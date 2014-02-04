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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Umoove, göz ve yüz takip teknolojisinin yapabildiklerini gözler önüne seren iOS uygulamasını yayınladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Umoove, göz ve yüz takip teknolojisinin yapabildiklerini gözler önüne seren iOS uygulamasını yayınladı
2010 yılında kurulan İsrail merkezli Umoove girişimi, uzun zamandır akıllı cihazlar için göz ve yüz takip sistemleri üzerinde çalışma gösteriyor. Bu noktada geliştirdikleri yazılım tabanlı sistem sayesinde, sadece %5 işlemci (Gerçek zamanlı) kullanımı ve akıllı cihazların ön kamerasının yardımıyla takip yapabilen bir sistem oluşturan Umoove, yayınladığı yeni iOS uygulaması ile süreci kişilerin birinci elden deneyimlemesine imkan tanıyor.
Şimdilik iOS daha sonra ise Android işletim sistemli cihazlar için yayınlanacağı belirtilen Umoove Experience isimli oyun, geliştirilen teknolojinin yapabildikleri doğrultusunda çalışma gösteriyor. Tanıtım örneği olduğu için zengin bir içeriğe sahip olmayan oyun, temel olarak kişilerin yüz / kafa hareketlerini algılayarak uçulmasına ve yerleştirilen objelerin toplanmasına imkan tanıyor. Hem iPad hem de iPhone ile iPod Touch üzerinde çalışma gösterebilen Umoove Experience, iPad üzerinde yaptığımız denemelerde de gördüğümüz üzere oldukça başarılı ve kararlı bir deneyim ortaya koyabiliyor.
Ön kameraya sahip ucuz akıllı telefon modelleriyle dahi kullanılabildiği belirtilen teknolojinin yüz takibi için FaceSDK, göz takibi içinse EyeSDK isimli yazılım geliştirme kitleri hazırlanmış durumda. Farklı içerikler geliştirilmesi için FaceSDK'yi geliştiricilere açtığını belirten Umoove, EyeSDK'nin ise yakın zaman içerisinde hazır olacağını belirtiyor. İlerleyen dönemlerde farklı içerikler ve kullanım alanlarıyla çeşitlenmesi beklenen teknoloji hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilir, ücretsiz olarak sunulan iOS uygulamasına ise buradan ulaşabilirsiniz.
 
Umoove, göz ve yüz takip teknolojisinin yapabildiklerini gözler önüne seren iOS uygulamasını yayınladı

http://www.umoove.me Yorum Yaz
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okan_cehapelioglu 5 yıl
adamlar yapmış apple bu firmayı satın alır önü acık
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Battlelife 5 yıl
ince düşündüğümüzü zannedip aslında öyle kalınlaşıyoruz ki artık bu laflar makara malzemesi haline geldi
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freefalcon 5 yıl
Komplo teorilerini bir tarafa bırakırsak adamlar güzel yapmış ve geliştirilebilir bence. Yıllar önce nokia n70 imde kamerayı ayağıma doğru doğrultup ekrandaki topa vurduğum bir oyun vardı son derece zevkliydi. Şu anda kamera ve donanımlar çok daha iyi cep telefonunda. Kamera oyunları neden geliştirilmedi anlamış değilim...
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Stilt_Skin 5 yıl
İyi de ben klavyeden r tuşuna basarak şarjör değiştirebiliyoken neden kafamı sallayıp şarjör değiştirmeye uğraşayım ki. Bunlar teknolojide geri gitmek bence :)
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doctor5945 5 yıl
Adamlar yapıyor
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crazywinner3 5 yıl
Misafirlerde paranoyaklığa başlamış. Senin benim yüzümü alsa nolur almasa nolur ?
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DH Misafiri 5 yıl
İsrail yapımı bir oyun,yüz ve göz algılıyor.!! beni açıkcası ürküttü.
Biometrik görüntü senin kimliğin gibi.Adamlar bunu alıyorlar senden..Bence kurmayın telefonunuza..
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Lion 5 yıl
Denedim ama suan icin cok vasat. İcindeki iksir toplama yerine temple run tarzi bir oyun daha iyi olurmus
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kule_genclik 5 yıl
Hemen indirip deneyelim

Haha fena degil gelistirilirse icerik olarak baya eglenceli :D
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