Amazon'un yapay zekalı yeni robotları teslimat sürelerini azaltıyor

Tam Boyutta Gör Amazon teslimat sürelerini, güvenliği ve genel operasyonları iyileştirmek için depolarına yeni bir robotik sistem entegre ediyor. Sequoia olarak bilinen yapay zeka destekli teknoloji, ürün bulma ve depolama hızını yüzde 75'e kadar, sipariş karşılama hızını ise yüzde 25'e kadar artırabilir. Sistem Amazon'un Houston merkezli depolarından birinde kullanılmaya başlandı bile. Öte yandan insansı Digit robotu da kullanıma alınıyor

Amazon, yeni robotlarını kullanıma alıyor

Tam Boyutta Gör Sequoia, ürün kutularını bir ayıklama makinesine taşıyan araçları içeriyor. Sistem, envanteri teslimat için çalışanlara göndermeden önce tanımlamak üzere robotik kollar ve bilgisayar görüşü kullanıyor. Amazon’a göre Sequoia sayesinde kutular, insan çalışanlara bel hizasında getirildiği için yüksek raflara uzanma ihtiyacı da ortadan kaldırılıyor ve bu da dolaylı olarak güvenliği artırıyor. Sequoia’nın bir parçası olan Sparrow adlı yeni robot kolu, kutulardaki envanteri konsolide etmek gibi tekrarlayan görevleri üstleniyor.

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Digit ise boş kutuları taşımak için iki ayaklı bir insansı robotu olarak görev alacak. Agility Robotics firması tarafından üretilen Digit, boş kutuları taşımak için bir teslimat merkezinde test edilmeye başlanmış durumda. Digit, depoların boşluklarında ve köşelerindeki eşyaları yeni yollarla hareket ettirebiliyor, kavrayabiliyor ve tutabiliyor. Boyutu ve şekli insanlar için tasarlanmış binalar için uygun olan Digit, lojistik faaliyetlerinin geleceğini gösteriyor.

Sequoia, Digit ve Sparrow gibi robotik sistemler için temel motivasyon kaynağı olarak güvenlik gösterilse de Amazon'un bu alandaki sicili pek parlak değil. Bazı raporlar robotlarla birlikte çalışan insanlı depolarda yaralanma olaylarının iki kat daha fazla olduğu gösteriyor. Ancak robotlar sayesinde depo faaliyetlerinin ciddi ölçüde hızlandığı da bir gerçek.

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Amazon'un yeni robotları teslimat sürelerini azaltıyor