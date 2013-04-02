Ülkemizdeki ilk 4K test yayını Digiturk tarafından gerçekleştirildi

Geçtiğimiz yılın sonlarında ilk örneklerini görmeye başladığımız 4K çözünürlüğe sahip televizyonlar, şu an için pek fazla içeriğe sahip olmasa da, TV kanalları ve Uydu TV kanalları bu konudaki çalışmalar gün geçtikçe artıyor. Ülkemizde faaliyet gösteren Digiturk de 4K yayın testlerine başladı bile.





Digiturk'ün bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında da 4K çözünürlüğüne sahip ilk test yayınını gerçekleştirdi. H.265 teknolojisi sayesinde, yüksek çözünürlüğe sahip içerikleri sıkıştırarak görüntü kalitesini düşürmeden kullanıcılarının beğenisine sunmayı planlayan Digiturk, henüz bu işi öğrenme aşamasında olduklarına da dikkat çekiyor.





Bugün itibariyle servisi kullanıcılarına sağlamaya hazır olan Digiturk, mevcut standartlar ve altyapı nedeniyle şu an için sadece deneysel yayınlar gerçekleştirebildiğini belirtiyor. Ayrıca, şirketin 4K içerik üretme konusunda da çalışmaları olduğunu belirtelim.