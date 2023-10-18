Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Amazon'un yapay zekalı yeni robotları teslimat sürelerini azaltıyor

    E-ticaret devi Amazon, robotik teknolojileri üzerinde çalışmaya devam ediyor. Amazon, yapay zeka destekli yeni robotlarının sipariş karşılama süresini yüzde 25 oranında azalttığını açıkladı.
    Amazon'un yeni robotları teslimat sürelerini azaltıyor Tam Boyutta Gör
    Amazon teslimat sürelerini, güvenliği ve genel operasyonları iyileştirmek için depolarına yeni bir robotik sistem entegre ediyor. Sequoia olarak bilinen yapay zeka destekli teknoloji, ürün bulma ve depolama hızını yüzde 75'e kadar, sipariş karşılama hızını ise yüzde 25'e kadar artırabilir. Sistem Amazon'un Houston merkezli depolarından birinde kullanılmaya başlandı bile. Öte yandan insansı Digit robotu da kullanıma alınıyor

    Amazon, yeni robotlarını kullanıma alıyor

    Amazon'un yeni robotları teslimat sürelerini azaltıyor Tam Boyutta Gör
    Sequoia, ürün kutularını bir ayıklama makinesine taşıyan araçları içeriyor. Sistem, envanteri teslimat için çalışanlara göndermeden önce tanımlamak üzere robotik kollar ve bilgisayar görüşü kullanıyor. Amazon’a göre Sequoia sayesinde kutular, insan çalışanlara bel hizasında getirildiği için yüksek raflara uzanma ihtiyacı da ortadan kaldırılıyor ve bu da dolaylı olarak güvenliği artırıyor. Sequoia’nın bir parçası olan Sparrow adlı yeni robot kolu, kutulardaki envanteri konsolide etmek gibi tekrarlayan görevleri üstleniyor.

    Digit ise boş kutuları taşımak için iki ayaklı bir insansı robotu olarak görev alacak. Agility Robotics firması tarafından üretilen Digit, boş kutuları taşımak için bir teslimat merkezinde test edilmeye başlanmış durumda. Digit, depoların boşluklarında ve köşelerindeki eşyaları yeni yollarla hareket ettirebiliyor, kavrayabiliyor ve tutabiliyor. Boyutu ve şekli insanlar için tasarlanmış binalar için uygun olan Digit, lojistik faaliyetlerinin geleceğini gösteriyor.

    Sequoia, Digit ve Sparrow gibi robotik sistemler için temel motivasyon kaynağı olarak güvenlik gösterilse de Amazon'un bu alandaki sicili pek parlak değil. Bazı raporlar robotlarla birlikte çalışan insanlı depolarda yaralanma olaylarının iki kat daha fazla olduğu gösteriyor. Ancak robotlar sayesinde depo faaliyetlerinin ciddi ölçüde hızlandığı da bir gerçek.

    Kaynakça https://www.aboutamazon.com/news/operations/amazon-introduces-new-robotics-solutions https://www.engadget.com/amazon-says-its-new-ai-powered-robots-reduce-fulfilment-time-by-25-percent-122517342.html
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 2 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

    Profil resmi
    SupremeMasterr 5 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    rölantide motordan gelen ses 2k monitör tavsiyesi debriyaja basmadan frene basmak tyt kimya kaç günde biter tamamen antifiriz koymak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 12
    Redmi Note 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 B12VFK-403TR
    MSI KATANA 17 B12VFK-403TR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız