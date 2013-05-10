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Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), artık Linux işletim sistemi kullanacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), artık Linux işletim sistemi kullanacak
Alçak dünya yörüngesine yerleştirilmiş bir araştırma merkezi olan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), artık Linux işletim sistemi ile yönetilecek.
Daha istikrarlı ve güvenilir bir sistem gereksinimi nedeniyle yapıldığı belirtilen değişiklik sonucunda ISS içerisinde yer alan birçok bilgisayarın Windows XP'den Debian 6'ya geçirildiği ve merkez içerisinde yer alan diğer bilgisayarların RedHat ve Scientific Linux gibi sürümleri kullandığı belirtiliyor. 2008 yılında bir Rus kozmonotun bilgisayarı üzerinden yayılan "W32.Gammima.AG" virüs salgınını hatırlatan yetkililer, bu tarz durumların gelecekte yaşanmaması için böyle bir değişikliğin Uluslararası Uzay İstasyonu için çok faydalı olacağını belirtiyorlar.
CERN ve diğer NASA kurumları tarafından da aktif olarak kullanılan Linux işletim sistemi, farklı isteklere göre özelleştirilebilir yapısıyla da çalışanlara büyük kolaylık sağlayabiliyor.

http://www.extremetech.com/extreme/155392-international-space-station-switches-from-windows-to-linux-for-improved-reliability Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
cCc_Reis_cCc
ben kişisel bilgisayarımda bile linux kullanırken bunlar uzayda xp kullanıyor, sonra yok nasa haarple iklim değiştiriyor yok bilmem ne adamlar daha xp kullanıyor demiyor kimse

Her bilgisayarına ubuntu kuran linux kullanıyom diye geziyo hey Allahım yaa.
cCc_Reis_cCcben kişisel bilgisayarımda bile linux kullanırken bunlar uzayda xp kullanıyor, sonra yok nasa haarple iklim değiştiriyor yok bilme...
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2 Yanıt Yanıtla +13
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Lath.Crusader 6 yıl
Çok uğraştılar be birader. Bizim aşağıdaki internet kafe sahibini çıkarsınlar oraya 20 liraya format atar.. Oyunlar word powerpoint falan da dahil...
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med_cezir91 6 yıl
DH Misafiri
cCc_Reis_cCc ben kişisel bilgisayarımda bile linux kullanırken bunlar uzayda xp kullanıyor, sonra yok nasa haarple iklim değiştiriyor yok bilmem ne adamlar daha xp kullanıyor demiyor kimse
Her bilgisayarına ubuntu kuran linux kullanıyom diye geziyo hey Allahım yaa.

Sence insanların linux kullanıyorum demesi için ne kullanması gerekiyor.
DH MisafiricCc_Reis_cCc ben kişisel bilgisayarımda bile linux kullanırken bunlar uzayda xp kullanıyor, sonra yok nasa haarple iklim de...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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IRyujin 6 yıl
Kesin XP nin teması da ya klasik ya da zeytin yeşilidir.
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umut_baris 6 yıl IRyujin
IRyujin

Kesin XP nin teması da ya klasik ya da zeytin yeşilidir.

Zeytin yeşili temasından ilk günden beri nefret etmişimdir.
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DH Misafiri 6 yıl
cCc_Reis_cCc
DH Misafiri
cCc_Reis_cCc ben kişisel bilgisayarımda bile linux kullanırken bunlar uzayda xp kullanıyor, sonra yok nasa haarple iklim değiştiriyor yok bilmem ne adamlar daha xp kullanıyor demiyor kimse
Her bilgisayarına ubuntu kuran linux kullanıyom diye geziyo hey Allahım yaa.
sen daha yokken ben linux kullanıyordum evlat, sakin ol
mesajlarımı alıntılamazsan sevinirim

Elbette kullanıyodun, tübitakta pardus geliştirme ekibinde olduğunu söylemene gerek yok :)
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K.can.tas 6 yıl
Saçma yorumlar var.Linux tercih edilmesinin nedeni windows işletim sistemlerine göre çok daha zor hacklenmesi,virüs yemesi..
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DonsuzBalık 6 yıl
linux demek performans demek bakınız
playstation 2 de linuz işletim sistemi kullanıldı hiç 500.000.000 (beşyüz milyon ) ps 2 de sistem hatasına rastlıyan gördünüzmü o cihazda
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kiragazerock 6 yıl
Linux bir işletim sistemi değil, işletim sistemi çekirdeğidir.
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med_cezir91 6 yıl
DH Misafiri
cCc_Reis_cCc ben kişisel bilgisayarımda bile linux kullanırken bunlar uzayda xp kullanıyor, sonra yok nasa haarple iklim değiştiriyor yok bilmem ne adamlar daha xp kullanıyor demiyor kimse
Her bilgisayarına ubuntu kuran linux kullanıyom diye geziyo hey Allahım yaa.

Sence insanların linux kullanıyorum demesi için ne kullanması gerekiyor.
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Farnsworth 6 yıl
Aynen katılıyorum, Linux kullanıyorum demek için sırf çekirdeği kurup siyah ekrandan mı kullanalım. "Ben linux kullanıyorum, çok şey biliyorum" tavırlarını bırakın artık.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
uzaylılar bile linux kullanıyor :D
ona göre solucan delikleri açıp zamanda atlamaları bununla hesaplıyorlar.
yanlış bir hesap yapsan bir anda kendini güneşin çekirdeğinde bulabilirsin :D
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Lath.Crusader 6 yıl
Çok uğraştılar be birader. Bizim aşağıdaki internet kafe sahibini çıkarsınlar oraya 20 liraya format atar.. Oyunlar word powerpoint falan da dahil...
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oktayakgoz 6 yıl
Dikkat ederseniz. Mac in ismi hiç geçmiyor. Sizce dediğiniz gibi virüstü mavi ekrandı gibi nedenlerle mi bıraktılar xp yi. Güldürmeyin adamı. Mühendis olmayanın giremediği bir yerde kapalı sistem kullanmak zaten yanlış. Haber başka Bi komik. Bilmece diye sorulur. Iss de neden xp yerine Linux kullanılır. Rus kazma bilgisayarına virüs bulaştırdığı için. Porno sitesi mi gezmiş benim bilgisayarıma virüs bulaşmıyor.
bu gibi yerlerde Linux kullanılmasının tek nedeni açık sistem olması. İhtiyaçlar doğrultusunda özelleştirilmesi.
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y3k 6 yıl
O zaman hep beraber linux'a...
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umut_baris 6 yıl
Uzayda bile virüslerden kaçış yok.
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savinelli 6 yıl
Kesin mavi ekran alınca akılları başlarına gelmiştir :)
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