Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), artık Linux işletim sistemi kullanacak

Alçak dünya yörüngesine yerleştirilmiş bir araştırma merkezi olan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), artık Linux işletim sistemi ile yönetilecek.

Daha istikrarlı ve güvenilir bir sistem gereksinimi nedeniyle yapıldığı belirtilen değişiklik sonucunda ISS içerisinde yer alan birçok bilgisayarın Windows XP'den Debian 6'ya geçirildiği ve merkez içerisinde yer alan diğer bilgisayarların RedHat ve Scientific Linux gibi sürümleri kullandığı belirtiliyor. 2008 yılında bir Rus kozmonotun bilgisayarı üzerinden yayılan "W32.Gammima.AG" virüs salgınını hatırlatan yetkililer, bu tarz durumların gelecekte yaşanmaması için böyle bir değişikliğin Uluslararası Uzay İstasyonu için çok faydalı olacağını belirtiyorlar.

CERN ve diğer NASA kurumları tarafından da aktif olarak kullanılan Linux işletim sistemi, farklı isteklere göre özelleştirilebilir yapısıyla da çalışanlara büyük kolaylık sağlayabiliyor.

http://www.extremetech.com/extreme/155392-international-space-station-switches-from-windows-to-linux-for-improved-reliability