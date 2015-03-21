Uçak gemilerinden uçaklar artık manyetik alanla fırlatılacak

Devasa boyutları ve enerji santralleri ile uçak gemileri pek çok belgesele konu oluyor. Bu kadar gelişmiş olmasına rağmen uçak gemileri standartlardan kısa olduğu için uçakların kalkış ve inişi esnasında özel yöntemler kullanılıyor.

Bugüne kadar uçak gemilerinde standart yöntem buhar basıncı destekli sapan benzeri bir yapı ile uçağı fırlatmaktı. Ancak ABD deniz kuvvetleri Elektromanyetik Uçak Fırlatma Sistemi - EMALS adında yeni bir yöntem üzerinde çalışıyor.

EMALS yöntemi uçağın kalkışı için belirli bir elektromanyetik enerji kullanıyor ve fırlatıcının gerekli hızlara ulaşmasını sağlıyor. Ayrıca gövde üzerinde oluşan baskıyı da azaltıyor. Yöntem USS Gerald R. Ford uçak gemisinde denemelere başlayacak.

Yöntem F/A-18 Super Hornets, EA-18G Growlers, E2D Advanced Hawkeye gibi uçakları ve X-47B insansız hava araçlarını başarılı bir şekilde fırlatabilecek. Ayrıca F-35 Joint Strike Fighter için de denemeler sürüyor. Yöntemin USS Gerald R. Ford gemisi ile benzer boyutlara sahip gemilerde kullanılacağı belirtiliyor. Denemeler başarıya ulaşırsa diğer uçak gemilerinde de kullanıma sunulması bekleniyor.















http://defensetech.org/2015/03/19/navy-prepares-to-fire-an-electromagnetic-aircraft-catapult-on-new-carrier/