Ultra HD çözünürlükte Güneş'i izleyin

En önemli yaşam kaynaklarımızdan Güneş, içerisinde gözle görülmeyecek kadar ilginç detaylar barındırıyor. NASA'nın yayınladığı Ultra HD yani 4K çözünürlükteki yeni video ise bu akıl almaz detayları karşımıza getiriyor.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın yayınladığı video, 2010 yılında göreve başlayan SDO (Solar Dynamics Observatory) uzay aracından 10 farklı dalga boyunda çekilmiş görüntülerin 300 saatlik bir çalışma sonucunda birleştirilmesiyle oluşturulmuş durumda. Kurumun açıklamasına göre güneş sistemi ile bizim aramızdaki ilişkiye yeni bir perspektif kazandıran video, Güneş'in nükleer ateş hareketlerini 30 dakikalık bir deneyim ile beğenimize sunuyor.

Yayınlanan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. İnternet bağlantınız ve sisteminiz kuvvetli ise YouTube ayarlarından 4K'yı (2160p) seçmeyi unutmayın.