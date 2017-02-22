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Ünlü Twitch yayıncısı, canlı yayın sırasında hayatını kaybetti

24 saat boyunca canlı yayın yaparak Bir Dilek Tut Derneği için bağış toplamayı amaçlayan Brian Vigneault, canlı yayın sırasında bilinmeyen bir nedenden ötürü hayata gözlerini yumdu.
2 yıl
7,9b
1
16
Diğer
Emre Karakullukçu
Yazar
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Ünlü Twitch yayıncısı, canlı yayın sırasında hayatını kaybetti
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World of Tanks yayınlarıyla tanınan Twitch yayıncısı Brian “Poshybrid” Vigneault, bilinmeyen bir nedenden ötürü canlı yayın yaptığı sırada hayatını kaybetti. 24 saat boyunca canlı yayın yaparak Bir Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish Foundation) için bağış toplamaya çalışan Vigneault, tam bir gün sürmesi planlanan yayının 22. saatinde sigara içmek için ekran başından ayrıldı ve uzun bir süre geri dönmedi. Bazı takipçiler Vigneault’un uyumuş olabileceğini düşündü ve yayını terk etti. Üç çocuk babası yayıncının trajik ölümü ise ertesi gün ortaya çıktı.

Bölge polisinin açıkladığına göre Discord üzerinden Vigneault’a mesaj gönderen, cevap gelmeyince de evine giden bir arkadaşı tarafından yayıncının cansız bedeni bulunmuş. Vigneault’un ölüm nedeni henüz bilinmiyor ancak aynı hafta içerisinde 20 saatlik birkaç yayın yapan yayıncının kalp krizi geçirdiğinden şüpheleniyor.

World of Tanks klanı tarafından Facebook’ta paylaşılan yazıyla ve Twitch kanalına gönderilen mesajlarla anılan Vigneault, yalnızca 35 yaşındaydı.


http://kotaku.com/twitch-streamer-dies-during-24-hour-marathon-stream-1792592821 Yorum Yaz
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alito 2 yıl en beğenilen
Muhtemelen ayık kalmak için enerji içeceklerine dayayıp durmuştur. Arada da sigara gibi zararlıları da tüttürünce haliyle kalp dayanamadı. En azından iyi bir şeyler yapmaya çalışırken göçmüş, birçok insana nasip olmaz. Allah günahlarını affetsin.
Muhtemelen ayık kalmak için enerji içeceklerine dayayıp durmuştur. Arada da sigara gibi zararlıları da tüttürünce haliyle kalp dayanamadı. En azından iyi bir şe...
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1 Yanıt Yanıtla +35
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sniper23 2 yıl
Requiescat in Pace
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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alemburda34 2 yıl
Game Over
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ilgezer 2 yıl
başlık hatalı
canlı yayında değil yayın arasında
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Yağsız Makarna 2 yıl
Uzun süreli oyun oynamalarda kalp bir yerde sonra dayanmıyor, korede bazı internet kafelerde de ölümler gerçekleşmişti hatta bununla ilgili video izlemiştim. Burada aslında sormamız gereken soru, 24 saat yayın yapmak mantıklı mı? Yayıncısın, bir yayıncının beklentisi izlenme sayısıdır, kimse 24 saat yayın izleyemez, vücut a zararından hiç bahsetmiyorum. Tanrı/Allah rahmet eylesin, bu yazıyı okuyan yayıncı kardeşlerim bu olaylardan ders çıkarmanız dileği ile
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V4LKyR 2 yıl
Embolidir.
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eric13 2 yıl
Pulmoner Emboli olabilir uzun sure oturup yayin yapmissa
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DARBE 2 yıl
Ölüm sebebi bilnmiyornuş; Ben söylimm. Vucudun rölantisini bozmayacaksın arkadaş, sonra bir yerden patlak veriyor.
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BekirTemel 2 yıl
Bunada kappa face yapmış yüzlerce ergen trollün orada olduğuna eminim,
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hakemzsr 2 yıl
Twitch"te var maalesef böyle 24 saat 30 saat yayın yapma hastalıgı
Türk yayıncılarda da var çok mattah bişey gibi yok kesintisiz şukadar yayın yapıyorum yok bukadar saattir yayındayım vs. vs. sanki bana dünyayı kurtarıyor ...
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alemburda34 2 yıl
Game Over
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Guest-73A8A7D1E 2 yıl
uykusuzluk ve oturmak kalp sağlığının en baş iki düşmanı. çok uykusuz kalıyordu ve hep oturuyordu bu adam
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aliofage 2 yıl
Su testisi su yolunda, canlı yayıncı canlı yayında...
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