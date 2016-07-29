Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan: Ortak altyapı kullanımını destekliyoruz

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’dan geldi. Bildiğiniz gibi kısa süre önce gerçekleştirilen sürpriz bir anlaşmayla fiber altyapıda Türk Telekom’un tekeline karşı ortak hareket etme kararı alan Turkcell, Vodafone ve Türksat, "serbest alt yapı için ortak alt yapı şirketi" sloganıyla yeni bir şirket kurduklarını açıkladılar. Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER)’nin de yer aldığı oluşuma ilk desteklerden biri’dan geldi.

Konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan Arslan teknoloji devlerinin ayrı ayrı internet altyapısı götürmelerinin yaklaşık 16.5 milyar dolar yatırım gerektirdiğini, imzalanan anlaşmayla 3.9 milyar dolar yatırımın şu an için yeterli olacağını dile getirdi. Ayrıca tekrarlanan yatırımların önüne geçileceğinin altını çizen Arslan böylelikle ülkenin her yerine yüksek hızlı ve uygun fiyatlı internetin daha sağlıklı bir şekilde ulaştırılacağını ifade etti.

Fiber altyapının tam kapasiteyle kullanılmasını sağlayacak ortaklığın 4.5G teknolojisi için de büyük önem taşıdığını sözlerine ekleyen bakan, gelecekte mobil iletişimde bağlantı hızlarının artacağını ve baz istasyonlarına erişim için daha güçlü fiber altyapının temellerinin şimdiden atılması gerektiğini belirtti. Ortak Altyapı Şirketi’nin kullanıcıların en çok şikayetçi oldukları Adil Kullanım Kotası’na (AKK) nasıl bir yaklaşım sergileyeceği merak edilirken, düşen yatırım maliyetlerinin internet paket fiyatlarına da paralel şekilde yansıması düşünülüyor.