Uçuk tedavisinde yeni yöntem: Aktif kömür ile Asiklovir

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Uçuk olarak adlandırılan ve Herpes virüsünün sebebiyet verdiği durum; ''acyclovir'' adlı ilaç ile topikal veya oral kullanımla tedavi edilebiliyor. Ancak asiklovirin böbrek üzerine toksik etkisi bulunuyor ve asiklovir kronik kullanım sonucunda böbrek toksisitesini takriben börek hasarına sebebiyet verebiliyor. Yeni yapılan bir araştırmaya göre asiklovir aktif karbon ile kullanıldığı zaman daha etkili oluyor ve daha az miktarda kullanılabiliyor; böylece böbrek toksisitesinin de azaltılması planlanıyor.
Aktif karbon veya aktif kömürü
Aktif karbon veya aktif kömür olarak adlandırılan maddeler; fiziksel iskeletinde içerdiği küçük porlar sebebiyle, çeşitli toksinleri absorbe edebiliyor. Hatta yapısındaki işlevsellik sebebiyle de evlerimizde kullandığımız su filtrelerinin içerisinde bulunuyor. Aktif karbonun herhangi bir toksisitesi bulunmuyor ve bu nedenle aktif karbon güvenli bir şekilde oral olarak kullanılabiliyor.
Aktif karbonun bu etkilerinden dolayı University of Illinois at Chicago kurumundan bir grup araştırmacı, hem normal hücreleri hem de aktif karbon ile muamele ettikleri çeşitli hücreleri laboratuvar ortamında Herpes simplex 1 ve Herpes simplex 2 virüslerine maruz bıraktı.
Aktif karbon ile muamele edilen hücreler ile muamele görmeyen hücreler karşılaştırıldığında; aktif karbon muamelesi yapılan hücrelerin diğer hücrelere oranla %60 ila %40 oranında daha az herpes enfeksiyonu geliştirdiği gözlemlendi.
Aktif karbon ve asiklovir karışımı fareler üzerinde test edildi
Ekip daha sonra asiklovir ile aktif karbonu karıştırdı ve elde ettikleri karışımı önceden iki Herpes tipiyle de enfekte edilen farelerin genital bölgeleri ile gözlerine uyguladı. Sonuçlara göre asiklovir ile kombine edilmiş aktif karbon bileşimi; tek başına kullanılan asiklovir tedavisine göre hem çok daha hızlı ve etkin bir biçimde iyileşme sağlıyor hem de kullanılacak asiklovir dozunu düşürdüğü için,aynı etki daha az asiklovir dozları ile elde edilebiliyor.
Araştırmacılar aktif kömürün asiklovir moleküllerinin etkisini ve salınımını artırarak etki gösterdiğini düşünüyor.
Ayrıca aktif kömürün yavaş salınımlı ilaç gibi davranıp; tedaviye ek olarak antiviral gibi davrandığı düşünülüyor.
Araştırmacılar elde ettikleri bulgular ile yeni bir ilaç geliştirdi. Oldukça düşük maliyetler ile üretilen kombine ilacın ismi DECON olarak seçildi.
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Araştırma Science Advances dergisinde yayımlandı.
https://newatlas.com/activated-charcoal-acyclovir-herpes-treatment/61060/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle