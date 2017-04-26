Araçlarda cam filmi kullanımı yasal hale geldi

Araç sahipleri tarafından büyük talep gören cam filmi uygulaması, Resmi Gazete kararıyla bugünden itibaren bazı şartlar dahilinde yasal hale geldi. Bildiğiniz üzere daha önce, araçlarına cam filmi taktıranlara trafik kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle cezai yaptırım uygulanıyordu.

Ancak 6 ay önce Resmi Gazete'de yayınlanan ve bugün yürürlüğe giren Araçların İmal, Tadil ve Montajı (AİTM) Yönetmeliği ile birlikte araçlara cam filmi taktırmak artık serbest oldu. 26 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de cam filmiyle ilgili bölümde şu ifadelere yer verilmişti:

MADDE 14 – (1) 107 sayılı BM/AEK Regülasyonu kapsamındaki araçlar hariç olmak üzere; M, N ve O kategorisi araçlarda cam filmi uygulaması yapılabilir. Anılan araçlara bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten altı ay sonra cam filmi takılması halinde, cam filmi ile ilgili uygulama Ek VI ve Ek XV’teki hükümlere uygun olmak zorundadır.

Ayrıca Bkz.

"Fisker yeni elektrikli aracının lansman tarihini duyurdu"

Yönetmelikte cam filmi üreticileri, araç sahipleri ve uygulamayı yapan işyerlerinin uyması gereken bazı şartlar bulunuyor. Örneğin ön cama hiçbir şekilde cam filmi uygulaması yapılamayacak. Yapılması halinde araç sahibine 189 TL'lik bir ceza kesilecek. Ayrıca cam filmlerinin üretiminde PVC malzeme kullanımı da yasak.

hükümlere uygun olması gerektiği yazıyor. Ancak liste bir hayli uzun olduğundan buraya tıklayarak indirebileceğiniz PDF dosyasının 39. ve özellikle 135. sayfalarından bu şartların neler olduğunu öğrenebilirsiniz. 26 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de cam filmi uygulamasının Ek VI ve Ek XV’tekiolması gerektiği yazıyor. Ancak liste bir hayli uzun olduğundanindirebileceğiniz PDF dosyasınınve özelliklebu şartların neler olduğunu öğrenebilirsiniz.