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Ubuntu, LTS olmayan sürümlere desteği kısaltıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Ubuntu, LTS olmayan sürümlere desteği kısaltıyor

 En popüler Linux dağıtımı olarak görülen Ubuntu, işletim sistemi sürümleri için 18 ay olarak öngördüğü yazılım desteğini, uzun dönem destek LTS kavramı ile 5 yıla çıkarmıştı. 

Uzun dönem destek sadece LTS ekine sahip sürümler için geçerli iken Ubuntu, bunun dışında kalan sürümlerin destek ömrünü kısaltıyor. 

Firmadan yapılan duyuruda diğer projelere ağırlık verilmesi açısından, LTS olmayan ürünlerin destek süresinin 9 aya indirildiği açıklandı. Ayrıca yapılan analizlerde ilk 9 ayda genellikle çoğu hatanın gideriliyor olması bu kararda etkili oldu. Beta sürümüne devam eden 13.04 Quantal Quetzal bu karardan etkilenen bir ürün olacak. Gelecekteki tüm LTS olmayan sürümler de aynı şekilde değerlendirilecek.

Bunun yanında Ubuntu, yeni bir dağıtım sistemine geçme kararı aldı. Detaylar kesin belli olmasa da kullanıcılar büyük işletim sistemi güncellemeleri için tam bir sistem yükseltmesine ihtiyaç duymayacak. 

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DH Misafiri 6 yıl
Merhaba
Beta sürümüne devam eden 13.04 "Quantal Quetzal" bu karardan etkilenen bir ürün olacak.
Tırnak içerisindeki terim, "Raring Ringtail" olması gerekiyor, sanırım gözden kaçmış.
İyi çalışmalar.
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Bl00dyHell 6 yıl
Mantıklı bir karar, zaten uzun süre kullanmak isteyenler LTS sürüm kuruyor. Diğer sürümler için de desteği o kadar uzun tutmaya gerek yoktu.
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umut_baris 6 yıl ekrem71
ekrem71

Bunun yanında Ubuntu, yeni bir dağıtım sistemine geçme kararı aldı. Detaylar kesin belli olmasa da kullanıcılar büyük işletim sistemi güncellemeleri için tam bir sistem yükseltmesine ihtiyaç duymayacak. 



Sonunda!

Akk olmasa can feda ama...
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sis651 6 yıl
E zaten 9 ay sonra yeni bir sürümü çıkıyor. 6 ay yeter. :)
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