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    2024'te trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 2.6 milyona yaklaştı

    Geçen yıl sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların ortalama yaşı 14,3 olarak kayıtlara geçerken dizel yakıtlı araçların hala toplam araç parkında söz sahibi olduğu görülüyor.
    2024'te trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 2.6 milyona yaklaştı Tam Boyutta Gör
    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayı ve 2024 yılına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Geçen yıl, 2023'e kıyasla trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 13,5 artarak 2 milyon 598 bin 816, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 15,6 yükselerek 36 bin 657 oldu. Böylece 2024'te trafikteki taşıt sayısında 2 milyon 562 bin 159 artış gerçekleşti.

    Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 14 bin 830 otomobilin yüzde 60,8'inin benzin, yüzde 16,7'sinin hibrit, yüzde 11,3'ünün dizel, yüzde 10,2'sinin elektrikli, 1'inin LPG'li olduğu görüldü.

    Aralık 2024 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 232 bin 458 otomobilin ise yüzde 34,1'inin dizel, yüzde 31,9'unun LPG, yüzde 30,2'sinin benzin, yüzde 2,4'ünün hibrit ve yüzde 1,1'inin elektrikli olduğu tespit edildi.

    Geçen yıl trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 33,1'inin 1300 ve altı, yüzde 22,3'ünün 1401-1500, yüzde 15,1'inin 1301-1400, yüzde 12,4'ünün 1501-1600, yüzde 6,3'ünün 1601-2000, yüzde 0,6'sının 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu belirlendi.

    Geçen yıl sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların ortalama yaşı 14,3, devri yapılan taşıtların ortalama yaşı 12,2 olarak hesaplandı.

    2024 sonunda trafiğe kayıtlı taşıt sayısı ise 31 milyon 301 bin 389 oldu. Bu araçların yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 20'sini motosiklet, yüzde 15'ini kamyonet, yüzde 7,2'sini traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

    Aralık ayı verileri

    2024'te trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 2.6 milyona yaklaştı Tam Boyutta Gör
    Geçen ay trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 238 bin 993 olarak belirlendi. Bu taşıtların yüzde 45,5'inin otomobil, yüzde 39,6'sının motosiklet, yüzde 9'unun kamyonet, yüzde 3'ünün traktör, yüzde 1,7'sinin kamyon, yüzde 0,8'inin minibüs, yüzde 0,3'ünün otobüs ve yüzde 0,1'inin de özel amaçlı taşıtlar olduğu belirlendi.

    Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı aralıkta bir önceki aya göre yüzde 26,5 arttı. Söz konusu ayda taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 79,8, kamyon yüzde 44,8, motosiklette yüzde 28,6, otomobilde yüzde 28,2, minibüste yüzde 25,3, traktörde yüzde 22,5 ve kamyonette yüzde 10,1 ve otobüs yüzde 5,9 arttı.

    Geçen ay trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yıllık bazda ise yüzde 19,9 yükseldi. Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 101,9, kamyonda yüzde 69, motosiklette yüzde 23,9, otomobilde yüzde 20,6, otobüste yüzde 18,9, kamyonette yüzde 11,3 artarken. traktörde yüzde 21,6 ve özel amaçlı taşıtta yüzde 1,7 azaldı.

    Söz konusu ayda 985 bin 633 taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtların yüzde 68,4'ünü otomobil, yüzde 15,5'ini kamyonet, yüzde 7,3'ünü motosiklet, yüzde 3,9'unu traktör, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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