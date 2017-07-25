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DefenceNews 2017 Top 100 listesini yayınladı

Dünyanın en prestijli savunma sanayii Top 100 şirket listesi olarak kabul edilen DefenceNews'in Top 100 2017 listesi yayınlandı. Listede 3 Türk şirketi de bulunuyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,1b
1
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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DefenceNews tarafından her yıl yayınlanan ve dünyanın en prestijli savunma sanayii top 100 listesi olarak kabul edilen listenin 2017 yılı için hazırlanan hali yayınlandı. 2017 listesinde 3 Türk firması dünyanın en büyük 100 savunma sanayii firması arasında yer aldı.
Listedeki ilk 10 şirketin 6'sının Amerika Birleşik Devletlerinden olması dikkati çekerken, diğer 4  şirket sırada ise Birleşik Krallık, Hollanda, İtalya ve Fransa yer aldı.
2016 yılında 58. sırada yer alan ASELSAN 2017 için hazırlanan listede 57.sıraya yükseldi. Listedeki en büyük Türk şirketi ASELSAN olurken, ASELSAN'ı TUSAŞ takip etti. TUSAŞ 2016 yılında 72. sıradayken 2017 listesinde 61. sırada yer buldu.
Bir diğer Türk savunma sanayii şirketi ROKETSAN ise ilk defa girdiği listede 98. sırada yer buldu.  

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