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Uber'e büyük ceza geldi: Taksicilerden Uber artık yasal değil iddiası!

Ülkemizde Uber’ın faaliyetlerine yönelik olarak yakın takip devam ediyor. Daha önce hem sürücüye hem de yolcuya kesilen cezalara tanık olmuştuk ancak bu kez iş biraz daha büyüdü.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Uber'e büyük ceza geldi: Taksicilerden Uber artık yasal değil iddiası!
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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur, bugün yaptığı bir açıklamada Uber ile irtibatı tespit edilen tüm araçlara ceza kesildiğini açıkladı. Söz konusu olan 668 aracın turizm belgelerinin iptali de gerçekleştirilmiş.


Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası iş birliği ile gerçekleştirilen çalışma sonrasında tespit edildiği belirtilen araçların belgelerinin iptal edilmesi ile Uber’in yasal bir zemine dayandırıldığının da doğru olmadığı ifade edildi. Yahya Uğur'un açıklaması şöyle: “Artık Uber'in yasal olduğunu iddia etmesi komik. Başından itibaren söylediğimiz gibi akıllı telefonla araç çağırma sistemi olan Uber korsandır ve Türkiye'de yaşamasına müsaade etmeyeceğiz.”


Uber Kullanan Müşteriye de Ceza

Yılbaşı mesajında da Uber göndermesi yapan başkan Uber kullanan müşterilere de ceza yazılacağını açıkladı. Yahya Uğur’un ifadeleri şöyle “Özellikle yılbaşı gecesi müşterilerimize alkollü araç kullanmamalarını ve yolculuk için de Uber'i tercih etmemelerini öneriyorum. Emniyet yetkililerimiz tarafından Uber denetimleri devam ediyor. Uber kullanan müşteriye 292 lira ceza yazılıyor. Bu sebeple müşterilerimizin taksilerimizi tercih etmesini, meslektaşlarımın da her zamankinden daha hassas bir şekilde hizmet vermesini rica ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı telefon uygulaması iTaksi hizmete girdi ve artık müşterilerimiz kolaylıkla taksilere ulaşabilmekte.”


Tüm dünyada zaman zaman bu tür baskılarla karşılaşan Uber, yaşanan sorunların çözülmesi adına her türlü yasal yola başvurup daha uygun fiyata ve daha iyi koşullarda yolcu taşımak için önemli bir çaba sarfediyor. Uber’in taksicilik mesleğine ihanet ettiğini ifade eden taksiciler odası başkanının açıklamaları da aslında bu konuya bakış açısını net bir şekilde ortaya koyuyor. Bakalım ilerleyen günlerde daha ne gibi olaylara tanık olacağız.


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bestanealtcizgi 1 yıl en beğenilen
Kullanicilar kaynak vermeden baslik acinca siliniyor da adminler acilinca neden silinmiyor diye yorum yazmistim, cok oy alinca adminler onu da silmis.
O zaman bir de soyle sorarim adminlerin ayricaliginin sebebi nedir ve neden elestirilince bizim mesajlarimiz da siliniyor? Silmenin otesinde gerekce gostermeden bloklayacak misiniz beni de?
Kullanicilar kaynak vermeden baslik acinca siliniyor da adminler acilinca neden silinmiyor diye yorum yazmistim, cok oy alinca adminler onu da silmis.O za...
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ugur.k 1 yıl
Her bindiğimde neredeyse sorun yaşıyorum taksicilerle. Kabalar küfür ediyorlar kısa mesafe beğenmiyorlar laf söylüyorlar saygısız araba kullanıyorlar arabaları leş...
Her bindiğimde neredeyse sorun yaşıyorum taksicilerle. Kabalar küfür ediyorlar kısa mesafe beğenmiyorlar laf söylüyorlar saygısız araba kullanıyorlar arabaları...
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fthkn 1 yıl
Taksicilik bir meslek olamaz. Hiçbir meslek bu kadar kaba olamaz çünkü. Terk derdiniz vergi ve rant kaybı. Rantınız batsın mesele değil. Vergi ise bir yükümlülük. Gerekli yasal düzenleme yapmak zor değil.
Taksicilik bir meslek olamaz. Hiçbir meslek bu kadar kaba olamaz çünkü. Terk derdiniz vergi ve rant kaybı. Rantınız batsın mesele değil. Vergi ise bir yükümlülü...
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zotacing 1 yıl
Tarla satıp büyük şehire gelip 1 milyon TL'ye taksi plakası alırken bize mi sordular, hayır.
Gidip daha kârlı ticaret yapsalardı.
Ankara'ya gelsin çatır çutur kullanırım.
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MMistanbul 1 yıl
İnadına UBER! Taksicilik mesleği de neymiş? Bir eğitim mi alıyorlar taksici olmak için. Her B sınıfı ehliyeti olan taksici olabiliyorsa o meslek değildir.
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JQKER 1 yıl
Uber’in taksicilik mesleğine ihanet ettiğini ifade eden taksiciler odası başkanının açıklamaları da aslında bu konuya bakış açısını net bir şekilde ortaya koyuyor.

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DH Misafiri 1 yıl
Bilip bilmeden yazanlara söylüyorum i taksi normal taksi ile aynı sadece belediyeninin Taksi çağırma uygulamasını kullanıyor yüzde onbeş fazla olan turkuaz taksilerdir bir araştırın sonra yorum yazın
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Autopilot 1 yıl
Sabiha gökçen girişinde çevirilerek CEZA KESİLMEYECEĞİNİ ÜSTÜNE BASA BASA SÖYLEYEN POLİS`e rağmen edevletten baktığımda 292 lira ceza kestiler. Allahtan uber ödedi cezayı
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mgora 1 yıl
Her zamanki gibi kötü hizmet verenler korunuyor-kollanıyor.
Mesele vergi de değil rant , ciddi bir vergi vermiyor taksiler.
Ve insanlar aşırı memnuniyetsiz , dün motosikletle organize sanayiden geçiyorum , yağmur var , taksi durdu adam bindi sonra indi , muhtemel yine güzergah beyenilmedi adam yağmurda kaldı.Bu insafsızların korunması gereksiz.İyi hizmeti hakediyoruz.
Ama olay halkın tepki vermemesinden ortaya çıkıyor gelin bir gün taksi boykotu yapalım olayı protesto etmek için mesela 20 Şubat 2018 taksilerde şikayet ettiğimiz konuların sonlandırılması için taksi boykotu yapalım , o gün kesinlikle taksiye binmeyip , daha iyi denetlenen taksiler konusunda sesimizi duyuralım.Bu tarihi hepimiz yayalım ve çevremize söyleyelim.Tüm sosyal medya hesaplarımızda paylaşalım benimle benzer şikayetleri taşıyanlar bana pm gönderebilir.
Konfordan ödün vermeden konfor sağlanmaz.
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mgora 1 yıl mgora
mgora
Her zamanki gibi kötü hizmet verenler korunuyor-kollanıyor.
Mesele vergi de değil rant , ciddi bir vergi vermiyor taksiler.
Ve insanlar aşırı memnuniyetsiz , dün motosikletle organize sanayiden geçiyorum , yağmur var , taksi durdu adam bindi sonra indi , muhtemel yine güzergah beyenilmedi adam yağmurda kaldı.Bu insafsızların korunması gereksiz.İyi hizmeti hakediyoruz.
Ama olay halkın tepki vermemesinden ortaya çıkıyor gelin bir gün taksi boykotu yapalım olayı protesto etmek için mesela 20 Şubat 2018 taksilerde şikayet ettiğimiz konuların sonlandırılması için taksi boykotu yapalım , o gün kesinlikle taksiye binmeyip , daha iyi denetlenen taksiler konusunda sesimizi duyuralım.Bu tarihi hepimiz yayalım ve çevremize söyleyelim.Tüm sosyal medya hesaplarımızda paylaşalım benimle benzer şikayetleri taşıyanlar bana pm gönderebilir.
Konfordan ödün vermeden konfor sağlanmaz.

Ama olay halkın tepki vermemesinden ortaya çıkıyor gelin bir gün taksi boykotu yapalım olayı protesto etmek için mesela 20 Şubat 2018 taksilerde şikayet ettiğimiz konuların sonlandırılması için taksi boykotu yapalım , o gün kesinlikle taksiye binmeyip , daha iyi denetlenen taksiler konusunda sesimizi duyuralım.Bu tarihi hepimiz yayalım ve çevremize söyleyelim.Tüm sosyal medya hesaplarımızda paylaşalım benimle benzer şikayetleri taşıyanlar bana pm gönderebilir.
Konfordan ödün vermeden konfor sağlanmaz.
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mcrew 1 yıl mgora
hocam bazı yerlerde taksi kaçınılmaz gecenin ikisinde işin bitti mi nasıl gideceksin eve.
vatandaş zaten şu an uber kullanarak protestosunu yapıyor.
yoksa ticari taksinin 30 liraya götürdüğü yere über ile 35-40 liraya gidiyorsun. Bir de yoğun olan saatler fiyatları daha da artırıyor. Hele ki uzun mesafelerde iki katına çıkıyor. Adam neden elin amerikalı şirketine kazandırmak istesin. Hem pahalıya gideceğim, hem başka ülkeye kazandıracağım. Normalde kimsenin istememesi lazım ama taksilerden artık insanlar illallah etmişler.
Protestoyu uber kullanarak yapacaksın. Uber in sadece vip hizmeti yok. Uber taxi de var. Onu da kullanabilirsin. Uberi şikayet eden taksiciler zaten havalimanı taksicileri. Eskisi gibi düdükleyemiyorlar çünkü turistleri. Bir çok ticari taksi zaten uber ile çalışıyor.
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Vanished Man 1 yıl
Taksi plakası dedikleriniz sanatçı, türkücü zamanında büyük para kazananların adam başı 5-10 tane aldığı birşey. 50 bin liraya bir araba bir şöför bulunuyor sahibi oturduğu yerden para sayıyor.
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EĞİNLİ 1 yıl Vanished Man
Hiçde zannettiğiniz gibi değil,Taksi plakasının enaz %75-80 otocenter'deki galericilerdir,benim tahminim %95 ine sahiptirler,devleti yönetenler sana bana bakmaz iken onların masalarına gider otururlar,onlar istedikleri gibi at oynatırlar,bir örnek Arnavutköy şu kanal istanbul yapılacak ya o taraflarda bir köy (arnavutköye bağlı) orada git herhangi bir kahvede otur,"sende kaç bijon var be yaa bende üüççç de bakalım sana dökülsünler.Burada bir açıklama gerekir.(bir arabada 4 lastik her lastikte 4 vida,somun ne dersen arabacılıkta onun adı BİJON'dur,yani plaka atıyorum 16.000 tl ise bir bijon 1000 tldir,ve bu bahsettiğim köylerde milletten böyle paralar toplanmıştır senelik 3 kuruş verirler,punduna getirirlerse o bijonlarda hikaye olur,Sen TAKSİCİ bana bunu yaptı diye bağırırsın,taksici geçinemiyorum diye bağırır,bağıranlar bağırmaya devam eder,masalara oturmaya gelenler değişsede niyetleri değişmez esas suyun başındakilere dokunmadıktan,ellemedikten sonra hiç bir şey olmaz.
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A.B.D(azimBora) 1 yıl
hiç kullanmadım ama öğrenci arkadaşlar çok kullanıyor danaya girer gibi 6-7 kişi ubere biniyorlar sonra kalburüstü mekanlarda resim çekiniyorlar.şuana kadar normal bir işi için kullananı görmedim.
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m_alone 1 yıl
1,7 milyonluk plaka fiyatı ile taksilere binenler sadece ulaşım, şöför ve araç giderlerini kapsayan bir ödeme yapmıyor, taksi ücretinin çok büyük bir kısmı 1,7 milyonluk plaka bedeli olan sermayenin geri dönüşünü kapsamaktadır.
aylık plaka kira bedeli 10bin tl civarındadır. plakaya bu para ayrılmaktansa kasa ve konfora harcama yapılsa istanbul dünyanın en lüks taksilerini kullanır. taksi meselesi istanbulda tıkanmış bir meseledir ve saygı değer abiler kullanılıp taksi alternatiflerine baskı yapmak sadece geçici bir çözümdür. böyle bir sermayenin tek elden yönetilmesi gittikçe zorlaşacaktır asgari ücretin 1600tl olduğu ülkede basit bir taksi sadece plaka olarak 10bin ve üzerinde kazanıyorsa bu işe akıl almaz bir yönelim olacaktır.

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Magnetic Power 1 yıl
Buradan da taksicilerin nasıl aç gözlü olduğunu anlayabilirsiniz.Para kazanmalarına rağmen, az bir azınlığın kullandığı Uberle uğraşıp durmaları bunu gösteriyor.Türkiye'de taksicilik yapılmıyor sanki, farklı bir iş...sanırsın çek, senet mafyası
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