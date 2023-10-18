Amazon'un yapay zekalı yeni robotları teslimat sürelerini azaltıyor

Amazon, yeni robotlarını kullanıma alıyor
Digit ise boş kutuları taşımak için iki ayaklı bir insansı robotu olarak görev alacak. Agility Robotics firması tarafından üretilen Digit, boş kutuları taşımak için bir teslimat merkezinde test edilmeye başlanmış durumda. Digit, depoların boşluklarında ve köşelerindeki eşyaları yeni yollarla hareket ettirebiliyor, kavrayabiliyor ve tutabiliyor. Boyutu ve şekli insanlar için tasarlanmış binalar için uygun olan Digit, lojistik faaliyetlerinin geleceğini gösteriyor.
Sequoia, Digit ve Sparrow gibi robotik sistemler için temel motivasyon kaynağı olarak güvenlik gösterilse de Amazon'un bu alandaki sicili pek parlak değil. Bazı raporlar robotlarla birlikte çalışan insanlı depolarda yaralanma olaylarının iki kat daha fazla olduğu gösteriyor. Ancak robotlar sayesinde depo faaliyetlerinin ciddi ölçüde hızlandığı da bir gerçek.Kaynakça https://www.aboutamazon.com/news/operations/amazon-introduces-new-robotics-solutions https://www.engadget.com/amazon-says-its-new-ai-powered-robots-reduce-fulfilment-time-by-25-percent-122517342.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.