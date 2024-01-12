Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İddialı hedef: Türkiye’nin fiber altyapı uzunluğu bu yıl 600 bin kilometre olacak

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 2024-2028 Dönemi Stratejik Plan Taslağı'nı hazırladı. Yeni taslakta bu yıl ulaşılması hedeflenen fiber altyapı uzunluğu da açıklandı.
    Türkiye’nin fiber altyapı uzunluğu 2024’te 600 bin km olacak Tam Boyutta Gör
    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 2024-2028 Dönemi Stratejik Plan Taslağı'nı açıkladı. Yeni taslakta 5 yıllık dönemde genişbant altyapı ve kullanımının yaygınlaştırılması, yeni teknolojilerin ve yerli üretimin teşviki, iletişim sistemlerinin, altyapı güvenliğinin ve ulusal siber güvenliğin sağlanması, rekabetin geliştirilmesi ve tüketici haklarının güçlendirilmesi öngörülüyor. Hedeflerden birisi de fiber altyapı uzunluğunun artırılması.

    Yüzde 37’lik bir atış öngörülüyor

    Yapılan plana göre fiber altyapı uzunluğunun bu yıl 600 bin kilometreye, 2028 yılına kadar da 850 bin kilometreye çıkarılması hedefleniyor. Fiberin toplam sabit genişbanttaki payının 2024'te yüzde 35'e ulaştırılması, mobil genişbant penetrasyon oranının yüzde 90'a çıkarılması öngörülüyor.

    Türkiye’de halihazırda bulunan fiber altyapı uzunluğu ise 435 bin kilometre. Dolayısıyla 1 yılda yüzde 37’lik bir atış hedefleniyor. Bu özellikle geçmiş yıllardaki büyümeleri dikkate aldığımızda oldukça iddialı bir hedef gibi görünüyor. Neden mi? Son birkaç yıldaki fiber altyapı uzunlukları şu şekilde gerçekleşti.

    • 2020: 331 bin kilometre
    • 2021: 353 bin kilometre
    • 2022: 403 bin kilometre
    • 2023: 435 bin kilometre
    • 2024*: 600 bin kilometre (tahmin)

    Dolayısıyla plana uyulursa fiber altyapı uzunluğu büyümesinde ve kapsamasında bir rekor kırılabilir. Ek olarak bu yıl haberleşme teknolojilerinde yerli üretime, AR-GE'ye ve teknoloji geliştirmeye odaklanılması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turkiyenin-fiber-altyapi-uzunlugu-bu-yil-600-bin-kilometreye-cikarilacak/3106880 https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/media/rv2druif/turk_telekom_surdurulebilirlik_raporu_2020.pdf https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turk-telekom-yuzde-90-fiberlesme-hedefine-yil-bitmeden-ulasti/2459190 https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/media/3a5f35ae/2022-faaliyet-raporu.pdf https://medya.turktelekom.com.tr/turkiye-yuzyilina-400-bin-kilometreyi-asan-fiber-altyapimizla-giriyoruz
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 2 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mitsubishi colt kronik sorunları just cause 4 türkçe yama icloud yıllık satın alma kader bağı ne demek pomem forum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Mobile Spark 10 Pro
    Tecno Mobile Spark 10 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-58
    Acer Aspire 3 A315-58
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    MUZISYEN-BRIGHT
    MUZISYEN-BRIGHT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız