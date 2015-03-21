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Uçak gemilerinden uçaklar artık manyetik alanla fırlatılacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
7,9b
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40
Savunma Sanayi
Ekrem71
Haber Editörü
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Uçak gemilerinden uçaklar artık manyetik alanla fırlatılacak

Devasa boyutları ve enerji santralleri ile uçak gemileri pek çok belgesele konu oluyor. Bu kadar gelişmiş olmasına rağmen uçak gemileri standartlardan kısa olduğu için uçakların kalkış ve inişi esnasında özel yöntemler kullanılıyor.
Bugüne kadar uçak gemilerinde standart yöntem buhar basıncı destekli sapan benzeri bir yapı ile uçağı fırlatmaktı. Ancak ABD deniz kuvvetleri Elektromanyetik Uçak Fırlatma Sistemi - EMALS adında yeni bir yöntem üzerinde çalışıyor.
EMALS yöntemi uçağın kalkışı için belirli bir elektromanyetik enerji kullanıyor ve fırlatıcının gerekli hızlara ulaşmasını sağlıyor. Ayrıca gövde üzerinde oluşan baskıyı da azaltıyor. Yöntem USS Gerald R. Ford uçak gemisinde denemelere başlayacak.  
Yöntem F/A-18 Super Hornets, EA-18G Growlers, E2D Advanced Hawkeye gibi uçakları ve X-47B insansız hava araçlarını başarılı bir şekilde fırlatabilecek. Ayrıca F-35 Joint Strike Fighter için de denemeler sürüyor. Yöntemin USS Gerald R. Ford gemisi ile benzer boyutlara sahip gemilerde kullanılacağı belirtiliyor. Denemeler başarıya ulaşırsa diğer uçak gemilerinde de kullanıma sunulması bekleniyor.





http://defensetech.org/2015/03/19/navy-prepares-to-fire-an-electromagnetic-aircraft-catapult-on-new-carrier/ Yorum Yaz
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med_cezir91 4 yıl en beğenilen
Aslında ortada abartılacak bir şey yok desem abartmış olmam. Sistemin genel adı "railgun" diye geçmekte. Makine Mühendisliği tasarım çalışmamda bu sistemin deney düzeneğini yapmıştım (tabi ben uçak değil civata fırlatmıştım).
Burada rol oynayan fiziksel olay Lorentz kuvveletleridir. Sonuç olarak bir manyetik alan içerisinde telden akım geçerse F=I.L* B formülü ile belirlenen kuvvet oluşur. Uçağu fırlatan güçte bu. Tabi bunun için yüksek değerde manyetik alan ve akım lazım. Bunun için büyük kondansatör sistemleri kullanılıyor.
Aslında ortada abartılacak bir şey yok desem abartmış olmam. Sistemin genel adı "railgun" diye geçmekte. Makine Mühendisliği tasarım çalışmamda bu sistemin dene...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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fthkn 4 yıl
Dünya fazla kalabalıklaştı. 3. dünya savaşaı çıkması lazım. Biraz ferahlaması için bir savaş lazım. Bu iyi bir gelişme. Umarım çabuk çıkar büyük bir savaş. Gerçekten dünya gereğinden fazla kalabalık. Hazır kandırılmaya uygun bir yığın da adam var dünyada. Hitler'den beri çok durgun buralar heyecan yok dünyada.
2 Yanıt Yanıtla +2
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combaba 4 yıl fthkn
fthkn

Dünya fazla kalabalıklaştı. 3. dünya savaşaı çıkması lazım. Biraz ferahlaması için bir savaş lazım. Bu iyi bir gelişme. Umarım çabuk çıkar büyük bir savaş. Gerçekten dünya gereğinden fazla kalabalık. Hazır kandırılmaya uygun bir yığın da adam var dünyada. Hitler'den beri çok durgun buralar heyecan yok dünyada.

peki sen bu işin neresinde olacaksın by faşist

ölenmi

öldürenmi
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TEKİN 1881 4 yıl
Abd de bilim adamı bol, para da bol adamlar herşeyi yapar.
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yc#1 4 yıl
Uçak gemilerinde kullanılan rampa düşük maliyetli bir çözüm lakin dezavantajı uçağın faydalı yükünü azaltıp muharebe yarıçapını düşürmesi.
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infom@n 4 yıl
Uçak katapultla kaç metrede bunla kaç metrede kalkabiliyor muş?
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Asami Zdrenka 4 yıl
Merak ettim daha önce hiç başarılı kalkış yapamayan ve denize düşen uçak kazası olayı var mı?
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Phantom II 4 yıl Asami Zdrenka
Asami Zdrenka
Merak ettim daha önce hiç başarılı kalkış yapamayan ve denize düşen uçak kazası olayı var mı?


Kalkista deniz dusen birkac uçak var ama çok eski,siyah beyaz video.
2000 li yillarda bi F-18 gemiye indigi sirada halat kopuyor,uçak deniz dusuyor.Pilot kendini firlatarak kurtulmus.
[DHTUBE=m.youtube.com/watch?v=1c0lfwxRpj0]
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halitozbasli 4 yıl Asami Zdrenka
Asami Zdrenka

Merak ettim daha önce hiç başarılı kalkış yapamayan ve denize düşen uçak kazası olayı var mı?



You tube da sürüsüne bereket var. Ya motor arızası ya katapult arızası oluyor arada.
SentnieL


Lazeran

surfcasting

Bu teknği kendi gemimizde görebilecek miyiz acaba?

yok biz rampa kullanacaz

Biz yaparsak bayır aşağı vurdurarak uçururuz uçakları (Dahi çocuk Yürüyen uçahhh tasarlayacak bizim gemiyi)



Rampalı rus ve ingiliz uçak gemileri var katapult kullanmıyor.
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med_cezir91 4 yıl en beğenilen
Aslında ortada abartılacak bir şey yok desem abartmış olmam. Sistemin genel adı "railgun" diye geçmekte. Makine Mühendisliği tasarım çalışmamda bu sistemin deney düzeneğini yapmıştım (tabi ben uçak değil civata fırlatmıştım).
Burada rol oynayan fiziksel olay Lorentz kuvveletleridir. Sonuç olarak bir manyetik alan içerisinde telden akım geçerse F=I.L* B formülü ile belirlenen kuvvet oluşur. Uçağu fırlatan güçte bu. Tabi bunun için yüksek değerde manyetik alan ve akım lazım. Bunun için büyük kondansatör sistemleri kullanılıyor.
1 Yanıt Yanıtla +5
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Elsa 4 yıl med_cezir91
med_cezir91
Aslında ortada abartılacak bir şey yok desem abartmış olmam. Sistemin genel adı "railgun" diye geçmekte. Makine Mühendisliği tasarım çalışmamda bu sistemin deney düzeneğini yapmıştım (tabi ben uçak değil civata fırlatmıştım).
Burada rol oynayan fiziksel olay Lorentz kuvveletleridir. Sonuç olarak bir manyetik alan içerisinde telden akım geçerse F=I.L* B formülü ile belirlenen kuvvet oluşur. Uçağu fırlatan güçte bu. Tabi bunun için yüksek değerde manyetik alan ve akım lazım. Bunun için büyük kondansatör sistemleri kullanılıyor.

Bunu ilk yarış arabası pistimde görmüştüm. Arabalari raya koyuyorsunuz, düğmeye bastığınızda araba rayın üzerinde gidiyordu. Acaba araba veya trenlerde kullanılabilirler mı diye düşünmüştüm. Nasıl bunca zaman kullanılmadı bilmiyorum.
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STMUS 4 yıl
F35 lerin kısa mesafe kalkışı yapan modelleri olmayacak mıydı uçak gemileri için?
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Phantom II 4 yıl STMUS
STMUS

F35 lerin kısa mesafe kalkışı yapan modelleri olmayacak mıydı uçak gemileri için?

Uçak gemileri için iki versiyon var diyebiliriz.
Sizin bahsettiğiniz F-35B,kısa mesafe kalkışı yapabiliyor,dikey inebiliyor.Uçak gemisine de inebiliyor.
Bir de F-35C var uçak gemisi için olan(klasik)
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falken34 4 yıl
Gemiyi pist alanini uzatilabilir bi platformu inşa etmek bu kadar mı zor?
Geminin boyutunu büyütmek mi istmeiyorlar yoksa Amerikalılar gerçekten fantazi peşinde mi?
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simbolmina 4 yıl falken34
falken34

Gemiyi pist alanini uzatilabilir bi platformu inşa etmek bu kadar mı zor?
Geminin boyutunu büyütmek mi istmeiyorlar yoksa Amerikalılar gerçekten fantazi peşinde mi?


Zor olan pisti uzatmak olmasa gerek. Bir ton denge, güvenlik ve maliyet sorunu onları böyle bir şeyden alıkoyuyordur muhtemelen. Şu an büyük uçak gemileri devasa boyutlarda. 6000 bin personel, nükleer enerji vs.

naval-technology.com/...
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halitozbasli 4 yıl
Buhar gücü ile çalışan sistemi manyetiğe cevirmişler dizel motorlu uçak gemilerinde sapan sisteminin maliyeti düşer işlevi artar.
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Allons-y 4 yıl
Sapan sistemi hala devam ediyor ama eskiden çekiş düzeneği buhar basıncı ile çalışırken bu sefer manyetik alan ile çalışıyor gibi duruyor.
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