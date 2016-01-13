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Ülkemizde Drone ve İHA kullanımı için kayıt zorunluluğu getiren genelge yayımlandı

Drone ve İHA'ların kullanımı günden güne artarken bir çok ülke ileride doğabilecek olumsuzluklara karşı önlem almaya başladı. Ülkemizdeki Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden de benzer bir hamle geldi
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Ülkemizde Drone ve İHA kullanımı için kayıt zorunluluğu getiren genelge yayımlandı
 
Drone ve İnsansız Hava Araçlarının (İHA) kullanımı son yıllarda önemli ölçüde arttı. Bu ürünlerin kullanım alanlarının genişlemesi ve maliyetin düşmesi bir çok kişinin erişmesinde önemli olurken bazı kötü niyetli kişiler için de yeni fırsatlar ortaya çıktı. Dünya genelinde drone kullanımının yoğun olduğu ülkelere baktığımızda ise hükumetlerin art niyetli kişilere karşı önlem aldığını görüyoruz.
Ülkemizdeki Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'de bu alandaki hızlı teknolojik gelişime ayak uydurarak önemli bir genelge yayımladı. Genelgeye göre artık İHA ve Drone sahiplerinin bu ürünleri uçurmak için kayıt işlemi yapması gerekecek. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından hazırlanan belgeye göre İHA'nın ağırlığı 25 kilogramı geçerse kayıt işleminden farklı olarak bir de tescil işlemi gerekecek. Eğer ağırlık 25 kg altındaysa yalnızca kayıt yaptırılarak İHA uçurulabilecek.
Kayıt için gerekli en düşük ağırlık ise henüz belirlenmemiş gibi görünüyor. Çok küçük boyutlarda ve yalnızca kapalı alanlarda uçurulabilen, ağırlığı 500 gram seviyesinden düşük olan Drone'lar için kayıt gerekmeyebilir. Talimatın tam haliyle yayınlanmasının ardından bu konudaki detayları yine sizlerle paylaşacağız.
Müdürlüğün oluşturduğu İHA Çalışma Grubu'nun yaklaşık 6 aydır bu konudaki çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Ülkemizde bu konuyla alakalı istekleri, oluşabilecek riskleri ve uluslararası alandaki benzer çalışmaları göz önüne alan kurumun kararları şimdilik genelge olarak yayımlandı. Talimatın ise bu ay sonunda yayımlanması bekleniyor. Bununla birlikte başlayan süreçte daha önce İHA sahibi olan kişilerin de uçuş için kayıt yaptırması gerekecek.
Ülkemizde Drone ve İHA kullanımı için kayıt zorunluluğu getiren genelge yayımlandı
 
Drone ve İHA'ların elektronik bir sistemle kayıt altına alınacağı belirtilirken, bu sayede herhangi bir olumsuz durumda drone sahipleri tespit edilebilecek. Kayıtsız uçuşlarda ise emniyet birimlerinin uçuşu sonlandırma ve drone'a el koyma yetkisi bulunacak. SHGM ise gerekli gördüğü durumlarda kayıtsız uçuş yapanlara ceza kesebilecek.
Kayıt ile birlikte her İHA özel bir kimlik numarasına sahip olacak. Gerekli durumlarda ise bu kimliği kaydettiren şahısa ait bilgiler de güvenlik güçleriyle paylaşılabilecek. Ayrıca Genel müdürlük kararla birlikte kullanıcıların olumsuz etkilenmesini istemediklerini ve  Türkiye'de bu konudaki imalat çalışmalarının da devam etmesi gerektiğini belirtiyor. Bununla alakalı olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği yapan Sivil Havacılık Müdürlüğü amatör havacılığın desteklenmesi ve geliştirilmesi için teşvik yöntemlerini araştırıyor. Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu ile birlikte de benzer bir işbirliği yapıldığı ve amatör amaçlı İHA uçuşlarının teşvik edileceği belirtiliyor.
Bugüne kadar ülkemizde 25 kg altındaki İHA sayısının 4 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.  

http://www.hurriyet.com.tr/sivil-havacilik-drone-ve-ihalari-kayit-altina-aliyor-40039884 Yorum Yaz
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tuilde 3 yıl en beğenilen
utanmadan kayit ucretide isterler
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Havya Makinesi 3 yıl
neresi iyi haber Allah aşkına?

sistem ABD deki gibi olacaksa eyvallah! Ama bizim devlet bedava iş yaparmı? ordan oraya yollayacaklar, şunu yatır bunu yatır yıllık ücreti cart curt gene paramızı alacaklar. şahsen kimsenin böyle durumda kayıt yaptıracağını düşünmüyorum. ülkede polis ve zabıtanın durumu belli. drone görseler benide çek benide çek diyecek kıvamdalar. telaşa gerek yok.

okumaya başladım ve kafadan 50 lira

'a) Klinik muayene,
b) Arteriel kan basıncı,
c) Tam idrar tahlili,
ç) Tam kan sayımı,
d) Görme kabiliyeti,
e) İşitme kabiliyeti.
'

egitim verilecek diyor. kim verecek egitimi mubarek. ehliyet kursu gibi iha kursumu acacan? abd de suan kayit ucretsiz. bu aydan sonra kayit sadece 5 lira. ve iha ya plak averiliyor. olay bu kadar. amerikada iha kullanan kisilerle konusmustum onlarda durumdan memnun. fakat bize gecirecekler.
neresi iyi haber Allah aşkına?sistem ABD deki gibi olacaksa eyvallah! Ama bizim devlet bedava iş yaparmı? ordan oraya yollayacaklar, şunu yatır bunu...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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OverClocK1ng 3 yıl
Orijinalden alıntı: FaLCoN-61
Yerinde bir hamle. Ama kayıt için para istemezlerse iyi olur.

Hiç aklınız alıyor mu? Devlete para lazım. Ota bka para isteyecekler. Tabi ki ona da isteyecekler. Sırf para lazım diye herkesin ehliyetini 100 küsür liraya yenilemek isteyip de çok tepki gelince sonra 15 liraya düşüren devlet mi para istemeyecek.
Hele şimdi asgari ücret 1300 lira oldu ya. Gör sen her şeye gelecek zammı, ek vergileri. Alkol, sigara bile anında zam yedi. Araba sigortaları 3 kat arttı. Sebzeler 2 ye katladı. Ama ona oy verenlere soracak olursan, ülkede acaaaaaayip istikrar var.
Orijinalden alıntı: FaLCoN-61Yerinde bir hamle. Ama kayıt için para istemezlerse iyi olur.Hiç aklınız alıyor mu? Devlete para lazım. Ota bka pa...
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gs09gs09 3 yıl
kayıt için para istemiyolarsa sıkıntı yok bu cihazları hava alanlarına sokanlar var ciddi kazalara sebeb olabilirler ve askeri bölgeleri görüntüleyenlerde var bir çok drone çok yüksek mesafeden yeri net çekebiliyor ve kumandayı takip olayıda var :D bunlar hep sıkıntı bir askeri araca kumandayı atsanız izle deseniz 1 saate kadar size canlı yayın aktarabilir buda vatan haini terörist itlerin yoldan geçiş halinde patlamalara güzergah takiplerine vs her şeye yarayabilir yoksa sen sokakları organizasyonları havadan çekmişin kime ne askeri sivil ve ülke güvenliğini tehdit edebiliyor bu tür cihazlar o kadar küçükleri varki soru bile çalınabilir bunlarla :D benim aklıma çok çok şeyler gelioda hepsini yazmaya gerek yok bomba bağlayıp patlatada bilirler bu kadar şey varken ülkenin durumuda belliyken bence kayıt altına alınması mantıklı ama ücretli olursa söverim :D
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gkon 3 yıl
Hayatımda gördüğüm en saçma şeylerden. Bizim devlet yetkililerinin vizyonları bu aletleri değerlendirip bir karar almaya yetmez. Safi para tuzağı.
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DH Misafiri 3 yıl
OverClocK1ng
FaLCoN-61Yerinde bir hamle. Ama kayıt için para istemezlerse iyi olur.
Hiç aklınız alıyor mu? Devlete para lazım. Ota bka para isteyecekler. Tabi ki ona da isteyecekler. Sırf para lazım diye herkesin ehliyetini 100 küsür liraya yenilemek isteyip de çok tepki gelince sonra 15 liraya düşüren devlet mi para istemeyecek.Hele şimdi asgari ücret 1300 lira oldu ya. Gör sen her şeye gelecek zammı, ek vergileri. Alkol, sigara bile anında zam yedi. Araba sigortaları 3 kat arttı. Sebzeler 2 ye katladı. Ama ona oy verenlere soracak olursan, ülkede acaaaaaayip istikrar var.

neyseki diğreleri gelmemiş onlar daha fazla verecekti askeri ücreti. yırttık desene. arkadaş hangi gözlüklerle bakıyorsunuz şu dünyaya çözemedim gitti
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DH Misafiri 3 yıl
Çok fazla tırsmayın arkadaşlar oto pilot özelliği pc ile yönlendirilmiyorsa 25 kg altı 400metre sınırını aşmayarak uçurun gitsin.
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doctor_bey 3 yıl
İşte bunlar hep para
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kadirirdem 3 yıl
çok iyi olmuş hırsız vs lere karşı iyi önlem....
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OverClocK1ng 3 yıl
Orijinalden alıntı: FaLCoN-61
Yerinde bir hamle. Ama kayıt için para istemezlerse iyi olur.

Hiç aklınız alıyor mu? Devlete para lazım. Ota bka para isteyecekler. Tabi ki ona da isteyecekler. Sırf para lazım diye herkesin ehliyetini 100 küsür liraya yenilemek isteyip de çok tepki gelince sonra 15 liraya düşüren devlet mi para istemeyecek.
Hele şimdi asgari ücret 1300 lira oldu ya. Gör sen her şeye gelecek zammı, ek vergileri. Alkol, sigara bile anında zam yedi. Araba sigortaları 3 kat arttı. Sebzeler 2 ye katladı. Ama ona oy verenlere soracak olursan, ülkede acaaaaaayip istikrar var.
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Nike 3 yıl
Yayınlasa ne olur bu ülkede hesapta yasa da çıkıyor ama denetleyen uygulayan mı var?
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Havya Makinesi 3 yıl
neresi iyi haber Allah aşkına?

sistem ABD deki gibi olacaksa eyvallah! Ama bizim devlet bedava iş yaparmı? ordan oraya yollayacaklar, şunu yatır bunu yatır yıllık ücreti cart curt gene paramızı alacaklar. şahsen kimsenin böyle durumda kayıt yaptıracağını düşünmüyorum. ülkede polis ve zabıtanın durumu belli. drone görseler benide çek benide çek diyecek kıvamdalar. telaşa gerek yok.

okumaya başladım ve kafadan 50 lira

'a) Klinik muayene,
b) Arteriel kan basıncı,
c) Tam idrar tahlili,
ç) Tam kan sayımı,
d) Görme kabiliyeti,
e) İşitme kabiliyeti.
'

egitim verilecek diyor. kim verecek egitimi mubarek. ehliyet kursu gibi iha kursumu acacan? abd de suan kayit ucretsiz. bu aydan sonra kayit sadece 5 lira. ve iha ya plak averiliyor. olay bu kadar. amerikada iha kullanan kisilerle konusmustum onlarda durumdan memnun. fakat bize gecirecekler.
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senginfb 3 yıl
Ataturk havalimaninin dibinde ucuranlarin yuzunden oldu bunlarin hepsi.
Onlar baslatti ve hizlandirdi bu konuyu...
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unflattering 3 yıl
Olması gereken bir tedbir. Sonuçta herkes dostumuz değil.
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