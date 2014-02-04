Umoove, göz ve yüz takip teknolojisinin yapabildiklerini gözler önüne seren iOS uygulamasını yayınladı

2010 yılında kurulan İsrail merkezli Umoove girişimi, uzun zamandır akıllı cihazlar için göz ve yüz takip sistemleri üzerinde çalışma gösteriyor. Bu noktada geliştirdikleri yazılım tabanlı sistem sayesinde, sadece %5 işlemci (Gerçek zamanlı) kullanımı ve akıllı cihazların ön kamerasının yardımıyla takip yapabilen bir sistem oluşturan Umoove, yayınladığı yeni iOS uygulaması ile süreci kişilerin birinci elden deneyimlemesine imkan tanıyor. , uzun zamandır akıllı cihazlar için göz ve yüz takip sistemleri üzerinde çalışma gösteriyor. Bu noktada geliştirdikleri yazılım tabanlı sistem sayesinde, sadece %5 işlemci (Gerçek zamanlı) kullanımı ve akıllı cihazların ön kamerasının yardımıyla takip yapabilen bir sistem oluşturan Umoove, yayınladığı yeni iOS uygulaması ile süreci kişilerin birinci elden deneyimlemesine imkan tanıyor.

Şimdilik iOS daha sonra ise Android işletim sistemli cihazlar için yayınlanacağı belirtilen Umoove Experience isimli oyun, geliştirilen teknolojinin yapabildikleri doğrultusunda çalışma gösteriyor. Tanıtım örneği olduğu için zengin bir içeriğe sahip olmayan oyun, temel olarak kişilerin yüz / kafa hareketlerini algılayarak uçulmasına ve yerleştirilen objelerin toplanmasına imkan tanıyor. Hem iPad hem de iPhone ile iPod Touch üzerinde çalışma gösterebilen Umoove Experience, iPad üzerinde yaptığımız denemelerde de gördüğümüz üzere oldukça başarılı ve kararlı bir deneyim ortaya koyabiliyor.

Ön kameraya sahip ucuz akıllı telefon modelleriyle dahi kullanılabildiği belirtilen teknolojinin yüz takibi için FaceSDK, göz takibi içinse EyeSDK isimli yazılım geliştirme kitleri hazırlanmış durumda. Farklı içerikler geliştirilmesi için FaceSDK'yi geliştiricilere açtığını belirten Umoove, EyeSDK'nin ise yakın zaman içerisinde hazır olacağını belirtiyor. İlerleyen dönemlerde farklı içerikler ve kullanım alanlarıyla çeşitlenmesi beklenen teknoloji hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilir, ücretsiz olarak sunulan iOS uygulamasına ise buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.umoove.me