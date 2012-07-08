Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, patent konulu bir toplantı yapacak

Teknoloji devleri arasında Ar-Ge rekabeti kadar, patent ihlali konusunda yaşanan davalar da son dönemlerde gündem oluşturan konulardan birisi. BM altında faaliyet gösteren bir kuruluş olan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği - ITU, patent konusunda bir toplantı yapma kararı aldı.





10 Ekim tarihinde Cenova'da ITU genel merkezinde yapılacak yuvarlak masa toplantısına standart belirleyen organizasyonlar, anahtar endüstri oyuncuları, hükümet temsilcileri çağırılacak.





Toplantıda gizlilik çerçevelerine yapılacak potansiyel geliştirmeler, imtiyazların neler olacağına dair tanımlar gibi konular görüşülecek. Toplantının diğer bir konusu ise RAND (Makul ve adil kullanım) kapsamında ne tür patentlerin kullanılacağını ortak bir hüküm yürüterek karara bağlamak.





Bu sayede Avrupa ve ABD'de sıkça yaşanan patent davalarının bir nebze de olsa önüne geçebilmek amaçlanıyor.





Ancak toplantıya üretim devlerinin ve patent toplayıcıların da katılması ve kararların altına imza atması şart. Onların katılmadığı bir toplantıda alınacak kararlar çok fazla etkili olmayacaktır.