Ultrabook fiyatları 2012 ilk çeyrekte yüzde 5-10 düşüş gösterebilir

Intel'in desteğiyle ortaya çıkan ultra ince dizüstü segmenti Ultrabook; Acer, HP, ASUS, Toshiba gibi elektronik devleri tarafından benimsendi ve ilk modeller piyasada görünmeye başladı. İlk etapta 1000$ altına konumlanması düşünülen Ultrabook modellerinin çoğu bu hedefi tutturamadı. Ancak 2012 ilk çeyrekte Ultrabook modellerinin biraz ucuzlaması bekleniyor.





DigiTimes'ın sektördeki kaynaklarına dayanarak verdiği haberde bahse konu dönemde fiyatların yüzde 5-10 arasında düşeceği belirtiliyor. Böylece pek çok Ultrabook modeli 1000$ altında konumlanmış olacak.





Ultrabookların fiyatını belirleyen en önemli etken donanım masraflarından ziyade Intel'in desteği. Ultrabooklara olan talep Intel'in tahminlerinin çok altında kaldı ve firma 2012 başından itibaren üreticilere 100$'lık bir pazarlama destek primi vermeyi planlıyor. Donanım bileşenleri de şimdilik yüksek seviyede seyrediyor. İşlemci birimi 175-200$, SSD birimi 140-150$, ekran ise 45-50$ gibi fiyatlardan elde ediliyor. Bu da fiyatların yükselmesine yol açıyor.





Intel'in yeni hamlesi Ultrabook pazarını nasıl etkileyecek gelecek yılın ilk aylarında görebileceğiz.