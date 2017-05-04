WhatsApp Durum özelliği Snapchat’ten daha fazla kullanıcıya sahip

İnternetin en çok aktif kullanıcıya sahip iletişim ağı WhatsApp, kullanıma sunduğu özellikleri de bu sayede geniş kitlelere ulaştırabiliyor. Yakın zamanda kullanıma sunduğu Durum özelliği her ne kadar çok beğenilmese de büyük bir aktif kullanıcı sayısına ulaştı.

Snapchat zorlanabilir

Facebook tarafından yapılan açıklamaya göre Durum özelliği toplamda 175 milyon kullanıcıya ulaştı. Bu rakam Snapchat’in son açıkladığı 161 milyon aktif kullanıcısından daha fazla. Böylece Facebook’un Snapchat’e karşı oynadığı hamlelerin işe yaradığını ve rakibinin büyümesini yavaşlattığını görüyoruz. Ayrıca Facebook için de yeni reklam alanları açılmış oluyor.

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WhatsApp Durum özelliği ABD’de olumsuz eleştiriler almıştı ancak denizaşırı ülkelerde daha çok beğenildiği ifade ediliyor. Elbette Snapchat’in bu tarz konseptlere insanları alıştırmış olmasının da önemi büyük. Bundan sonra Facebook’un WhatsApp üzerinde deneyeceği yeni konseptlerin boşa çıkmayacağı da anlaşılmış oluyor.