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Uçan ve kapıya kadar teslimat yapan robot

Drone ve robotlar üzerinde çalışmalar yapan Advanced Tactics şirketi, uçan ve aynı zamanda tekerlekleriyle hareket edebilen drone benzeri teslimat robotu geliştirdi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Uçan ve kapıya kadar teslimat yapan robot
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Siparişleri teslim etmek için insanların içinde olmadığı bir süreç oluşturmak isteyen şirketlerden bugüne kadar çeşitli çözüm önerileri görmüştük. Tekerleklerle kaldırımlarda hareket eden teslimat robotları kimileri tarafından güvensiz görünürken drone’larla yapılan teslimatlar da müşterilerin kapısına kadar ulaşmakta zorluk yaşadığı için eleştirilmişti. Advanced Tactics firmasıysa bu iki yöntemi bir araya getirerek hem gökyüzünde hem de karada hareket edebilen drone benzeri bir robot tasarladı.

Her ne kadar uçuş şekli itibariyle drone’ları andırıyor olsa da şirket hem otonom uçabilen hem de Dikey Kalkış ve İniş sistemine sahip olan bu aleti bir drone olarak değil de hava/yer robotu olarak nitelendiriyor. Geçtiğimiz günlerde ilk kez test edilen ve teslimatı başarıyla ulaştıran Panther isimli robot halen geliştirilme aşamasında bu yüzden robotun uçuş süresi 5-10 dakika ile sınırlıyken yerdeki hareket menzili ise yaklaşık 16 kilometre.

Şimdilik sadece 7 kilogram taşıma kapasitesine sahip olan Panther, şirket tarafından satışa sunulmuş durumda. 5 Nisan’a kadar sipariş veren ilk 200 kişinin indirimli fiyatıyla yani 2,495$ karşılığında sahip olabileceği Panther, şimdilik tam anlamıyla bir nakliye aracı değil ancak doğayı ve inşaat projelerini incelemek isteyen kişiler için indirildiği yüzeyde hareket edebiliyor oluşu büyük bir avantaj. Şirket şimdi Panter’in uçuş süresini ve taşıma kapasitesini arttırarak daha gelişmiş bir robot oluşturmaya çalışıyor.

Aşağıdaki videodan Panther'in yeteneklerini daha yakından inceleyebilirsiniz:
 

https://www.engadget.com/2017/04/01/flying-courier-drone-drives-to-your-door/ Yorum Yaz
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seker1adam 2 yıl
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redoracle 2 yıl
5-10 dakika uçuşve 7kg kapasite ile şimdilik bakkala sepet sarkıtan teyzelere anca servis yapmak için kullanılabilir

Daha fazla geliştirilmesi halinde daha çok işe yarayabilir tabi.
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