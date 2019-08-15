Uçuk tedavisinde yeni yöntem: Aktif kömür ile Asiklovir

Uçuk olarak adlandırılan ve Herpes virüsünün sebebiyet verdiği durum; ''acyclovir'' adlı ilaç ile topikal veya oral kullanımla tedavi edilebiliyor. Ancak asiklovirin böbrek üzerine toksik etkisi bulunuyor ve asiklovir kronik kullanım sonucunda böbrek toksisitesini takriben börek hasarına sebebiyet verebiliyor. Yeni yapılan bir araştırmaya göre asiklovir aktif karbon ile kullanıldığı zaman daha etkili oluyor ve daha az miktarda kullanılabiliyor; böylece böbrek toksisitesinin de azaltılması planlanıyor.

Aktif karbon veya aktif kömürü

Aktif karbon ve asiklovir karışımı fareler üzerinde test edildi

Ayrıca Bkz.

"İlaç kartuşları içeren yeni beyin implantı geliştirildi"

Science Advances

https://newatlas.com/activated-charcoal-acyclovir-herpes-treatment/61060/

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veyaolarak adlandırılan maddeler;sebebiyle, çeşitliedebiliyor. Hatta yapısındaki işlevsellik sebebiyle de evlerimizde kullandığımız su filtrelerinin içerisinde bulunuyor.Aktif karbonun bu etkilerinden dolayıkurumundan bir grup araştırmacı,Aktif karbon ile muamele edilen hücreler ile muamele görmeyen hücreler karşılaştırıldığında;yapılan hücrelerinoranlageliştirdiği gözlemlendi.Ekip daha sonrailekarıştırdı ve elde ettikleri karışımı önceden iki Herpes tipiyle de enfekte edilenileuyguladı. Sonuçlara görebileşimi;hem de kullanılacakiçin,aynı etki daha az asiklovir dozları ile elde edilebiliyor.Araştırmacılar aktif kömürün asiklovir moleküllerinin etkisini ve salınımını artırarak etki gösterdiğini düşünüyor.Ayrıca aktif kömürünilaç gibi davranıp; tedaviye ek olarak antiviral gibi davrandığı düşünülüyor.Araştırmacılar elde ettikleri bulgular ile yeni bir ilaç geliştirdi.Araştırmadergisinde yayımlandı.