Üç boyutlu baskı, görme engellilere yeni bir kapı açıyor

Görme engelli kişilerin ruhunu sağlıklı bireylere nazaran çok daha fazla oranda beslemesi gerekiyor. Tahmin edebileceğiniz üzere karanlık bir hayat sürmek zorunda kalan bu insanlar, yeni bir üç boyutlu baskı teknolojisiyle fotoğraf ve sanat eserlerini hissederek görebiliyor.

New York merkezli 3Dphotoworks tarafından geliştirilen süreç, üç boyutlu yazıcı yardımıyla iki boyutlu fotoğraf ya da tabloların üç boyutlu hale getirilmesine dayanıyor. Bunu başarabilmek adına Kickstarter'da 500 bin dolar toplamayı hedefleyen şirket, bu şekilde görme engelli kişilerin dünyaca ünlü eserleri hissedebileceğini belirtiliyor.

Yapılan araştırmalara göre insan beyni parmak uçlarıyla dokunulan objeleri görsel olarak algılayabiliyor ve bu algılama sürecini arttırmak adına 3Dphotoworks'un üç boyutlu eserleri üzerinde özel sensörler yer alıyor. Bu sensörler ile dokunulan yüzey sesli olarak dinlenebiliyor. Yaklaşık 7 yıldır geliştirildiği belirtilen teknoloji, oldukça büyük baskılarda dahi kullanılabiliyor ve görme engelli olmayan kişiler için de örneğin Mona Lisa üç boyutlu olarak fiziksel hale getirebiliyor.

Bitimine 29 gün kala şimdilik sadece 3,616$ bağış toplamayı başaran 3Dphotoworks'un tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/3dphotoworks/bringing-the-worlds-greatest-art-to-blind-people/description