Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 10 kişi burada

Uçuk tedavisinde yeni yöntem: Aktif kömür ile Asiklovir

Bilim insanları asiklovir ile aktif karbonu karıştırdı ve elde ettikleri karışımı iki Herpes tipiyle de enfekte olan farelere uyguladı. Sonuçlara göre kombine tedavi çok daha etkin tedavi sağlıyor.
1 sa.
354
10
Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Uçuk olarak adlandırılan ve Herpes virüsünün sebebiyet verdiği durum; ''acyclovir'' adlı ilaç ile topikal veya oral kullanımla tedavi edilebiliyor. Ancak asiklovirin böbrek üzerine toksik etkisi bulunuyor ve asiklovir kronik kullanım sonucunda böbrek toksisitesini takriben börek hasarına sebebiyet verebiliyor. Yeni yapılan bir araştırmaya göre asiklovir aktif karbon ile kullanıldığı zaman daha etkili oluyor ve daha az miktarda kullanılabiliyor; böylece böbrek toksisitesinin de azaltılması planlanıyor.
Uçuk tedavisinde yeni yöntem: Aktif kömür ile Asiklovir

Aktif karbon veya aktif kömürü


Aktif karbon veya aktif kömür olarak adlandırılan maddeler; fiziksel iskeletinde içerdiği küçük porlar sebebiyle, çeşitli toksinleri absorbe edebiliyor. Hatta yapısındaki işlevsellik sebebiyle de evlerimizde kullandığımız su filtrelerinin içerisinde bulunuyor. Aktif karbonun herhangi bir toksisitesi bulunmuyor ve bu nedenle aktif karbon güvenli bir şekilde oral olarak kullanılabiliyor.

Aktif karbonun bu etkilerinden dolayı University of Illinois at Chicago kurumundan bir grup araştırmacı, hem normal hücreleri hem de aktif karbon ile muamele ettikleri çeşitli hücreleri laboratuvar ortamında Herpes simplex 1 ve Herpes simplex 2 virüslerine maruz bıraktı.

Aktif karbon ile muamele edilen hücreler ile muamele görmeyen hücreler karşılaştırıldığında; aktif karbon muamelesi yapılan hücrelerin diğer hücrelere oranla %60 ila %40 oranında daha az herpes enfeksiyonu geliştirdiği gözlemlendi.

Aktif karbon ve asiklovir karışımı fareler üzerinde test edildi


Ekip daha sonra asiklovir ile aktif karbonu karıştırdı ve elde ettikleri karışımı önceden iki Herpes tipiyle de enfekte edilen farelerin genital bölgeleri ile gözlerine uyguladı. Sonuçlara göre asiklovir ile kombine edilmiş aktif karbon bileşimi; tek başına kullanılan asiklovir tedavisine göre hem çok daha hızlı ve etkin bir biçimde iyileşme sağlıyor hem de kullanılacak asiklovir dozunu düşürdüğü için,aynı etki daha az asiklovir dozları ile elde edilebiliyor.

Araştırmacılar aktif kömürün asiklovir moleküllerinin etkisini ve salınımını artırarak etki gösterdiğini düşünüyor.

Ayrıca aktif kömürün yavaş salınımlı ilaç gibi davranıp; tedaviye ek olarak antiviral gibi davrandığı düşünülüyor.

Araştırmacılar elde ettikleri bulgular ile yeni bir ilaç geliştirdi. Oldukça düşük maliyetler ile üretilen kombine ilacın ismi DECON olarak seçildi.

Ayrıca Bkz. "İlaç kartuşları içeren yeni beyin implantı geliştirildi"

Araştırma Science Advances dergisinde yayımlandı.


https://newatlas.com/activated-charcoal-acyclovir-herpes-treatment/61060/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Uçuk tedavisinde yeni yöntem: Aktif kömür ile Asiklovir Sonraki Egzersizin depresyon üzerindeki olumlu etkileri araştırılıyor 2 sa. Nokia telefonların güvenlik güncellemeleri bir sene uzatıldı 3 sa. Realme 5’in fiyatı firma yöneticisi tarafından doğrulandı 3 sa. Apple'ın giyilebilir ürün satışları iPad ve Mac satışlarını geride bırakmak üzere 4 sa. Windows Defender AV-Test’ten tam puan almayı başardı 5 sa. Windows 10’un yeni aylık güncellemesiyle tehlikeli solucanlara karşı önlem alındı 5 sa. Huawei’nin katlanabilir Mate X modeli yine ertelendi 6 sa. Saç ekimi mutlu son | 4. ve son video 6 sa. Realtek yeni SSD kontrolcülerini duyurdu 7 sa. CELL 13 Android sürümü ücretsiz hale getirildi 7 sa. Meizu 16s Pro'nun ilk resmi basın görseli yayınlandı 8 sa. Realme, 64MP çözünürlüğündeki kamerasını duyurdu 9 sa. Volkswagen'den üstü açılabilen crossover: T-Roc Cabriolet 10 sa. Şelale ekrana sahip Vivo NEX 3'ün tasarımı açığa çıktı 11 sa. DSLR kameralar da fidye yazılımına maruz kalabilir 11 sa. Wear OS ile çalışan Misfit Vapor X duyuruldu 11 sa. Monster'da Bu Hafta - The Witcher 3: Wild Hunt 12 sa. OnePlus yıl sonuna kadar yeni bir 5G akıllı telefon piyasaya sürecek 12 sa. Samsung yarım saatte tamamen şarj olabilen grafen batarya geliştiriyor 13 sa. Reddit uygulaması otomatik gece modu güncellemesi aldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Intel'in tüm çekirdekleriyle 5 GHz’e yükselen yongası 3DMark’t...
DonanımHaber
FOSİL ÜYELERİ GÖRELİM
DH Forum
Sol Şeritte Arkanıza Dayanan Araç Sahipleri
DH Forum
God of War'un En Zorlandığımız Savaşları
Bölüm Sonu Canavarı
Call of Duty: Modern Warfare 24 Dakikalık Çok Oyunculu Oynanış...
Bölüm Sonu Canavarı
Bir Oyuncu, Resident Evil 4'teki Bela Düşman Chainsaw Guy'ı Sa...
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim