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Ultra HD çözünürlükte Güneş'i izleyin

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın yayınladığı mutlaka izlenmesi gereken yeni bir video, Güneş'in tüm detaylarını Ultra HD (4K) çözünürlük ile gözler önüne seriyor.
3 yıl
5,6b
1
21
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ultra HD çözünürlükte Güneş'i izleyin
En önemli yaşam kaynaklarımızdan Güneş, içerisinde gözle görülmeyecek kadar ilginç detaylar barındırıyor. NASA'nın yayınladığı Ultra HD yani 4K çözünürlükteki yeni video ise bu akıl almaz detayları karşımıza getiriyor.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın yayınladığı video, 2010 yılında göreve başlayan SDO (Solar Dynamics Observatory) uzay aracından 10 farklı dalga boyunda çekilmiş görüntülerin 300 saatlik bir çalışma sonucunda birleştirilmesiyle oluşturulmuş durumda. Kurumun açıklamasına göre güneş sistemi ile bizim aramızdaki ilişkiye yeni bir perspektif kazandıran video, Güneş'in nükleer ateş hareketlerini 30 dakikalık bir deneyim ile beğenimize sunuyor.
Yayınlanan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. İnternet bağlantınız ve sisteminiz kuvvetli ise YouTube ayarlarından 4K'yı (2160p) seçmeyi unutmayın.

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Firaristt 3 yıl en beğenilen
videoyu korka korka açtım, 4K'ya almaya paçam yemedi. 1-2dk izleyip kapattım AKK dolmasın diye.
Avrupa'da 20 ile 80TL arasında satılan internet hizmetini 550 liraya satanların Allah evlerine ateşler salsın, önlerini kessin
videoyu korka korka açtım, 4K'ya almaya paçam yemedi. 1-2dk izleyip kapattım AKK dolmasın diye.Avrupa'da 20 ile 80TL arasında satılan internet hizm...
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1 Yanıt Yanıtla +33
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klimatavsiye 3 yıl
Ben ttnet yerinde olsam internete zam yapar en düşük tarife 150 lira yapardım. Ayrıca akk yide 10 gb yapardım. Nasıl olsa millet halinden memnunmuş kimse boşa ağlamasın.
Ben ttnet yerinde olsam internete zam yapar en düşük tarife 150 lira yapardım. Ayrıca akk yide 10 gb yapardım. Nasıl olsa millet halinden memnunmuş kimse boşa ...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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aRiSe* 3 yıl
Sayende bi Güneş keyfi yapamadım TTNET!
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Glorfindel1907 3 yıl
Adamlar nelerle uğraşıyor biz nelerle uğraşıyoruz sonra neden gelişmiyor bu ülke ama boşverin duble yollar varken kim takar uzayda hayat varmı diye.
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dostum kertenkele 3 yıl
4 k ekran mı var bizde seyretsek ne olur telden girdim en fazla 720 p seçeneği var
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Six Feet Under. 3 yıl
50 mbit internetle 4K izleyememe keyfi... İndirirken hız full ancak video izlenmiyor.Çok ilginç.
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Mianfei 3 yıl
Akp internetede el atsin ama vazgectim fiyat artar
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ergenius 3 yıl
Ben antalyada uydunet kullanıyorum 25mb/s 75gb+kablolu tv akk 55 lira ve çok iyi ama yaygın değil çünkü yatırım yapmaya çekiniyor herkes ttnet kullanıyor
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dynaturk 3 yıl
güneşe tapanlara tanrıyı yakından görme fırsatı
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tropik17 3 yıl
Benim ekran 4k değilki. 4K indirsemde izleyemem.
Not: "Allah evlerine ateşler salsın, önlerini kessin" bedduası yapılanlar çoştukca çoşuyorlar hocam. %49,50 Önlerinin kesildiği filan yok. Bu beddua ters tepmiş.
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Zafer Kemal 3 yıl
Çok sahte geldi bana neden animasyon olmasın!
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saruman_me 3 yıl
YÜCE YARADAN OL DEDİ OLDU..
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Qonrul 3 yıl
480 de zor izliyorum 4k nasıl izleyelim. Ttnet sağ olsun
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