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Şu anda 1 kişi burada

WhatsApp Durum özelliği Snapchat’ten daha fazla kullanıcıya sahip

İlk başta çok beğenilmese de WhatsApp Durum özelliği kullanıcılar arasında kısa sürede popüler oldu. Açıklamalara göre özelliği aktif olarak kullanan kişi sayısı 175 milyona ulaştı.
2 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternetin en çok aktif kullanıcıya sahip iletişim ağı WhatsApp, kullanıma sunduğu özellikleri de bu sayede geniş kitlelere ulaştırabiliyor. Yakın zamanda kullanıma sunduğu Durum özelliği her ne kadar çok beğenilmese de büyük bir aktif kullanıcı sayısına ulaştı.

Snapchat zorlanabilir

Facebook tarafından yapılan açıklamaya göre Durum özelliği toplamda 175 milyon kullanıcıya ulaştı. Bu rakam Snapchat’in son açıkladığı 161 milyon aktif kullanıcısından daha fazla. Böylece Facebook’un Snapchat’e karşı oynadığı hamlelerin işe yaradığını ve rakibinin büyümesini yavaşlattığını görüyoruz. Ayrıca Facebook için de yeni reklam alanları açılmış oluyor.

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WhatsApp Durum özelliği ABD’de olumsuz eleştiriler almıştı ancak denizaşırı ülkelerde daha çok beğenildiği ifade ediliyor. Elbette Snapchat’in bu tarz konseptlere insanları alıştırmış olmasının da önemi büyük. Bundan sonra Facebook’un WhatsApp üzerinde deneyeceği yeni konseptlerin boşa çıkmayacağı da anlaşılmış oluyor. 

 

https://www.theverge.com/2017/5/3/15537000/whatsapp-stories-status-users-175-million Yorum Yaz
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Chromosty 2 yıl en beğenilen
Kim kullanıyor harbiden merak ediyorum. 150+ kişi vardır whatsapp listemde, narsist biri dışında kimse kullanmıyor. İlk gün 1-2 kişi kullanmıştı, ondan sonra o narsist arkadaş dışında kimse birşey atmadı.
Kim kullanıyor harbiden merak ediyorum. 150+ kişi vardır whatsapp listemde, narsist biri dışında kimse kullanmıyor. İlk gün 1-2 kişi kullanmıştı, ondan sonra o ...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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JxEeRroD 2 yıl
Whatsapp'a yakışmayan bir özellik
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Vatov 2 yıl
1 kişi paylaşında herhalde onun rehberindeki herkesi kullanıyor sayıyorlar. Böyle böyle kısır döngüyle gidiyor. Yoksa imkanı yok.
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pcwolf28 2 yıl
Gereksiz gereksiz şeylere millet ne kadar da meraklı böyle. Bir kere bile kullanmadım o durum özelliğini..
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I want to play a game 2 yıl
çağın vebası bu WhatsApp herhalde,
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axaxa 2 yıl
Sadeyken daha güzeldi.
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NEVERDIES 2 yıl
Benim listemdede 3-4 aktif kullanan kişi var. Nerede bu 170 milyon kullanıcı merak ettim.
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irish 2 yıl
Bir kere kullandım.daha da kullanacağımı sanmıyorum. Listemde kullananlar var. Bir kere girip bakmışlığım yok.
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_AmIMad_ 2 yıl
benimde hiç ilgimi çekmedi şu hikaye olayı
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samtiger 2 yıl
Ne whatsp ne ınstagram ne de snapts böyle bir şey kullanmadım. Hiç ilgimi cekmedi
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volkan_kolay 2 yıl
Ulan hepsinden kaçtık instagram kullandık ki herkes instagram kullanmıyordu ve rahattı en azından ama şimdi bakıyorum memleketten eş dost çoluk çocuk akraba o bu şu eklemeye başladı ki bizim için en popüler olan instagram bile artık facebook gibi katledilmeye başlandı.. :)
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