdaki araba beni seyrediyor. Bu arac kullanicilari ile cam filmi zorunlu hale geliyor.
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cancan_burak 2 yıl
Şaka gibi bir senedir sertifika olayını yapmadılar tüm filmli arabalara gözleri kapalı ceza yazıyorlar. Film çeken arkadaşlar önümüzdeki ay sertifikaların dağıtılacağını söylediler umarım doğrudur.
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özgürwilly 2 yıl
Yönetmeliğe uygun yapan yerler var mı acaba ?
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Hendrik Johannes Cruijff 2 yıl
Hadi ya yasak mıydı.Ben hiç sallayan görmemiştim.
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BIXI MAN 2 yıl
Bakanlık ya da Emniyet tarafından refere edilen markaların bir belgesi vs olması lazım ki çevirmede bunu gösterip geçsin millet..
Orneğin Sonax diyecek ki benim taktığım filmler Bakanlık ve Emniyet onaylıdır , ahaaa bu da lisanslı onaylı seri numaralı montaj yapılan aracın Plakasının da yazdığı montaj belgesidir...
Böyle bir belge verilmediği sürece herhangi bir çevirmede ceza yazılması çok normaldir...
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biroltr 2 yıl

Ceza yiyenler var daha. Ucu geniş ve açık bir algı var sanırım
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