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Klasik gözlüklerden ayırt edilemeyen akıllı gözlük: Focals

Kanadalı North isimli şirket akıllı gözlük sektöründe önemli bir noktaya yerleşebilir. Şirketin akıllı gözlüğü klasik bir gözlükle aynı görünüme sahip olmasına rağmen çeşitli avantajlar sunuyor.
6 ay
7,4b
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14
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Akıllı gözlük teknolojisi halen bilim kurgu filmlerindeki seviyelere ulaşabilmiş değil. Her ne kadar Intel ve Google sırasıyla Vaunt ve Google Glass isimli akıllı gözlüklerle öne çıkmaya çalışsa da bu ürünler son kullanıcıya ulaşamadı. Öte yandan özellikle Google Glass'ın dikkat çekici yapısı ve istenildiği an kayıt alabilen kamerası sıkça eleştirilmişti. Kanada merkezli North şirketi ise geçtiğimiz günlerde akıllı gözlük sektörüne damga vurabilecek Focals isimli gözlüğünü tanıttı.

Sade tasarım ve Alexa desteği 

Focals'ın en dikkat çekici notkası uzaktan bakıldığında klasik bir gözlükten ayırt edilemiyor oluşu. Tasarımın normal gözlüklere benzemesi halinde geniş kitlelere hitap edebileceğini düşünen şirket böylece dışarıdan bakıldığında pek fütüristik olmayan bir ürün geliştirmiş. Bununla birlikte gözlüğün ekranları kullanıcılara pek çok şeyi kolayca yapma imkanı sunuyor.
Blueetoth ile kullanıcıların telefonuna bağlanan Focals, telefondaki verileri kullanıcıların gözüne yansıtan küçük projektörlere sahip. Bu sayede tıpkı akıllı saatlerde olduğu gibi hava durumu bilgisi, mesaj ya da arama bildirimi gibi bildirimleri kullanıcılar gözlük üzerinden takip edebiliyor. Şirketin açıklamasına göre Focals, Amazon'un akıllı asistanı Alexa'yı da destekliyor. Böylece kullanıcılar; sesli komutla mesaj yazma, belli bir adres için yön bilgisi alma ya da Uber aracı çağırma gibi imkanlara da sahip olacak.
Focals, gelecek aydan itibaren North şirketinin Brooklyn ve Toronto'daki mağazalarında satışa sunulacak. İlk etapta sadece Kanada ve ABD'de satılacak olan akıllı gözlüğün fiyatı ise 999 dolar. Gözlüğün bu iki ülkede başarılı satış rakamlarına ulaşması halinde diğer bölgelerde de satışa sunulabileceği belirtiliyor. 
 

https://www.cnbc.com/2018/10/23/norths-focals-smart-glasses-first-look.html Yorum Yaz
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Ussuz 6 ay en beğenilen
Bu gidişle sınavlara gözlük ile giriş de yasaklanacak
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Y-ZiyA 6 ay
Ben gözlükten kurtulmaya çalışıyorum millet gözlük takmak istiyor. İnsanlar kendinde olmayanı istiyor demek.
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DH Misafiri 6 ay
Sinav sistemini degistirmek daha iyi olur. Ezberci sistemi terk ederek, defter, kitap, Internet'in serbest olduğu sınavlar gibi :)
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ouzqan 6 ay
güzel ürün olmuşa benziyor.
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idombayci 6 ay
mercekleri otomatik ayarlayabilirse o zaman satış rrekıoru kırar
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Oathbreaker. 6 ay idombayci
Camın yapısını nasıl değiştirecek? Bene Tleilaxlar mı yapsın gözlüğü?
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Y-ZiyA 6 ay
Ben gözlükten kurtulmaya çalışıyorum millet gözlük takmak istiyor. İnsanlar kendinde olmayanı istiyor demek.
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FLowme131 6 ay
Okul hayatım boyunca hayalini kurmuştum.
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cceviz 6 ay
Şu pil teknolojisi herşeyin önünü tıkıyor.
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Omisis046 6 ay

cceviz
Şu pil teknolojisi herşeyin önünü tıkıyor.

Lanet olsun pile.
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mstcngny 6 ay
Bu da , akıllı saatlerin ilk çıktıkları vakitlere benziyor. Daha bayağı emekleme aşamasında. Numaralı gözlüğe de yapılabiliyor diye okumuştum bu gözlük için, bu güzel. Şuan için fazla gereksiz ve boş geliyor bana.
Başka bi açıdan düşünürsek en basitinden; ellerini kullanmada engeli olan bireyler bu gözlükler ve bt kulaklıklar sayesinde telefona dokunma gereksinimi olmadan arama ve mesajlaşma vs işlerini halledebilir.
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Ulfast 6 ay
fiyat coh eyi
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interwap 6 ay
Numaralı var mı?
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Tommy Shelby 6 ay interwap
Numaralı yaparlar herhalde, çok sıkıntı olmaz
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Ussuz 6 ay en beğenilen
Bu gidişle sınavlara gözlük ile giriş de yasaklanacak
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