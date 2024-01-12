İddialı hedef: Türkiye’nin fiber altyapı uzunluğu bu yıl 600 bin kilometre olacak

Tam Boyutta Gör Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 2024-2028 Dönemi Stratejik Plan Taslağı'nı açıkladı. Yeni taslakta 5 yıllık dönemde genişbant altyapı ve kullanımının yaygınlaştırılması, yeni teknolojilerin ve yerli üretimin teşviki, iletişim sistemlerinin, altyapı güvenliğinin ve ulusal siber güvenliğin sağlanması, rekabetin geliştirilmesi ve tüketici haklarının güçlendirilmesi öngörülüyor. Hedeflerden birisi de fiber altyapı uzunluğunun artırılması.

Yüzde 37’lik bir atış öngörülüyor

Yapılan plana göre fiber altyapı uzunluğunun bu yıl 600 bin kilometreye, 2028 yılına kadar da 850 bin kilometreye çıkarılması hedefleniyor. Fiberin toplam sabit genişbanttaki payının 2024'te yüzde 35'e ulaştırılması, mobil genişbant penetrasyon oranının yüzde 90'a çıkarılması öngörülüyor.

Türkiye’de halihazırda bulunan fiber altyapı uzunluğu ise 435 bin kilometre. Dolayısıyla 1 yılda yüzde 37’lik bir atış hedefleniyor. Bu özellikle geçmiş yıllardaki büyümeleri dikkate aldığımızda oldukça iddialı bir hedef gibi görünüyor. Neden mi? Son birkaç yıldaki fiber altyapı uzunlukları şu şekilde gerçekleşti.

2020 : 331 bin kilometre

: 331 bin kilometre 2021 : 353 bin kilometre

: 353 bin kilometre 2022 : 403 bin kilometre

: 403 bin kilometre 2023 : 435 bin kilometre

: 435 bin kilometre 2024*: 600 bin kilometre (tahmin)

Dolayısıyla plana uyulursa fiber altyapı uzunluğu büyümesinde ve kapsamasında bir rekor kırılabilir. Ek olarak bu yıl haberleşme teknolojilerinde yerli üretime, AR-GE'ye ve teknoloji geliştirmeye odaklanılması bekleniyor.

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