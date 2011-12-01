Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ultrabook fiyatları 2012 ilk çeyrekte yüzde 5-10 düşüş gösterebilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
2,1b
1
6
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Intel'in desteğiyle ortaya çıkan ultra ince dizüstü segmenti Ultrabook; Acer, HP, ASUS, Toshiba gibi elektronik devleri tarafından benimsendi ve ilk modeller piyasada görünmeye başladı. İlk etapta 1000$ altına konumlanması düşünülen Ultrabook modellerinin çoğu bu hedefi tutturamadı. Ancak 2012 ilk çeyrekte Ultrabook modellerinin biraz ucuzlaması bekleniyor.

DigiTimes'ın sektördeki kaynaklarına dayanarak verdiği haberde bahse konu dönemde fiyatların yüzde 5-10 arasında düşeceği belirtiliyor. Böylece pek çok Ultrabook modeli 1000$ altında konumlanmış olacak.

Ultrabookların fiyatını belirleyen en önemli etken donanım masraflarından ziyade Intel'in desteği. Ultrabooklara olan talep Intel'in tahminlerinin çok altında kaldı ve firma 2012 başından itibaren üreticilere 100$'lık bir pazarlama destek primi vermeyi planlıyor. Donanım bileşenleri de şimdilik yüksek seviyede seyrediyor. İşlemci birimi 175-200$, SSD birimi 140-150$, ekran ise 45-50$ gibi fiyatlardan elde ediliyor. Bu da fiyatların yükselmesine yol açıyor.

Intel'in yeni hamlesi Ultrabook pazarını nasıl etkileyecek gelecek yılın ilk aylarında görebileceğiz.  

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 8 yıl
dolar tarihinin zirvesini görmüş fiyatlar zaten son dönemlerde %50 sadece kur farkından artmışken bu düşüş aradaki kur farkını bile karşılayamaz..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GaMeLeCtROniCa 7 yıl
ülkemizde bu dolar kuru böyle devam ederse 500usd ye düşmesini bekleriz sadece o da 2012 sonu olur muhtemelen...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
düşürülmesi gerek şahsen bende almak istiyorum fakat şuan için gerçekten pahalı,i3 işlemcili 120gb ssd diskli bi ürünü çıkardıkları zaman fiyatıda uygun olursa alacağım,büyük olan note book u taşımak gerçekten çok zor....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YasinCC 8 yıl
900 dolar olsa çok şükür dolar çok düştüğü için 1600 TL ye denk geliyor. Aslında fena değil ancak dolar bu kadar yüksek iken insanın alası kaçıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Samsung Galaxy Nexus ön inceleme 8 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -25- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim