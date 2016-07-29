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Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan: Ortak altyapı kullanımını destekliyoruz

İnternet altyapısı için dev bir işbirliğine giden Vodafone, Turkcell ve Türksat’ın kritik hamlesini değerlendiren Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, bakanlık olarak girişimi desteklediklerini açıkladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan: Ortak altyapı kullanımını destekliyoruz
Bildiğiniz gibi kısa süre önce gerçekleştirilen sürpriz bir anlaşmayla fiber altyapıda Türk Telekom’un tekeline karşı ortak hareket etme kararı alan Turkcell, Vodafone ve Türksat, "serbest alt yapı için ortak alt yapı şirketi" sloganıyla yeni bir şirket kurduklarını açıkladılar. Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER)’nin de yer aldığı oluşuma ilk desteklerden biri Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’dan geldi.
Konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan Arslan teknoloji devlerinin ayrı ayrı internet altyapısı götürmelerinin yaklaşık 16.5 milyar dolar yatırım gerektirdiğini, imzalanan anlaşmayla 3.9 milyar dolar yatırımın şu an için yeterli olacağını dile getirdi. Ayrıca tekrarlanan yatırımların önüne geçileceğinin altını çizen Arslan böylelikle ülkenin her yerine yüksek hızlı ve uygun fiyatlı internetin daha sağlıklı bir şekilde ulaştırılacağını ifade etti.
Fiber altyapının tam kapasiteyle kullanılmasını sağlayacak ortaklığın 4.5G teknolojisi için de büyük önem taşıdığını sözlerine ekleyen bakan, gelecekte mobil iletişimde bağlantı hızlarının artacağını ve baz istasyonlarına erişim için daha güçlü fiber altyapının temellerinin şimdiden atılması gerektiğini belirtti. Ortak Altyapı Şirketi’nin kullanıcıların en çok şikayetçi oldukları Adil Kullanım Kotası’na (AKK) nasıl bir yaklaşım sergileyeceği merak edilirken, düşen yatırım maliyetlerinin internet paket fiyatlarına da paralel şekilde yansıması düşünülüyor.

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ozkn_s 3 yıl en beğenilen
Bakan kısaca demiş ki
Kendi aranızda ne halt ediyorsanız edin.
Biz bakanlık olarak tüm gücümüzle ve
büyük bir konsantrasyonla trene bakacaz.
1 Yanıt Yanıtla +43
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VeZiLay 3 yıl
Ne yapmasını bekliyorsun ki özel şirket bunlar devletin zorlaması mümkün olmaz zaten şirket ortak altyapıya girme yada girmeme kararını kendi alır.
Ayrıca hakaret mesajın umarın gerekli karşılığı alır.
Zaten bir mecburiyet koyarsa bundan önce özel şirket tarafından yatırım olarak yapılan milyarlarca doları özel şirkete ödemek zorunda kalır.
Ne yapmasını bekliyorsun ki özel şirket bunlar devletin zorlaması mümkün olmaz zaten şirket ortak altyapıya girme yada girmeme kararını kendi alır.Ayrıca...
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wolf silver 3 yıl
Kardeşim sen BAKANsin BAKAN. Sadece işin BAKmasiyla ilgileniyorsunuz. Türk Telekoma git böyle böyle istiyoruz diye. Böylede olacak diye söyleyeceksiniz.Yumruğunuzu masaya vurun. Gerekirse devlette yardım edecek diye söyleyeceksin. Burada kullanıcılari düşüneceksiniz sayın bakan. O bakanlık süs niyetine değildir. Bence şu ülkede en gereksiz bakanlık iletişim bakanlığıdir. Hiç bir yaptırım göremedim. İnternet deseniz, konuşma deseniz bunlara verdiğimiz paralar ortada. Ama hala hizmet göremedik. Hala operatörler bizi...
Turkcell türk Telekom vodafone istediği gibi at koşturur. Kullanıcıdan haksız yere mağdur eder para alırlar. Bunların şikayetleride ortada ama hiç bir yaptırımla karşılaşmazlar.. Valla helal olsun bizim operatörler iyi yere dükkan açmışlar!!!
Kardeşim sen BAKANsin BAKAN. Sadece işin BAKmasiyla ilgileniyorsunuz. Türk Telekoma git böyle böyle istiyoruz diye. Böylede olacak diye söyleyeceksiniz.Yumruğun...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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e_capkan 2 yıl
vodafone fibermax sol altyapısını kullanıyormuş.
oaş nin sonucu sanırım bu olay.
dsmartta sol fiber altyapısı üzerinden hizmet veriyor ayrıca.
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apodur 3 yıl
"çöp"
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DH Misafiri 3 yıl
trk telekom satttıktan sonra bakan ne yapsın takarlarmı. pehh
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greenk 3 yıl
Ortalıkta fiber kablo döşendiği yok gelmişler fibernet, 4.5 g faso fiso.
Bir de adil kullanım kotası (AKK) gibi tezat bir durum var. Adil isminin geçmesi ne kadar da adil bir düzen olmadığını gösteriyor.
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wolf silver 3 yıl
Kardeşim sen BAKANsin BAKAN. Sadece işin BAKmasiyla ilgileniyorsunuz. Türk Telekoma git böyle böyle istiyoruz diye. Böylede olacak diye söyleyeceksiniz.Yumruğunuzu masaya vurun. Gerekirse devlette yardım edecek diye söyleyeceksin. Burada kullanıcılari düşüneceksiniz sayın bakan. O bakanlık süs niyetine değildir. Bence şu ülkede en gereksiz bakanlık iletişim bakanlığıdir. Hiç bir yaptırım göremedim. İnternet deseniz, konuşma deseniz bunlara verdiğimiz paralar ortada. Ama hala hizmet göremedik. Hala operatörler bizi...
Turkcell türk Telekom vodafone istediği gibi at koşturur. Kullanıcıdan haksız yere mağdur eder para alırlar. Bunların şikayetleride ortada ama hiç bir yaptırımla karşılaşmazlar.. Valla helal olsun bizim operatörler iyi yere dükkan açmışlar!!!
1 Yanıt Yanıtla +14
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SeKSandDoRT 3 yıl wolf silver
wolf silver

Kardeşim sen BAKANsin BAKAN. Sadece işin BAKmasiyla ilgileniyorsunuz. Türk Telekoma git böyle böyle istiyoruz diye. Böylede olacak diye söyleyeceksiniz.Yumruğunuzu masaya vurun. Gerekirse devlette yardım edecek diye söyleyeceksin. Burada kullanıcılari düşüneceksiniz sayın bakan. O bakanlık süs niyetine değildir. Bence şu ülkede en gereksiz bakanlık iletişim bakanlığıdir. Hiç bir yaptırım göremedim. İnternet deseniz, konuşma deseniz bunlara verdiğimiz paralar ortada. Ama hala hizmet göremedik. Hala operatörler bizi...



Turkcell türk Telekom vodafone istediği gibi at koşturur. Kullanıcıdan haksız yere mağdur eder para alırlar. Bunların şikayetleride ortada ama hiç bir yaptırımla karşılaşmazlar.. Valla helal olsun bizim operatörler iyi yere dükkan açmışlar!!!


Öyle bir bakanlık yok usta


ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

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Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü.
Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü.
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü.
Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü.
Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü.
Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü.
Haberleşme Genel Müdürlüğü.
Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü.
Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü.
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü.
Denetim Hizmetleri Başkanlığı.
Strateji Geliştirme Başkanlığı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı.
Hukuk Müşavirliği.
Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı.
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.
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Bölge Müdürlükleri

Sürekli Kurullar / Bağlı Kuruluşlar

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Karayolları Genel Müdürlüğü

İlgili Kuruluşlar

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Ptt Genel Müdürlüğü
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TMKTDGM | Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

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Türkiye Gemi Sanayi A.Ş.
Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlüğü
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mcrew 3 yıl
Destegi birak engellemesinler yeter
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positiveboy 3 yıl
Türk Telekomsuz becerebileceklerini sanmıyorum. 20 gün vodafone dan internet bekledim yarım mbit internet verdiler. Türk Telekom başvurduğum gün içinde internetimi açtı. Her ne kadar sevmesemde Türk Telekomun tekelinde devam eden bir internet sektörü var ve o olmadan bu girişimler sonuçsuz kalır.
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zdniz 3 yıl
Hizmet için diğil türk telekomdan nasıl parayı kendimize cevirip çeplerimizi doldurabiliriz hesabı güden. Kullancıyı ilgilendiren taraf ise parayı veren düdügü çalar. Zaten Akk denen olayın aslı ise hatların kaldırmadığı diğil yurt dışı çıkışlarıyla alakalı bir durum şöle şimdi yurd dışına giden her veri için para ödüyorlar ne kadar az veri giderse o kadar az veri parası öderler sonuç olarak bu akk hiç bir zaman kalkımıçak esnetilirmi belki hiç sanmıyorum ama derler 20 lira daha ver 50 gb daha verelim. Sonrada deriz türk şirketleri neden gelişemiyor türk malı kullanalım destek olalım. Neye destek oluçaksın onlar bizimi düşünüyor veya devlet bizimi düşünüyor herkes kasasını doldurma derdinde...
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VeZiLay 3 yıl
Ne yapmasını bekliyorsun ki özel şirket bunlar devletin zorlaması mümkün olmaz zaten şirket ortak altyapıya girme yada girmeme kararını kendi alır.
Ayrıca hakaret mesajın umarın gerekli karşılığı alır.
Zaten bir mecburiyet koyarsa bundan önce özel şirket tarafından yatırım olarak yapılan milyarlarca doları özel şirkete ödemek zorunda kalır.
Yanıtla +24
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ozkn_s 3 yıl en beğenilen
Bakan kısaca demiş ki
Kendi aranızda ne halt ediyorsanız edin.
Biz bakanlık olarak tüm gücümüzle ve
büyük bir konsantrasyonla trene bakacaz.
1 Yanıt Yanıtla +43
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adil kullanım kotası, fiber ve
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