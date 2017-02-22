Ünlü Twitch yayıncısı, canlı yayın sırasında hayatını kaybetti

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World of Tanks yayınlarıyla tanınan Twitch yayıncısı Brian “Poshybrid” Vigneault, bilinmeyen bir nedenden ötürü canlı yayın yaptığı sırada hayatını kaybetti. 24 saat boyunca canlı yayın yaparak Bir Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish Foundation) için bağış toplamaya çalışan Vigneault, tam bir gün sürmesi planlanan yayının 22. saatinde sigara içmek için ekran başından ayrıldı ve uzun bir süre geri dönmedi. Bazı takipçiler Vigneault’un uyumuş olabileceğini düşündü ve yayını terk etti. Üç çocuk babası yayıncının trajik ölümü ise ertesi gün ortaya çıktı.

Bölge polisinin açıkladığına göre Discord üzerinden Vigneault’a mesaj gönderen, cevap gelmeyince de evine giden bir arkadaşı tarafından yayıncının cansız bedeni bulunmuş. Vigneault’un ölüm nedeni henüz bilinmiyor ancak aynı hafta içerisinde 20 saatlik birkaç yayın yapan yayıncının kalp krizi geçirdiğinden şüpheleniyor.

World of Tanks klanı tarafından Facebook’ta paylaşılan yazıyla ve Twitch kanalına gönderilen mesajlarla anılan Vigneault, yalnızca 35 yaşındaydı.

http://kotaku.com/twitch-streamer-dies-during-24-hour-marathon-stream-1792592821