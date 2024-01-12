İddialı hedef: Türkiye’nin fiber altyapı uzunluğu bu yıl 600 bin kilometre olacak

Yüzde 37’lik bir atış öngörülüyor
Yapılan plana göre fiber altyapı uzunluğunun bu yıl 600 bin kilometreye, 2028 yılına kadar da 850 bin kilometreye çıkarılması hedefleniyor. Fiberin toplam sabit genişbanttaki payının 2024'te yüzde 35'e ulaştırılması, mobil genişbant penetrasyon oranının yüzde 90'a çıkarılması öngörülüyor.
Türkiye’de halihazırda bulunan fiber altyapı uzunluğu ise 435 bin kilometre. Dolayısıyla 1 yılda yüzde 37’lik bir atış hedefleniyor. Bu özellikle geçmiş yıllardaki büyümeleri dikkate aldığımızda oldukça iddialı bir hedef gibi görünüyor. Neden mi? Son birkaç yıldaki fiber altyapı uzunlukları şu şekilde gerçekleşti.
- 2020: 331 bin kilometre
- 2021: 353 bin kilometre
- 2022: 403 bin kilometre
- 2023: 435 bin kilometre
- 2024*: 600 bin kilometre (tahmin)
Dolayısıyla plana uyulursa fiber altyapı uzunluğu büyümesinde ve kapsamasında bir rekor kırılabilir. Ek olarak bu yıl haberleşme teknolojilerinde yerli üretime, AR-GE'ye ve teknoloji geliştirmeye odaklanılması bekleniyor.Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turkiyenin-fiber-altyapi-uzunlugu-bu-yil-600-bin-kilometreye-cikarilacak/3106880 https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/media/rv2druif/turk_telekom_surdurulebilirlik_raporu_2020.pdf https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turk-telekom-yuzde-90-fiberlesme-hedefine-yil-bitmeden-ulasti/2459190 https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/media/3a5f35ae/2022-faaliyet-raporu.pdf https://medya.turktelekom.com.tr/turkiye-yuzyilina-400-bin-kilometreyi-asan-fiber-altyapimizla-giriyoruz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.