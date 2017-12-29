Uber'e büyük ceza geldi: Taksicilerden Uber artık yasal değil iddiası!

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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur, bugün yaptığı bir açıklamada Uber ile irtibatı tespit edilen tüm araçlara ceza kesildiğini açıkladı. Söz konusu olan 668 aracın turizm belgelerinin iptali de gerçekleştirilmiş.





Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası iş birliği ile gerçekleştirilen çalışma sonrasında tespit edildiği belirtilen araçların belgelerinin iptal edilmesi ile Uber’in yasal bir zemine dayandırıldığının da doğru olmadığı ifade edildi. Yahya Uğur'un açıklaması şöyle: “Artık Uber'in yasal olduğunu iddia etmesi komik. Başından itibaren söylediğimiz gibi akıllı telefonla araç çağırma sistemi olan Uber korsandır ve Türkiye'de yaşamasına müsaade etmeyeceğiz.”





Uber Kullanan Müşteriye de Ceza

Yılbaşı mesajında da Uber göndermesi yapan başkan Uber kullanan müşterilere de ceza yazılacağını açıkladı. Yahya Uğur’un ifadeleri şöyle “Özellikle yılbaşı gecesi müşterilerimize alkollü araç kullanmamalarını ve yolculuk için de Uber'i tercih etmemelerini öneriyorum. Emniyet yetkililerimiz tarafından Uber denetimleri devam ediyor. Uber kullanan müşteriye 292 lira ceza yazılıyor. Bu sebeple müşterilerimizin taksilerimizi tercih etmesini, meslektaşlarımın da her zamankinden daha hassas bir şekilde hizmet vermesini rica ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı telefon uygulaması iTaksi hizmete girdi ve artık müşterilerimiz kolaylıkla taksilere ulaşabilmekte.”





Tüm dünyada zaman zaman bu tür baskılarla karşılaşan Uber, yaşanan sorunların çözülmesi adına her türlü yasal yola başvurup daha uygun fiyata ve daha iyi koşullarda yolcu taşımak için önemli bir çaba sarfediyor. Uber’in taksicilik mesleğine ihanet ettiğini ifade eden taksiciler odası başkanının açıklamaları da aslında bu konuya bakış açısını net bir şekilde ortaya koyuyor. Bakalım ilerleyen günlerde daha ne gibi olaylara tanık olacağız.