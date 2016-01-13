Ülkemizde Drone ve İHA kullanımı için kayıt zorunluluğu getiren genelge yayımlandı

Drone ve İnsansız Hava Araçlarının (İHA) kullanımı son yıllarda önemli ölçüde arttı. Bu ürünlerin kullanım alanlarının genişlemesi ve maliyetin düşmesi bir çok kişinin erişmesinde önemli olurken bazı kötü niyetli kişiler için de yeni fırsatlar ortaya çıktı. Dünya genelinde drone kullanımının yoğun olduğu ülkelere baktığımızda ise hükumetlerin art niyetli kişilere karşı önlem aldığını görüyoruz.

Ülkemizdeki Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'de bu alandaki hızlı teknolojik gelişime ayak uydurarak önemli bir genelge yayımladı. Genelgeye göre artık İHA ve Drone sahiplerinin bu ürünleri uçurmak için kayıt işlemi yapması gerekecek. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından hazırlanan belgeye göre İHA'nın ağırlığı 25 kilogramı geçerse kayıt işleminden farklı olarak bir de tescil işlemi gerekecek. Eğer ağırlık 25 kg altındaysa yalnızca kayıt yaptırılarak İHA uçurulabilecek.

Kayıt için gerekli en düşük ağırlık ise henüz belirlenmemiş gibi görünüyor. Çok küçük boyutlarda ve yalnızca kapalı alanlarda uçurulabilen, ağırlığı 500 gram seviyesinden düşük olan Drone'lar için kayıt gerekmeyebilir. Talimatın tam haliyle yayınlanmasının ardından bu konudaki detayları yine sizlerle paylaşacağız.

Müdürlüğün oluşturduğu İHA Çalışma Grubu'nun yaklaşık 6 aydır bu konudaki çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Ülkemizde bu konuyla alakalı istekleri, oluşabilecek riskleri ve uluslararası alandaki benzer çalışmaları göz önüne alan kurumun kararları şimdilik genelge olarak yayımlandı. Talimatın ise bu ay sonunda yayımlanması bekleniyor. Bununla birlikte başlayan süreçte daha önce İHA sahibi olan kişilerin de uçuş için kayıt yaptırması gerekecek.

Drone ve İHA'ların elektronik bir sistemle kayıt altına alınacağı belirtilirken, bu sayede herhangi bir olumsuz durumda drone sahipleri tespit edilebilecek. Kayıtsız uçuşlarda ise emniyet birimlerinin uçuşu sonlandırma ve drone'a el koyma yetkisi bulunacak. SHGM ise gerekli gördüğü durumlarda kayıtsız uçuş yapanlara ceza kesebilecek.

Kayıt ile birlikte her İHA özel bir kimlik numarasına sahip olacak. Gerekli durumlarda ise bu kimliği kaydettiren şahısa ait bilgiler de güvenlik güçleriyle paylaşılabilecek. Ayrıca Genel müdürlük kararla birlikte kullanıcıların olumsuz etkilenmesini istemediklerini ve Türkiye'de bu konudaki imalat çalışmalarının da devam etmesi gerektiğini belirtiyor. Bununla alakalı olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği yapan Sivil Havacılık Müdürlüğü amatör havacılığın desteklenmesi ve geliştirilmesi için teşvik yöntemlerini araştırıyor. Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu ile birlikte de benzer bir işbirliği yapıldığı ve amatör amaçlı İHA uçuşlarının teşvik edileceği belirtiliyor.

Bugüne kadar ülkemizde 25 kg altındaki İHA sayısının 4 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

http://www.hurriyet.com.tr/sivil-havacilik-drone-ve-ihalari-kayit-altina-aliyor-40039884