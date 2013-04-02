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Ülkemizdeki ilk 4K test yayını Digiturk tarafından gerçekleştirildi

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Ülkemizdeki ilk 4K test yayını Digiturk tarafından gerçekleştirildi
Geçtiğimiz yılın sonlarında ilk örneklerini görmeye başladığımız 4K çözünürlüğe sahip televizyonlar, şu an için pek fazla içeriğe sahip olmasa da, TV kanalları ve Uydu TV kanalları bu konudaki çalışmalar gün geçtikçe artıyor. Ülkemizde faaliyet gösteren Digiturk de 4K yayın testlerine başladı bile.

Digiturk'ün bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında da 4K çözünürlüğüne sahip ilk test yayınını gerçekleştirdi. H.265 teknolojisi sayesinde, yüksek çözünürlüğe sahip içerikleri sıkıştırarak görüntü kalitesini düşürmeden kullanıcılarının beğenisine sunmayı planlayan Digiturk, henüz bu işi öğrenme aşamasında olduklarına da dikkat çekiyor. 

Bugün itibariyle servisi kullanıcılarına sağlamaya hazır olan Digiturk, mevcut standartlar ve altyapı nedeniyle şu an için sadece deneysel yayınlar gerçekleştirebildiğini belirtiyor. Ayrıca, şirketin 4K içerik üretme konusunda da çalışmaları olduğunu belirtelim. 

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gahst 6 yıl en beğenilen
Ben daha adam gibi HD göremedim!!
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artenis 6 yıl mehmetoguzderin
MedalOfMode

HDye göre çok hızlı başlandı çalışmalara. Türkiye gelişiyor.


alın bu arkadaşı memurluğa memursa hemen müdür yapın
MedalOfModeHDye göre çok hızlı başlandı çalışmalara. Türkiye gelişiyor.alın bu arkadaşı memurluğa memursa ...
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1 Yanıt Yanıtla +37
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Virtual Reality 6 yıl
Dijitürk' ün 3D maçları nasıl verdiğini de biliyoruz. Görende Sony den 20-30 bin dolarlık 3D kameralar dan 20-25 tane alıp, stadın her yerine yerleştirip Türkiye ligi maçlarını veriyor zannedecek
Bildiğiniz klasik kameralarla maçları çekip, yazılım dan geçirip çakma 3D yapıp yayın yapıyorlar. Dijitürk 3D maç için, yazılım dışında hiç bir şeye yatırım yapmadı.
3D yayın, bu iş için özel üretilmiş çift mercekli 3D kameralar ile çekilir. Dijitürkte olsa olsa bir tane vardır. Oda maç yayını için yeterli değil.
O yüzden, 4K yı denedik falan hikaye, her şey bir aldatmaca dan ibaret. Maksat reklam yapmak ve Türkiyeyi gelişiyor gibi göstermek.
Dijitürk' ün 3D maçları nasıl verdiğini de biliyoruz. Görende Sony den 20-30 bin dolarlık 3D kameralar dan 20-25 tane alıp, stadın her yerine yerleştirip Türkiy...
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Karres 5 ay
Telefon 4k ondan mı izlesek ne
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DH Misafiri 5 yıl
ilker_xxx Bilmiyorsan sıkma.
Çekimin hangi aşamasında bulunda da yorum yapıyorsun? Git bi incele kameraları. Sonra uydur!
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ulmel 5 yıl
intikam
a.ş.k.
medcezir
altındağlı
pazar sürprizi
esra erol....

düşünsene bunlar 4K izlicezz off ya . inşallah bakalım. gelsin tv ye 4K bunlar bitmeden
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FantomİçinF 1 ay ulmel
Vizyona bak
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TheNewAtilla 5 yıl
102 ekran sony lcd var daha bir kere hd yayın izleyemedim. maçlarda sahayı çamur kalitesinde sunuyor bizim tv kanallarımız. yemişim 4K sını. geçen avmde gördüm ultra hd duvar kadar tvyi 35.000 tlye satıyorlar. lan o paraya 10 numara araba alırsın
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DH Misafiri 5 yıl
shadowtr
1 Kasım 2013ten başlayarak Sayısal Karasal Yayına geçiş başlıyor. 4 Aralık 2014e kadar tüm ülkede geçilmiş olacak. rtuk.org.tr/...

o proje iptal oldu be kardeşim
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TEKİN 1881 5 yıl
TV yi alsak biz film video filan atıp izleriz.
4k kanallar yaygınlaşana kadar gençler yaşlı olur.
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senersongur 5 yıl
720p yayin bile yok neredeyse. Bos isler bunlar.
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Elder Wand 5 yıl
HD ve 3D yayında yol kat etmeden bunlara bulaşmak gösteriş ve boş reklamdan başka bir şey değil.
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JakSocket 5 yıl
Önce kanalları HD yayına geçirin sonra 4K'ya geçersiniz
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Genç Düşünür 5 yıl JakSocket
JakSocket
Önce kanalları HD yayına geçirin sonra 4K'ya geçersiniz


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sulocanxxx 5 yıl
Yayın yapmışlar da izleyen olmuş mu bari
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Tour Guide 5 yıl
HD daha yaygınlaşmadı, önce bunu standartlaştırmak daha doğru olur.
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koladorina 5 yıl
kim izliyor abi bunları?
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