Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, patent konulu bir toplantı yapacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,4b
1
10
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Teknoloji devleri arasında Ar-Ge rekabeti kadar, patent ihlali konusunda yaşanan davalar da son dönemlerde gündem oluşturan konulardan birisi. BM altında faaliyet gösteren bir kuruluş olan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği - ITU, patent konusunda bir toplantı yapma kararı aldı.

10 Ekim tarihinde Cenova'da ITU genel merkezinde yapılacak yuvarlak masa toplantısına standart belirleyen organizasyonlar, anahtar endüstri oyuncuları, hükümet temsilcileri çağırılacak.

Toplantıda gizlilik çerçevelerine yapılacak potansiyel geliştirmeler, imtiyazların neler olacağına dair tanımlar gibi konular görüşülecek. Toplantının diğer bir konusu ise RAND (Makul ve adil kullanım) kapsamında ne tür patentlerin kullanılacağını ortak bir hüküm yürüterek karara bağlamak.

Bu sayede Avrupa ve ABD'de sıkça yaşanan patent davalarının bir nebze de olsa önüne geçebilmek amaçlanıyor. 

Ancak toplantıya üretim devlerinin ve patent toplayıcıların da katılması ve kararların altına imza atması şart. Onların katılmadığı bir toplantıda alınacak kararlar çok fazla etkili olmayacaktır. 

http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2012/45.aspx Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
myhotyro 7 yıl
Ekrem Çukurca bu haberi niye yayınlamadı? ekonomi.haberturk.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pardus Linux 7 yıl
Umarım bir orta yol bulunur patent davaları artık firmalardan çıktı tüketiciye zarar vermeye başladı. Cihaz yasaklanmaları gibi ağır cezalar kaldırılmalı yada kolayca verilememeli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Apple'dan ders alsınlar
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alibotan 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Apple'dan ders alsınlar

Bence tam tersi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zeith 7 yıl

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jovanovic 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Apple'dan ders alsınlar

Yine misafir yine komedi...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
|M|N|Ç| 7 yıl
tarkowskitat
Bu sayede Avrupa ve ABDde sıkça yaşanan patent davalarının bir nebze de olsa önüne geçebilmek amaçlanıyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin görünmüyor ne demek istendiğini yazıyla yazmak çok zor sanki !
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jovanovic 7 yıl
Telekomu da alacakları kararla birlikten çıkarsalar ne iyi olur...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
..Knight.. 7 yıl |M|N|Ç|
mnc07

tarkowskitat

Bu sayede Avrupa ve ABDde sıkça yaşanan patent davalarının bir nebze de olsa önüne geçebilmek amaçlanıyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin görünmüyor ne demek istendiğini yazıyla yazmak çok zor sanki !


Bence boşuna cevap vermeyin. Dikkat ederseniz bu tür üyeler sürekli başkalarının cümlelerini kopyala - yapıştır yapıyorlar. Kaç tanesinin hesabını sildik, hala gelmeye devam ediyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tarkowskitat 7 yıl
Bu sayede Avrupa ve ABD'de sıkça yaşanan patent davalarının bir nebze de olsa önüne geçebilmek amaçlanıyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1377 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, patent ve UN
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim